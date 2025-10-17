Aumentarán tarifas en museos y zonas arqueológicas del INAH: extranjeros pagarán el doble que nacionales

A partir del 1 de enero de 2026, visitar los museos y zonas arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) será más caro.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Derechos que incrementa los precios de entrada y establece un nuevo esquema diferenciado para mexicanos y extranjeros. La iniciativa ya fue enviada al Senado de la República para su revisión final.

Cuatro categorías de recintos, nuevos precios

El cambio busca actualizar las tarifas según la relevancia cultural y turística de cada sitio. Los recintos se dividirán en cuatro categorías.

TE RECOMENDAMOS: Pasa un fin de semana increíble Eventos culturales de fin de semana del 17 al 19 de octubre del 2025

En la Categoría I, donde se agrupan los espacios más visitados como:

El Museo Nacional de Antropología

El Templo Mayor

Teotihuacán

El Castillo de Chapultepec

Tulum, Monte Albán

Calakmul

Xochicalco

Los extranjeros pagarán 209 pesos, mientras que los mexicanos o residentes en el país pagarán 104.50 pesos.

Para la Categoría II, que incluye sitios como:

Tlatelolco

Malinalco

Toniná

Comalcalco

La entrada costará 156.75 pesos para visitantes extranjeros y alrededor de 86 pesos para nacionales.

En la Categoría III, el acceso subirá a 143.69 pesos para extranjeros y a unos 79 pesos para nacionales.

Por primera vez se creará una Categoría IV, enfocada en recintos vinculados al Tren Maya, como:

Chichén Itzá

Uxmal

Dzibilchaltún

El Museo del Pueblo Maya

En estos casos, la tarifa será de 104.50 pesos sin distinción entre mexicanos o extranjeros.

El Castillo de Chapultepec, construido en el siglo XVIII. Fotos•Especial, @castillosantaceciliagto

Argumentos a favor y críticas

De acuerdo con los legisladores que respaldaron la medida, el ajuste busca fortalecer los ingresos del INAH, cubrir los costos de operación y garantizar la conservación del patrimonio cultural. Argumentan que las tarifas no se habían actualizado desde hace años y que el aumento se alinea con la inflación acumulada.

Sin embargo, especialistas en turismo y cultura han señalado que la medida podría afectar el acceso de la población local y desincentivar el turismo nacional, especialmente en destinos donde el precio duplicado para extranjeros puede impactar la afluencia.

Por ahora, la propuesta sigue en análisis en el Senado, y si es aprobada sin cambios, el nuevo esquema de tarifas entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Suben también las visitas nocturnas

Los recorridos fuera del horario habitual (como las visitas nocturnas o con iluminación especial) también tendrán un aumento importante: de 355 a más de 730 pesos por persona.

Pese al incremento, la reforma mantiene la entrada gratuita los domingos para ciudadanos mexicanos y extranjeros residentes en el país, así como las exenciones tradicionales para niños menores de 13 años, adultos mayores, estudiantes, docentes, jubilados y personas con discapacidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL