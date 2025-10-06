Samsara of Blossom: danza tradicional coreana y tecnología 3D llegan al Teatro Julio Castillo

Bailarines de Jajack Movement en escena durante Samsara of Blossom, fusión de tradición y tecnología.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Festival Internacional Cervantino (FIC), presentará el próximo 11 de octubre en la Ciudad de México Samsara of Blossom, el espectáculo multisensorial del colectivo coreano Jajack Movement, una de las propuestas internacionales más esperadas del Circuito Cervantino.

De acuerdo con el comunicado oficial, la función se realizará a las 20:00 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB), y los boletos están disponibles en las taquillas del teatro o en línea.

Yumi Kim dirige a un elenco de varias generaciones en este espectáculo internacional del Circuito Cervantino. ı Foto: INBAL

Posteriormente, la obra se presentará en Guanajuato el 14 y 15 de octubre, en el Auditorio del Estado, también a las 20:00 horas.

Bajo la dirección de Yumi Kim, la propuesta combina la filosofía ancestral de la Dinastía Joseon con la danza moderna y efectos visuales en 3D, ofreciendo al público una experiencia que explora la reencarnación y la estética de las Yun-hwae-mae, flores de ciruelo hechas con cera de abeja, símbolo de la fuerza vital en la antigua corte real.

La obra multisensorial explora la reencarnación y la estética de las flores Yun-hwae-mae. ı Foto: INBAL

El espectáculo se inspira en el filósofo Joseon Kim Si-seup y su obra Tam-Mae-Do, que narra su viaje invernal en busca de la flor de ciruelo, cuya consecución representa un triunfo y una conexión con los cielos.

Como enfatiza el INBAL en su comunicado, Jajack Movement traslada poéticamente esta narrativa al escenario, pues fusiona generaciones de bailarines especializados en danza tradicional con un estilo contemporáneo que integra música aplicada y tecnología.

El colectivo, destacan, se distingue por su compromiso constante con la innovación artística, que busca capturar la esencia de nuestro tiempo mientras perfecciona su propio estilo de movimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am