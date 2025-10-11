Veracruz contagia de alegría con fandango en el Cervantino

En Guanajuato, Guanajuato

El ambiente festivo y de alegría de Veracruz se apoderaron de Guanajuato anoche en la inauguración del Festival Internacional Cervantino, a través del son jarocho, las rimas y el zapateado, en el Fandango Monumental: Fiesta de son y raíz, que hizo vibrar al público.

El espectáculo en la Alhóndiga de Granaditas, a cargo del estado invitado de honor, comenzó con el Ensamble de Arpas “Andrés Huesca”, en el que sus músicos demostraron su maestría en el instrumento e interpretaron el emblemático son jarocho “El colás”.

También trajeron lo mejor de la tradición veracruzana, el Ensamble de Percusiones de Xalapa, que compartió las raíces africanas de la entidad. El sonido de los timbales y los bailes de las artistas emocionaron a los presentes. Los movimientos de espalda y de los pies, cautivaron tanto que el público pidió que se quedaran más tiempo.

La Alhóndiga de Granaditas lució abarrotada anoche. ı Foto: Carlos Alvar, Acervo Histórico Festival Internacional Cervantino

El Dato: El Fandango Monumental: Fiesta de son y raíz, realizado en la Alhóndiga de Granaditas, contó con la asistencia de, al menos, tres mil personas, según datos del FIC.

Los célebres grupos veracruzanos Mono Blanco y Son de Madera, hicieron una gran fiesta con la música que “brotaba” de sus arpas, sus jaranas y sus guitarras de son, mientras los bailarines zapateaban en las tradicionales tarimas al ritmo de los sones que se tocaron.

Mientras que Caña Dulce y Caña Brava demostró el talento femenino que se apodera de la escena musical y también recordó a las mujeres desaparecidas. Con sus atuendos rojos y la maestría de sus ejecuciones también lograron que el público las celebrara.

También se apoderaron del escenario infantes y jóvenes de los Semilleros Creativos de Amatlán, Zozocolco, Los Tuxtlas y Cosoleacaque.

Autoridades federales y estatales en la inauguración del FIC 53°. ı Foto: Carlos Alvar, Acervo Histórico Festival Internacional Cervantino

CONSTRUIR UN MEJOR FUTURO. Previo al espectáculo inaugural, la embajadora de Reino Unido en México, Susannah Goshko, destacó: “Queremos compartir con México que aún estamos a tiempo de construir un futuro más sostenible si trabajamos juntos, si nos atrevemos a explorar cómo la creatividad puede impulsar soluciones innovadoras frente a los desafíos climáticos”, dijo la representante del país invitado de honor.

En la ceremonia estuvo presente la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel; la gobernadora de Guanajuato, Libia García, y la presidenta municipal de la capital, Samantha Smith. No estuvo la mandataria de Veracruz, Rocío Nahle, debido a las inundaciones que enfrenta el estado.

“Les decimos a los hermanos damnificados que estamos con ellos. Saquen esa fuerza veracruzana que siempre nos ha caracterizado”, expresó María Molina, secretaria de Cultura de Veracruz.

Además se entregó la Presea Cervantina 2025 a Petrona de la Cruz Cruz, una de las voces más importantes del teatro indígena contemporáneo. De manera póstuma fue reconocido el fallecido periodista Huemanzin Rodríguez, de quien se destacó su “mirada crítica y apasionada”.