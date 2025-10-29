Exigen renuncia de Taibo II del FCE, tras dichos sobre poetas

Activistas y escritoras exigieron ayer la renuncia del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II luego de que, en el anuncio de la colección 25 para el 25 en la conferencia matutina del 23 de octubre, desató polémica por unos comentarios que fueron calificados de misóginos y machistas. Además, pidieron una disculpa pública del funcionario, que se dedique una colección integrada sólo por mujeres de la literatura contemporánea y que se transparenten los pagos que recibirán los escritores vivos cuya obra se publicará para repartir en diversos países de América Latina.

Las manifestantes se plantaron por la mañana en la sede del fondo, donde en la entrada de la librería de la editorial pegaron un libro deshojado de Taibo II, Sueños de frontera, y al lado de la portada escribieron: “misógino” y “machista”. Asismismo, con letras rosas pintaron en el piso afuera de la sede del FCE: “Aquí despacha un machista de mierda. ¡Fuera Taibo!”.

El Dato: Aura García-Junco informó que firmó una carta de protesta por la colección 25 para el 25 del FCE. “Ojalá que el FCE sea capaz de escuchar las críticas”, dijo.

Los manifestantes, que arribaron a las 10:00 horas, en un tendedero pusieron los nombres de las mujeres que han enriquecido la literatura: Cristina Peri Rosi, Idea Vilariño, Pita Amor, Amparo Dávila y Cristina Rivera Garza, entre otras más. Las nombraron y al final gritaron “¡horrendas!”, en referencia a lo dicho por Taibo II.

En su posicionamiento, las 12 mujeres que se dieron cita al Mitin Poético convocado en redes sociales, se pronunciaron sobre las declaraciones de Taibo II, quien la semana pasada en la conferencia mañanera expresó: “Si partimos de la cuota, dices, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato. ¿por qué hay que castigarlos con ese libro?”.

Ante esos dichos reviraron: “Señor Taibo, ésta es una declaración de repudio total al personaje patético en quien usted se ha convertido: el representante de un anacronismo vulgar y misógino que utiliza la dirección del FCE como un púlpito para escupir su desprecio por las mujeres…

7 autoras se incluyen en la colección 25 para el 25

“Sus palabras sobre los poemarios femeninos son la prueba irrefutable de que su criterio literario se reduce a la cobardía patriarcal”, leyó la activista Diana Luz Vázquez de la colectiva Ley Sabina.

De manera contundente pidió: “El ultimátum es claro: deje de utilizar la infraestructura del Estado para promover su misoginia o será señalado dondequiera que se pare como el misógino institucional que intenta silenciar y denigrar a la mitad de la población. Tenga dignidad y váyase”.

En el pronunciamiento también expresaron que “el FCE no es un prostíbulo vulgar ni para el machismo rancio que sigue ocupando espacios públicos con presupuestos millonarios para beneficiar a sus cuates escritores, que ni libros llegan a vender”.

Durante la protesta también se oyeron los gritos: “Renuncia” y “¡fuera Taibo, fuera Taibo!”. Además, se leyeron poemas, algunos en respuesta a las declaraciones del director, como el de Nadja Alicia Milena Ramírez Muñoz: “La rabia es poesía y la poesía no la escriben ni los tibios, ni los Taibos, / ni los violentos. / La escribimos las rabiosas, las defensoras, las poderosas, las gozosas. / Nosotras sí, nosotras siempre, y tú no, tú jamás, pinche Taibo…”.

Deshojaron un libro de Taibo II y sobre algunas hojas escribieron "machista". ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la colectiva Las Horribles exigió políticas públicas que fortalezcan la presencia de las mujeres, informar el criterio y proceso de selección de 25 para el 25, informes anuales de las acciones impulsadas en el FCE para impulsar a escritoras y una colección exclusiva de autoras vivas, entre otras.

Ayer en la conferencia mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Taibo II, de quien dijo: “Es un gran compañero”. Al respecto la poeta Griselda Gómez Estrada expresó: “Desde aquí le mandamos un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum: Te exigimos que, con tu autoridad de Presidenta, destituyas a este tipejo, porque no vamos a tolerar que él siga”. Y la poeta y escritora Mónica Suárez completó: “Que dejes de ser cómplice del machismo y del patriarcado”. Asimismo, Diana Luz declaró: “No puede ser un buen compañero un hombre machista, ni ni siquiera un buen funcionario”.