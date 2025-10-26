A horas del cierre del Cervantino, autoridades sin cifras preliminares

Reporteros acreditados, hoy por la mañana en la entrada de la sala de prensa del Cervantino.

En Guanajuato, Guanajuato

A unas horas de la clausura del Festival Internacional Cervantino, no hay un anuncio oficial de balance del encuentro por parte de las autoridades, quienes decidieron cancelar la conferencia de prensa de hoy por la mañana, donde se darían a conocer las cifras preliminares de asistencia y de derrama económica, como cada año se realiza.

Notificaron del cambio a medios nacionales a las 9:00 horas y a algunos medios locales no les informaron. “Queremos hacerlo con los datos más certeros. Terminando el concierto”, dijo a los medios de comunicación Irma Ortega, directora de Difusión y Relaciones Públicas del Cervantino.

Reporteros acreditados, hoy por la mañana en la entrada de la sala de prensa del Cervantino ı Foto: Adriana Góchez/La Razón

Al cuestionarle quién tomó la decisión de cancelar la conferencia de prensa que en días anteriores se anunció para este domingo a las 10:00 horas, respondió: “Las instancias participantes del Cervantino. Todos en conjunto (Gobierno federal, estatal y local) se reunieron para decidir eso. Se decidió ayer para dar una cifra final integrando las cifras de asistencia del concierto de esta noche (de Africa Express)”, dijo. Sin embargo, anualmente se hacía la conferencia el último día del festival con la presencia de la dirección del encuentro, la presidenta municipal, la rectora y los representantes del estado y país invitados.

Comentó que ahora se realizará “un desayuno de agradecimiento” para la prensa acreditada.

Anuncio del “desayuno”. ı Foto: Adriana Góchez/La Razón

Anuncio de días antes, donde está programada la conferencia de cierre ı Foto: Adriana Góchez/La Razón

Sin embargo, reporteros que cubren el festival cuestionaron la decisión: “Todos los años había sido así; daban los domingos cifras preliminares, no las definitivas. Siempre estaban los funcionarios para dar su reporte. Más que un desayuno, nos interesa la información”, dijo una periodista. “En nuestra redacción están contemplando mandar esa nota hoy para que amanezca mañana. Mencionas desayuno, pero necesitamos una conferencia para poder preguntar, ¿vamos a poder preguntar mañana?”, cuestionó un reportero.

Por su parte, al abordar en la sala de prensa a Romain Greco, coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, dijo desconocer las cifras preliminares y también comentó que no sabía los cambios de última hora de la conferencia de prensa, pese a que Irma Ortega aseguró que todos los involucrados en el festival tomaron dicha decisión.

¿Cuáles son las cifras preliminares de asistencia?, se le preguntó y respondió: “No, de eso no tengo nada, pero creo que mañana hay un desayuno”.

Se le consultó si estaría mañana en el desayuno anunciado y dijo que no, aunque es una de las autoridades del Cervantino.

“Estamos ajustando los horarios para tener toda la información. Perdón, voy corriendo a un ensayo, pero la información la tiene la gente de prensa”, dijo Romain Greco antes de retirarse rápidamente para evitar más preguntas.

Montaje en el lugar a donde se convocó el lunes a un “desayuno de agradecimiento” ı Foto: Adriana Góchez/La Razón

Por otro lado, Miriam Jiménez, del equipo de comunicación del festival, en contraste con lo que comentó Irma Ortega, aseguró que el evento del lunes sólo será un “desayuno de agradecimiento”, no una conferencia de prensa.

“Como les compartimos por mensaje, se está convocando un desayuno mañana lunes. No es como tal una conferencia de prensa, va a ser un desayuno, pero se les va a compartir toda la información. No habrá autoridades”, aseguró.

Este cambio es el segundo que se realiza en el Cervantino, pues anteriormente en la conferencia de prensa de clausura se anunciaba al país y estado invitados, pero desde el 2019 se dejó de hacer. Ahora, en lugar de una rueda de prensa, será “un desayuno de agradecimiento”.

Lugar donde solían hacerse las conferencias de cierre del Cervantino. ı Foto: Adriana Góchez/La Razón