The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, una agrupación de riesgos

The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen es una agrupación que toma riesgos y está abierta a la experimentación, destacó en entrevista con La Razón el director italiano Riccardo Minasi, quien recorre diversos países de América Latina como una de las orquestas de mayor prestigio en el mundo. Las próximas paradas serán en el Festival Internacional Cervantino, tanto en Guanajuato como en el Palacio de Bellas Artes.

“Es una orquesta fantástica, de músicos tan preparados, de un espíritu lleno de coraje para intentar cosas nuevas, experimentar. Son muy elásticos, abiertos a composiciones, muy dinámicos en el escenario. Es un placer mirar y escuchar a esta agrupación”, expresó el director de orquesta invitado, Riccardo Minasi.

El Tip: Desde 2004, bajo la dirección de Paavo Järvi, la agrupación se consolida como una de las orquestas más destacadas de su generación.

Para estas presentaciones, The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen incluirá el Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 61, de Ludwig van Beethoven, con el violinista canadiense James Ehnes; además, las piezas Obertura en Do mayor, Op. 170, “en estilo italiano”, de Franz Schubert, y la Sinfonía n.° 4 en La mayor, Op. 90, de Felix Mendelssohn.

Para Riccardo Minasi, lo importante es transmitir al público la esencia de cada una de estas composiciones para que la música llegue a las emociones más profundas del público, tal y como ocurrió recientemente en Argentina, donde los críticos destacaron la manera en que el director pensó estas obras desde el presente.

“No hay mejor enemigo del arte que algo que ya está establecido. No significa intentar tomar algo que no está escrito en la partitura, es ir a la esencia del mensaje del compositor, comprender por qué nos toca profundamente, intentar que esto sea palpable para el público, porque no tendría sentido ir a una ópera a escuchar al Don Giovanni de Mozart, porque sabemos cómo va a terminar, va a morir. Entonces, tenemos que lograr que piezas clásicas que escuchamos una y otra ocasión nos generen emociones como si fuera la primera vez, que haya espontaneidad”, compartió Riccardo Minasi.

La batuta destacó que la obra que se interpretará de Beethoven es muy heterogénea y regala al público momentos extraordinarios.

“Es una pieza que hemos escuchado un montón de veces, pero en ocasiones nos olvidamos de cómo está construida. Empieza con cuatro golpes de timbales solos, es una cosa única, rara. Después hay una línea melódica de la exposición del tema que está hecha para las maderas de la orquesta, es como describir un estilo antiguo, esta construcción muy arcaica, en contraposición con los timbales.

“En el segundo movimiento hay gestos retóricos, no hay una melodía. El tercer movimiento tiene algo de irónico, un tema que retorna de vez en vez, pero esta aparente rutina siempre tiene sorpresas”, resaltó.

Sobre las piezas de Schubert y Mendelssohn, recalcó que son obras que evocan a Italia. “Son dos maneras distintas de hablar de Italia. Schubert lo hace con una pieza muy ligera, es un homenaje a Rossini, trata de imitar el estilo italiano. Mientras que en Mendelssohn está el espíritu italiano, como la tarantela, el primer movimiento parece una gran fiesta italiana”, explicó el director de orquesta.

The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen se presenta el próximo 14 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Juárez de Guanajuato y el 16 del mismo mes en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, a las 20:00 horas.

Recital

Guanajuato: 14 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Juárez

CDMX: 16 de octubre a las 20:00 horas en el Palacio de Bellas Artes