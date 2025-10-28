Exigen renuncia del director del FCE, Taibo II, tras dichos en la mañanera 

Activistas y escritoras exigieron esta mañana la renuncia del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, tras los dichos que hizo en la pasada conferencia mañanera donde anunció la colección 25 para el 25, los cuales fueron calificados de misóginos y machistas.

Además, pidieron una disculpa pública del funcionario, que se dedique una colección integrada sólo por mujeres de la literatura contemporánea y que se transparenten los pagos que recibirán los escritores vivos cuya obra se publicará para repartir en diversos países de América Latina.

Las manifestantes se plantaron en la sede del fondo, donde en la entrada de la librería de la editorial pegaron un libro deshojado de Taibo II, Sueños de frontera, y al lado de la portada escribieron: “Misógino” y “machista”. Con letras rosas pintaron en el piso afuera de la sede del FCE: “Aquí despacha un machista de mierda. ¡Fuera Taibo!”.

También en un tendedero pusieron los nombres de las mujeres que han enriquecido la literatura: Cristina Peri Rosi, Idea Vilariño, Pita Amor, Amparo Dávila y Cristina Rivera Garza, entre otras más.

En su posicionamiento, las 12 mujeres que se dieron cita al Mitin Poético convocado en redes sociales se pronunciaron sobre las declaraciones de Taibo II, quien la semana pasada en la conferencia mañanera expresó: “Si partimos de la cuota, dices, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato. ¿por qué hay que castigarlos con ese libro?”.

“Señor Taibo, ésta es una declaración de repudio total al personaje patético en quien usted se ha convertido: el representante de un anacronismo vulgar y misógino que utiliza la dirección del FCE como un púlpito para escupir su desprecio por las mujeres… Sus palabras sobre los poemarios femeninos son la prueba irrefutable de que su criterio literario se reduce a la cobardía patriarcal”, leyó la activista Diana Luz Vázquez de la colectiva Ley Sabina.

De manera contundente pidieron: “El ultimátum es claro: deje de utilizar la infraestructura del Estado para promover su misoginia o será señalado donde quiera que se pare como el misógino institucional que intenta silenciar y denigrar a la mitad de la población. Tenga dignidad y váyase. El FCE no es un prostíbulo vulgar ni para el machismo rancio que sigue ocupando espacios públicos con presupuestos millonarios para beneficiar a sus cuates escritores, que, dicho sea de paso, ni libros llegan a vender”.

Durante la protesta también se oyeron los gritos: “Renuncia” y “¡fuera Taibo, fuera Taibo!“. Además, se leyeron poemas, algunos en respuesta a las declaraciones del director.

