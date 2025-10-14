Exploran el impulso creativo que Veracruz le dio a Diego Rivera

En Guanajuato, Guanajuato

La pintura Pico de Orizaba, de Diego Rivera, que muestra en todo su esplendor el volcán inactivo, le dio un impulso creativo al artista, ya que a partir de que el entonces gobernador de Veracruz Teodoro A. Dehesa quedó impresionado con esa obra, el muralista recibió una beca para estudiar en Europa, poniéndose en contacto con las vanguardias a inicios del siglo XX. Además, lo unió para siempre con esta entidad.

Dicha pieza y otras 14 más de este valioso acervo viajaron por primera vez al Museo Casa Diego Rivera, en Guanajuato, como parte de la exposición Diego Rivera y su relación con Veracruz. En la obra, el público puede apreciar las influencias del pintor José María Velasco.

TE RECOMENDAMOS: Ritual sonoro Kaoru Watanabe ofrece un inolvidable concierto ritual

Retrato de Lupe Marín, Diego Rivera, 1924.* ı Foto: s›D.R.©️ 2025 Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo

El Dato: Veracruz, estado invitado de honor también presenta otras exposiciones, entre ellas, la dedicada al artista japonés Hiroyuki Okumura, en el Museo Conde Rul.

“La relación con Veracruz es muy importante a partir de que el exgobernador conoce su trabajo alrededor de 1906. Diego Rivera en una ocasión concibió Pico de Orizaba, una de las piezas emblemáticas que tenemos en nuestro acervo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno del Estado de Veracruz. El mandatario le da todo el apoyo para que vaya al extranjero. Y ahí es donde empieza a tener contacto con todas las vanguardias europeas”, explicó a La Razón el curador Rodolfo Salmerón.

La muestra se presenta dentro del programa del Festival Internacional Cervantino, pero también celebra los 50 años del Museo Casa Diego Rivera, vivienda en la que el pintor pasó parte de su infancia. Se ubica en la calle de Positos 47.

Las 15 pinturas que se exhiben se eligieron a partir de las 37 que conforman la colección de Veracruz, que es el segundo acervo público más extenso e importante de Diego Rivera en el país.

Se incluye una obra considerada la pieza “engrane”, La Fragua, que tiene una dedicatoria que Diego Rivera le hizo al entonces mandatario. “Teodoro A. Dehesa, gobernador de Veracruz, con el más grande reconocimiento de Diego Rivera”, se lee en la nota fechada en 1908.

También destacan dos retratos, uno de Angelina Beloff, de 1909, y uno de Lupe Marín, de 1924, que dan cuenta de la evolución artística del muralista mexicano, pues mientras con la primera apuesta por los colores más sobrios y los gestos delicados, en la segunda hay una paleta vibrante y refleja la fuerza en unas expresivas e imponentes manos.

“Diego Rivera decía que nunca pudo llegar a pintar con la expresividad que pintaba Frida, pero con ese cuadro de Lupe Marín y con varios que vamos a encontrar aquí en la exposición, nos damos cuenta de que no es cierto. Existe muchísima expresión, carga histórica, emocional, social, que también era parte de Diego”, compartió el curador de la muestra que estará abierta hasta el 1 de marzo de 2026.

En la exposición, los asistentes también serán testigos de las vanguardias que fue incorporando el muralista; hay obras cubistas, por ejemplo. Pero también se ve cómo en Bodegón con taza, de 1915, Diego Rivera incorporó el collage.

“Tenemos retrato, paisaje, dibujos, bocetos y cuadros al óleo, temple, acuarela, que son diversos tanto en material, medios y temáticas”, detalló Rodolfo Salmerón sobre las piezas que están en diálogo con el acervo del Museo Casa Diego Rivera.

El público puede aprovechar la visita al Museo Casa Diego Rivera en Guanajuato para apreciar también Kahlo sin fronteras, que también se inauguró en el Cervantino. Incluye fotos de la pintora posando en algún lugar, con sus sobrinos, con Diego Rivera o en sus momentos más vulnerables.

También se incluyen cartas que le mandó a la primera actriz Dolores del Río y al doctor Leo Eloesser, entre otras más.

Mujer con Morral, Diego Rivera, 1924.* ı Foto: D.R.©️ 2025 Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo

Diego Rivera y su relación con Veracruz

Dónde: Museo Casa Diego Rivera (Guanajuato)

Cuándo: hasta el 1 de marzo de 2026