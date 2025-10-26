Fans del cantante y multiinstrumentista Damon Albarn madrugaron este domingo para ver al artista, quien hoy por la noche se presenta con su proyecto alterno Africa Express, grupo que se encargará de cerrar la edición 53 del Festival Internacional Cervantino en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato.

Desde las seis de la mañana comenzaron a llegar a los alrededores de la explanada para alcanzar un buen lugar para ver a Africa Express afuera del recinto, ya que no lograron conseguir boletos para las gradas.

Fans de Damon Albarn madrugan para ver a Africa Express ı Foto: Adriana Góchez

“Soy este muy fan de Damon Albarn y Gorillaz, vine, porque supe que hizo una banda, African Express, que van a tocar con Meme del Real de Café Tacvba. Desde niño siempre lo he escuchado”, contó a La Razón Óscar Axel, de 21 años y originario de la capital de Guanajuato.

Los seguidores de Damon Albarn portan playeras de sus proyectos musicales alternos, Gorillaz y Blur. Otros más llevaron discos en vinilo del Gorillaz. Sin embargo, cuando African Express hizo el soundcheck, el artista sólo saludó de lejos a sus fans.

“Venimos por dos cosas, por Damon Albarn y por African Express, que es un proyecto muy bonito. Fusiona lo latino, lo africano, que muchas veces nunca se atribuye que gran parte de la cultura musical viene desde África. La neta, dos somos fans de Gorillaz desde hace un buen tiempo”, dijo a este diario Ricardo, originario de León, Guanajuato, quien acudió con su amigo Jesús de Tijuana.

Fans de Damon Albarn madrugan para ver a Africa Express ı Foto: Adriana Góchez

Para ambos es su primera experiencia en un Cervantino, por lo cual no descartan volver en próximas ediciones. Por lo pronto, no pierden la esperanza de que Damon Albarn les firme sus discos de Gorillaz.

Entre los seguidores también se encontraron jóvenes de entre 15 y 17 años, quienes llegaron a la música de Africa Express porque también son fans de Gorillaz, pues sus papás escuchaban a la banda.

“Estamos apartando lugar, porque intentamos conseguir boletos, pero tuvimos algunos problemas con la aplicación. Se trababa mucho. A mí no me apareció lo de África. Antes era registro, pero ir a taquilla y formarte para que te firmaran. Así vine hace como dos años al de Café Tacvba”, dijo Vanessa Rojas, de 15 años, quien acudió con su hermana Valeria Rojas, de 23, y su amigo Alan Aguilar, de 22.

African Express se presentará hoy a las 20:00 horas en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Se espera la participación de Meme del Real y La Bruja de Texcoco, entre otros más.