FCE le da nuevo impulso al boom latinoamericano

Con el fin de darle un nuevo impulso al boom latinoamericano, el Fondo de Cultura Económica regalará 2.5 millones de libros a jóvenes de 14 países de la región, entre ellos Colombia, Cuba, Argentina, Uruguay y México. Serán obras de Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Raúl Zurita y Amparo Dávila, entre otras más. “La primera aportación y central para el proyecto fue de 22 millones de pesos, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, dijo a La Razón Paco Ignacio Taibo II, director del FCE.

El director del FCE indicó que cada país aportó recursos económicos, de impresión y logística para la distribución de los libros que comenzarán a repartirse el próximo 17 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México y, de manera simultánea, en otros países de Latinoamérica.

“Colaboraron los 14 núcleos económicamente poniendo dinero, impresión, derechos de autor, trabajo editorial y portadas. El punto de arranque fue una aportación mexicana muy importante.

“De acuerdo con lo que aportaban al proyecto serán los libros que les tocarán. En Argentina van a ser 85 mil ejemplares que se repartirán en el primer envío; en Cuba, en Casa de las Américas, se van a distribuir 17 mil 900 ejemplares; Colombia fue de las aportaciones más grandes”, explicó el funcionario.

Dijo que uno de los retos del proyecto fue conseguir los derechos de autor de 27 títulos que se van a incluir o llegar a acuerdos con los países, por ejemplo, en Argentina, comentó que el Gobierno de Javier Milei no estuvo interesado, pero sí participan activamente las autoridades de Buenos Aires.

“Es el proyecto más grande que se ha hecho en el mundo, ha habido otros de un millón de ejemplares, pero ninguno como este que involucre a tantos núcleos. Fueron dos años preparándola, por lo que implicaba negociaciones de todo tipo”, dijo Taibo II.

El director del FCE comentó que espera que este proyecto pueda generar millones de lectores, aunque de otros programas que ha lanzado, como el de 21 para el 21 no cuenta con evaluaciones del alcance que ha tenido.

“Vamos a tener un efecto secundario que creo que va a funcionar, abrir una puerta, poner a dos millones y medio a jóvenes la lectura de literatura de calidad. Mandas ejemplares a clubes de lectura de San Luis Potosí, esos ejemplares van a encontrar una primera ronda, en total son 100 personas, pero luego tienes otra, porque puede intercambiar libros con otro club de lectura cercano. Esperamos que haya un efecto favorable en la lectura de una generación que cuando menciones García Márquez, Sergio Ramírez, Piedad Bonnett, Raúl Zurita, no te digan ‘¿quién, de qué estás hablando?”, expresó.

NUEVAS LIBRERÍAS Y CIERRES. Paco Ignacio Taibo II comentó que están por abrir nuevas librerías del FCE en Parral, Ecatepec, Ciudad Obregón y Celaya. Aunque también reconoció que tuvieron que cerrar una en Nogales.

“Cerramos una en Nogales, porque estaba en un lugar equivocado, en un museo que cierra domingos y lunes, que además no tiene puerta a la calle. Quedamos en que si el ayuntamiento nos proporciona otro lugar la cambiamos. Era una librería que a lo mejor vendía dos mil pesos al mes, es insostenible, el puro salario de la librera se lo comía”, dijo.

A nivel internacional, aseguró que tuvieron que cerrar una en Lima, Perú, para trasladarla a otro lugar. “Teníamos un convenio con la Universidad de Lima y la institución cerró arbitrariamente el convenio y tuvimos que mudar esa librería a otro lugar. De las dos que teníamos en Guayaquil, Ecuador, fusionamos dos y dejamos una sola. No tenía sentido tener dos. Pero crecimos en Chile con cuatro librerías y siete en Colombia”, concluyó Taibo II.

LIBROS ESENCIALES

Aquí algunos de los títulos que se distribuirán:

1. Juan Gelman — Cómo tirar contra la muerte

2. Manuel Rojas — El vaso de leche y otras historias

3. Piedad Bonnett — Los privilegios del olvido

4. Gabriel García Márquez — Operación Carlota

5. Roberto Fernández Retamar — Poemas

6. Dante Liano — Réquiem por Teresa

7. Alaíde Foppa — Vientos de primavera

8. Miguel Ángel Asturias — Week end en Guatemala

9. Fabrizio Mejía Madrid — Disparos en la oscuridad

10.Eduardo Galeano — La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara