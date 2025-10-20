El VIDEO del momento exacto en el que roban las joyas del Museo del Louvre

Este domingo por la mañana se registró un robo en el Museo del Louvre, debido a esto se cerró la entrada durante todo el día y se evacuó a las personas que se encontraban realizando la primera visita del día.

Durante el día comenzaron a surgir versiones sobre las posibles piezas que se habían robado durante este hecho, el cual muchas personas calificaron como un robo de película, pues después se confirmó que en tan solo siete minutos lograron sustraer nueve joyas.

Estas joyas se encontraban en vitrinas de alta seguridad en la Galería de Apolo del museo parisino, y dichas piezas pertenecían a la colección de Las Joyas de la Corona.

VIDEO del momento exacto del robo

Momentos después de que este robo ocurriera se comenzó a difundir un video del momento exacto en el que se estaban sacando las joyas de una de las vitrinas de alta seguridad.

Un medio de información local de Francia fue el primero en difundir este video, en el que se puede observar a una persona vestida de negro y con un chaleco color amarillo neón que está intentando abrir una de estas vitrinas.

Además, también comenzaron a circular fotografías de una escalera que fue colocada fuera del Museo del Louvre hasta la altura de una de las ventanas que dan directamente a la Galería de Apolo.

Luego de que esto ocurriera, encontraron la corona de la emperatriz Eugenia con algunos daños afuera del museo, por lo que en este momento son ocho las joyas que fueron robadas.

Hasta el momento no se cuenta con la identificación ni detención de los responsables, pero se estima que se puede tratar de tres o cuatro personas las que realizaron este robo durante la mañana del 19 de octubre.

Imagenes del robo al Museo del Louvre ı Foto: Redes Sociales

Opiniones sobre el robo al Museo del Louvre

Este robo está siendo calificado como de película debido al poco el tiempo que llevó a los ladrones sacar las joyas del interior de las vitrinas de alta seguridad, y esto también ha desatado muchas opiniones en redes sociales.

La mayoría de estas opiniones giran en torno a la seguridad que tiene el museo, esto a pesar de que el Ministerio de Cultura francés aseguró, por medio de un comunicado, que las alarmas sí sonaron debidamente.

Asimismo, se informó que los empleados del museo siguieron el protocolo correspondiente, pues estos se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad y pidieron a los visitantes evacuar el lugar.

Muchos otros usuarios se cuestionan el paradero de estas joyas, y aseguran que de no ser encontradas se estarán perdiendo piezas históricas, pues para poder venderlas estas serán desarmadas.