Distinguen con el Princesa de Asturias a Graciela Iturbide y al Museo de Antropología

El Teatro Campoamor de Oviedo, España, fue escenario de la entrega del Premio Princesa de Asturias 2025. México brilló con luz propia esta edición pues, además de celebrar en la categoría de las Artes a la fotógrafa Graciela Iturbide por una trayectoria dedicada a mirar el mundo a través del lente con sensibilidad, poesía y profundidad humana, el Museo Nacional de Antropología (MNA) obtuvo el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Cuando el gran momento llegó, Graciela Iturbide subió al escenario visiblemente emocionada y sonriente. Recibió la estatuilla de manos de la Princesa de Asturias y heredera de la Corona, Leonor, quien la señaló como “una artista que ha plasmado la fuerza de las mujeres”, mientras presentaba un recorrido por algunas de sus fotografías más emblemáticas, tales como Mujer ángel y Nuestra señora de las iguanas.

El Dato: Otras personas premiadas que asistieron a la ceremonia fueron Byung-Chul Han, Serena Williams, Eduardo Mendoza, Mario Draghi, Douglas Massey y Mary-Claire King.

Luego, la artista mexicana pronunció un discurso que conmovió al público por su lucidez, humildad y poética.

“He pasado más de medio siglo de mi vida mirando al mundo por una ventanita que apenas mide unos escasos centímetros cuadrados. ¿No resulta paradójico otorgarme el prestigiado Premio Princesa de Asturias de las Artes por una hazaña tan circunscrita? Lo agradezco y me siento muy honrada, pero mis méritos no rebasan estos cuantos centímetros de quimera”, dijo al iniciar su intervención.

Iturbide, considerada una de las más influyentes de América Latina, aseguró que su obra es resultado del azar y que es el reflejo de nuestro país, visto desde su mirada. “La fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprehende en función de sus conocimientos, sus emociones, sus sueños y su intuición”, afirmó, citando al maestro Brassaï y recordando la enseñanza de su mentor Manuel Álvarez Bravo, quien le dijo: “No hay que apresurarse, hay tiempo, hay tiempo”.

50 años de trayectoria tiene la fotógrafa mexicana

Comentó que gracias a la fotografía ha podido recorrer “buena parte” de México, “sobre todo las regiones apartadas y desfavorecidas donde sobreviven y resisten los indígenas”, señaló. Agregó que, aunque su arte sea identificado con su país, lo considera una expresión de sí misma: “Si al ver mis fotos, la gente dice: ‘Esto es México’, yo contesto: ‘No, esto es Graciela Iturbide’, pero no me siento dueña de mis imágenes, ni temo que las utilicen y hasta las manipulen”.

Ante tiempos convulsos como los de la actualidad, la artista concluyó su discurso con un mensaje universal: “Me considero una ciudadana del mundo. Por fortuna, el arte fotográfico no conoce fronteras, ni tiene pasaporte, ni necesita visas, por más que algunos hombres poderosos pretendan limitar el libre tránsito entre los países y coartar la libertad de pensar y de crear”.

En la misma ceremonia, el Museo Nacional de Antropología fue reconocido con el Princesa de Asturias de la Concordia porque “cuida, exhibe, conserva y difunde el legado prehispánico y la cultura indígena”, dijo Leonor. El director del MNA, Antonio Saborit García-Peña, y la presidenta del patronato, Madeleine Bremond, recibieron la distinción. Estos galardones respaldan la relevancia de México en el panorama internacional cultural.