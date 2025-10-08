Alista Oaxaca celebración del Día de Muertos con más de 140 actividades culturales y artísticas

Oaxaca, Corazón cultural de México, se alista para celebrar el Día de Muertos 2025 con el recibimiento de miles de visitantes nacionales y extranjeros. El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la conferencia de prensa en el salón Ávila Camacho del Complejo Cultural Los Pinos, donde se dio a conocer el programa de la Fiesta más viva de todas: Celebración que rinde tributo a los que ya no están a través de música, colorido, tradición, arte, artesanía y convivencia comunitaria.

Con la participación de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y miembros del gabinete oaxaqueño, se dio a conocer que la festividad se desarrollará del 25 de octubre al 4 de noviembre con más de 140 actividades culturales en la capital oaxaqueña, los Valles Centrales y diversas regiones de la entidad.

El gobernador Salomón Jara Cruz durante conferencia de prensa en el salón Ávila Camacho del Complejo Cultural Los Pinos. ı Foto: Especial

Los aromas ancestrales del copal, los abanicos y la brisa del papel coloreado y la tradicional flor de cempasúchil, son las franjas y motivaciones de una de las conmemoraciones más emblemáticas de las tradiciones de los pueblos oaxaqueños, que honran la memoria de aquellos que ya no están en el plano terrenal y regresan a participar en ceremoniales enfáticos, afectivos, alegres y coloridos concebidos para ellos por la comunidad.

“Tendremos una gran cartelera que reivindica siempre nuestro origen, raíces, memoria e identidad; Oaxaca siente un gran orgullo por su herencia ancestral, es uno de los estados donde se vive con más fervor esta celebración del Día de Muertos”, aseveró Jara Cruz.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora indicó que, en este marco, se espera el arribo de más 89 mil personas y una derrama económica superior a los 380 millones de pesos. Mientras, su homóloga en Oaxaca, Saymi Pineda Velasco dio a conocer que, del 26 de octubre al 3 de noviembre se realizará un tapete de arena en el atrio de la iglesia del Barrio de Jalatlaco, un concurso de fachadas en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y el circuito floral Flores que guían el alma.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. ı Foto: Especial

Destaca la Gran Comparsa de Día de Muertos y el Concurso de Catrinas que premiará los tres primeros lugares, así como los conciertos que se desplegarán del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Alameda de León, Barrio de Xochimilco y San Pablo Villa de Mitla, complementados con el Concurso Estatal del Día de Muertos, el cual tendrá cuatro categorías en el otorgamiento de 14 premios, y el Mercado de las Ánimas a realizarse del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Gastronómico de Oaxaca.

El Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, del 31 de octubre al 3 de noviembre, llevará a cabo conciertos, obras de teatro y presentaciones alusivas a esta celebración. A partir del 30 de octubre se exhibirán diversos paisajes lingüísticos en fachadas del Centro Histórico de la ciudad.

La Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, del 28 al 30 de octubre, realizará las Leyendas Vivas: recorrido teatral de seis funciones a efectuarse en el Barrio de Xochimilco. Se suman 50 actividades distribuidas en 11 sedes en colaboración con diversos municipios como parte de la programación proyectada por la subsecretaría de Vinculación, Difusión, Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.

Sobresale la exposición de más de 35 altares representativos de las 16 culturas de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se presentará en el zócalo capitalino.

Calendario de los principales eventos (entrada gratuita)

El programa contempla actividades representativas que conciertan tradición e imaginario popular en espacios públicos y recintos culturales.

• 28 de octubre: Inauguración con desfile de calaveras monumentales y comparsas en el Andador Turístico.

• 29 de octubre al 2 de noviembre: Muestra gastronómica en la Plaza de la Danza.

• 31 de octubre: Concurso estatal de altares en la Alameda de León.

• 1 de noviembre: Gran desfile del Día de Muertos, del Parque Juárez El Llano al Zócalo de Oaxaca.

• 2 de noviembre: Veladas en panteones tradicionales de Xoxocotlán y Santa Cruz Amilpas.

• 3 de noviembre: Clausura con concierto de Lila Downs en la Plaza de la Constitución

“Es momento de compartir con el mundo nuestra forma de ver la muerte: no como un final, sino como una continuidad festiva de la vida”, expresó el mandatario estatal al comentar que “las comunidades indígenas, con sus rituales, danzas, gastronomía y altares, convierten esta fecha en una manifestación única del patrimonio cultural mexicano”, reiteró el gobernador.

Celebración del Día de Muertos en Oaxaca

Cuándo: Del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2025

Dónde: Diferentes sedes, barrios, plazas y recintos de Oaxaca

Entrada libre