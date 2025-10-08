Natalia Toledo dedica medalla a las mujeres

La poeta originaria de Juchitán, Natalia Toledo, dedicó la Medalla Bellas Artes en el rubro de Literatura en Lenguas Indígenas a su “constelación huarache, a las mujeres que con sus arrullos y su leche me enseñaron a trenzar las palabras que habitan mi corazón”, expresó ayer luego de recibir el galardón en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

La autora de Ca guna gu bidxa, ca guna guiiba’ risaca (Mujeres del sol, mujeres de oro, 2002) destacó la importancia de la poesía y la vitalidad del zapoteco.

“Para mí, la poesía es como el aire tibio de Juchitán dándome en la cara, como el lodo en los pies después de una lluvia espesa; es volver a sentarme con todo lo que he amado y que ahora vive en la espalda del tiempo. Es volver a sentir el olor de los tulipanes rojos, de la albahaca fresca. Esa nostalgia que se instaló en mi lado izquierdo desde niña”, expresó.

El Dato: también participaron la escritora hñähñu y miembro del jurado, Margarita León, y la investigadora Gladys Tzul Tzul.

Compartió cómo comenzó a abrazar al zapoteco después de haber recibido maltratos en la escuela o de ver que los críticos denostaban la literatura en lenguas originarias.

“Durante mucho tiempo caminé con inseguridades, porque el grupo al que pertenecía aquel crítico de literatura hablaba de una alta poesía. Me di cuenta de que venían de otras tradiciones y yo del pensamiento de quienes desarrollaron la escritura más antigua que se conoce en América, los aztecas. Desde ese día abracé mi lengua”, dijo.

Por su parte, Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), destacó que la obra de Natalia Toledo “ha sido decisiva para visibilizar la lengua y la cultura zapoteca en la literatura contemporánea mexicana”.