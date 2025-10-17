Cervantino no hace match con jóvenes

“Lo que quiero es que los jóvenes no digan: ‘Ya tengo mi boleto para el Corona, para el Vive Latino’. Quiero que digan: ‘Ya estoy listo para irme al Cervantino’”, declaró en febrero pasado la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, al resaltar que la programación de esta edición del Festival Internacional Cervantino se proponía atraer a los jóvenes. Sin embargo, la realidad es otra, en los primeros días, los jóvenes desconocen la cartelera o no les son atractivos los artistas que se presentarán, de acuerdo con entrevistas realizadas por La Razón.

“No he tenido oportunidad de ver la cartelera. No he visto una campaña en la que se haya promocionado el Cervantino de una manera más juvenil, entonces no he visto demasiada propaganda”, dijo Isaac Hernández, de 22 años y quien reside en Guanajuato.

7 mil personas se espera que reúna Nathy Peluso este sábado

Al comentarle que una de las artistas que se anunció como una gran apuesta para las juventudes es la cantante Nathy Peluso, comentó que no es una artista que le guste, por lo cual no planea ir a verla este próximo sábado en Los Pastitos. Aunque cuando se enteró de que estará Africa Express, dijo que sí intentará acudir.

Incluso jóvenes de las estudiantinas de Guanajuato desconocen a los artistas que se presentarán, por ejemplo, Ángel Murillo, de 21 años, sólo sabe que estará Julieta Venegas, porque se ha anunciado en la Universidad de Guanajuato, pues su orquesta acompañará a la intérprete el 23 de octubre en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Aunque de Nathy Peluso responde: “No la conozco”.

Hay otros que se mantienen un poco al margen del Cervantino, como ocurre con las amigas Itzel Pagola y Nadia Ruiz, ambas de 16 años, quienes tampoco saben quiénes se presentan en esta edición del encuentro. Sólo la primera atinó a decir que estará Julieta Venegas y, animada, dijo que sí irá al concierto. Pero también desconoce quién es Nathy Peluso o qué propuestas de teatro, performance o danza le podrían interesar.

Los jóvenes entrevistados consideraron que no basta con poner la cartelera en algunos recintos o regalar programas de mano, sino que el festival llegue a través de las redes sociales.

“Hace falta más difusión; he visto sólo carteles, folletos, pero ahora todo se basa en lo digital; deberían anunciarlo en TikTok o Instagram”, comentó Nadia Ruiz.

También señalaron que hacen falta más eventos al aire libre. “Tendría que haber más eventos al aire libre, porque hay gente que no tiene la capacidad de comprar boletos o se saturan los lugares”, dijo Yahir Emiliano, de 16 años.

Consideró que para acercar a los jóvenes, principalmente de Guanajuato, sería importante incluir a los talentos locales. “Debería haber apoyo para los chavos de clubes de música, porque se apoyaría a la cultura que está aquí y a los chavos que están iniciando”, dijo.

En el caso de Hernández su petición es que el estado y el país invitado compartan más de sus culturas y tradiciones.

“Podría haber más eventos de tradiciones de los países o el estado que venga como invitado. Me interesaría conocer de tradiciones, costumbres, que vengan a plasmarla a México”, expresó.

También los jóvenes consideraron que es importante que el Cervantino incluya a la población de Guanajuato, pues perciben que el festival sólo se enfoca en atraer al turismo.

“Siento que el Cervantino es más enfocado al turismo, no tanto a la población de Guanajuato; jala mucha gente de fuera, de otros estados y países. Preferimos guardarnos en casa, porque ya sabemos la cantidad de gente que se puede llegar a acumular en el centro”, dijo Isaac Hernández.

En ese mismo sentido opinó Nadia Ruiz: “No me gusta asistir mucho al Cervantino, porque la idea está bien, pero el tema es cuando la población se lo toma no como fiesta, sino para hacer cosas feas; hay violencia de parte de las autoridades y ciudadanos”, expresó.

Aunque Lucía Anaya, quien forma parte del comité de programación, destacó en entrevista que el festival “se reforzó más en cuanto a lo internacional y vanguardia” para atraer a un público juvenil, por lo menos en los primeros días del Cervantino, los jóvenes no están tan entusiastas.

“Guanajuato es una ciudad y estado con 40 por ciento de la población joven; es superestudiantil. Ha sido retomar esta importancia y ese foco a los jóvenes”, comentó Lucía Anaya, quien recomendó las presentaciones de Jorge Carmona “La Voz del Barrio”, un joven de Tepito, quien estará hoy; Los Bitchos, Sun Ra Arkestra y Africa Express, liderado por Damon Albarn.