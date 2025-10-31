Día de Muertos y puente: ¿cuáles son los mejores eventos en la CDMX?

La ciudad celebra Día de Muertos con eventos culturales y artísticos hasta el 2 de noviembre.

Fin de semana en que octubre se despide y entra noviembre con las festividades por el Día de Muertos. Presentamos aquí un resumen de las principales actividades culturales para disfrutar con la familia y amigos en diferentes sedes y recintos de la capital mexicana en este colofón semanal presidido por las ceremonias dedicadas a los difuntos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

Museos y el Día de Muertos

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de sus museos, honrará la memoria de artistas y personajes de la cultura de nuestro país a través de las tradicionales ofrendas del Día de Muertos.

Circuito Sur

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo homenajea al artista y arquitecto Juan O’Gorman (1905-1982) a través del altar Arquitecto del color y la memoria, que permanecerá abierto al público hasta el 2 de noviembre.

Realizada en colaboración con el Museo Dolores Olmedo, la ofrenda se compone de tres núcleos temáticos ubicados en el estudio de Diego Rivera, la casa de Frida Kahlo y el estudio de la casa O’Gorman.

En todo el museo se pueden apreciar elementos característicos de la época: papel picado de colores, calaveras de cartón, flores de cempasúchil, trastes de barro con comida mexicana, pan de muerto, velas de Oaxaca y muebles de Olinalá.

El recinto ofrecerá visitas especiales del 31 de octubre al 2 de noviembre, de viernes a domingo, a las 11, 13 y 15 horas, en las que los visitantes conocerán más sobre esta tradición.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) dedicará su altar de muertos al pintor Gunther Gerzso, que podrá visitarse hasta el 7 de noviembre, de 10 a 18 horas. Gerzso fue un artista imprescindible del siglo XX, representante de la abstracción pictórica y emblemático habitante de la zona de San Ángel.

Además de valorar la arquitectura del México antiguo en diálogo con la modernidad, el artista exploró el paisaje y la historia, y su obra ocupa un lugar fundamental en la colección del recinto.

Circuito Centro

Extensión Cultural del INBAL invita al público a recorrer su altar del Día de Muertos, dedicado a las autoras y los autores, así como a las actrices y los actores que ofrecieron su talento para acercar la literatura y las artes escénicas al público. Asimismo, recordará al maestro Andrés Torres, impulsor de estos programas durante más de 25 años.

Este homenaje podrá visitarse todos los miércoles, de 9 a 19 horas, hasta el 4 de noviembre, en el piso 13 de la Torre Prisma, ubicada en Av. Juárez 101, colonia Centro.

El Museo Nacional de San Carlos (MNSC), en el marco de la exposición El beso de la muerte. Representaciones mortuorias en la cultura visual, presenta su ofrenda El camino del sueño eterno, dedicada a reflexionar sobre cómo históricamente la sociedad ha creado imaginarios para explicar la muerte, cuyas construcciones simbólicas se expresan en la cultura material a través del sincretismo. La ofrenda se podrá visitar hasta el 8 de noviembre.

El Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) celebra estas fechas con la exposición Del velorio al jolgorio. Encuentro de gráfica, realizada por estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG) “La Esmeralda” del INBAL; la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM, y el Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (ICAHCH-UNICACH). La muestra estará abierta al público hasta el 2 de noviembre. Este encuentro busca explorar, desde lo colectivo, nuevas formas de creación, reflexión y resistencia bajo la temática del Día de Muertos.

El Museo Mural Diego Rivera (MMDR), en colaboración con el Museo Dolores Olmedo, celebra el Día de Muertos con la ofrenda De la mano con la Catrina, una interpretación en cartonería del mural de Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947), dedicada a la Alameda Central y a sus transeúntes.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) dedicará su altar del Día de Muertos a los artistas cuyas obras forman parte de la colección del museo. Además, durante la inauguración, el 29 de octubre a las 19:30 horas, en el contexto de la Noche de Museos, se realizará una instalación colectiva en la que los asistentes podrán dejar un mensaje a sus difuntos. La ofrenda se podrá visitar hasta el 2 de noviembre.

La Escuela de Artesanías realizará la Ofrenda de Día de Muertos en el vestíbulo alto del Palacio de Bellas Artes, entre las puertas 1 y 2 de la Sala Principal, la cual podrá visitarse hasta el 10 de noviembre.

La Peña de Pau y Odette

Actividad cultural de Bulevar Arcoíris coordinada por las poetas Paulina Rojas Sánchez y Odette Alonso. Lectura de textos líricos a cargo de Ingrid Bringas, Rocio Cerón y Anuar Zuñiga Naime. Encuentro de amigos adictos a la poesía en un ambiente de intimidad cordial y complicidad literaria. La librería El Último Encuentro pone a disposición un selecto catálogo de libros de segunda mano con atractivo precio.

Dónde : Librería El Último Encuentro. Puebla 45. Segundo piso. Colonia Roma Norte. CDMX

Cuándo : sábado, 1 de noviembre, 2025

Horario : 17:00 horas (5 pm)

Entrada libre

Cuchillos como hojas: reescribir el feminicidio, nombrarlas en el barro. Conferencia-performance

Inspirada en los cuchillos tradicionales del Ártico, hechos de marfil de morsa, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, integrante de El Colegio Nacional, crea una obra nueva y multifacética que plantea: ¿qué se recuerda? ¿Cómo? ¿Para quién? Tradicionalmente en las comunidades inuit, las niñas trazan con estos cuchillos dibujos en la nieve o en la tierra para contar antiguas historias que luego el viento o el sol hacen desaparecer.

Rivera Garza conecta esta práctica indígena ancestral con el Violentómetro, una herramienta contemporánea diseñada en México para medir casos de violencia de pareja. La historia de la violencia contra las mujeres desaparece constantemente aun cuando se cuenta y se vuelve a contar. ¿Podría un cuchillo de historias desempeñar un papel en revertir ese borrado?

A través de la performance, el gesto, el arte y el texto, la escritora Cristina Rivera Garza abre un espacio profundo, una invitación a la memoria y la narración colectiva, acompañada por el artista Saúl Hernández Vargas y el músico Matías Rivera de Hoyos.

Dónde : Colegio Nacional. Donceles 104. Centro Histórico. CDMX

Cuándo : Domingo, 2 de noviembre, 2025

Horario : 11:00 horas

Entrada libre

Zafira. El Alma del Cabaret

Dramaturgia: Johar Villarreal

Elenco: Niurka Marcos, Coco Maxima, Leslie Gallardo, Daniel Herrera, Simona Chirinos, Monica Baute, Diana Santos, Sergio Recio, Mikael Lacko.

El cabaret de la tentación es el último de la ciudad y está a punto de cerrar por un suceso misterioso con su dueña Zafira. Las vedettes del lugar deciden luchar por conservarlo y se lanzan a una divertida misión que las llevará a involucrar a los invitados de esa noche en momentos de seducción y música.

Horario de Zafira. El alma del cabaret: viernes y sábado 21:00 horas.

Clasificación : Adultos Boletos: De 900 a 1,800 pesos.

Ultimas funciones : viernes, 31 de octubre; y sábado, 1 de noviembre, 2025

Horario : 21:00 horas

Dónde: Foro Central Granada. Lago Tanganica 67, Granada, Miguel Hidalgo. Ciudad de México.

Hansel y Gretel. OPERA PARA NIÑOS

La ópera Hansel y Gretel de Humperdinck, adaptada para niños, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional. Esta versión para niños, con una duración de una hora, incluye animación, vestuario de inspiración mexicana y un narrador. Es una adaptación del cuento de los Hermanos Grimm que introduce a los niños al mundo de la ópera.

¿Qué es?: Una adaptación de la ópera Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck, pensada para un público infantil. ¿De qué trata?: Sigue la historia de dos hermanos que se pierden en el bosque y encuentran una casa de dulces habitada por una bruja.

¿Cómo es la versión para niños? Duración: Aproximadamente una hora. Estilo: Cuenta con animación, vestuario inspirado en México y un narrador que guía la historia.

Dirección escénica: Es del reconocido escenógrafo Jorge Ballina.

¿Dónde y cuándo?:

Lugar: Lunario del Auditorio Nacional. Reforma 50. Bosque de Chapultepec. CDMX

Este domingo 2 de noviembre a las 11:30 y 14:30 horas

Boletos: De 700 a 1450 pesos.

Una diosa para una diosa. La Doña. Exposición

La Cineteca Nacional Chapultepec, recinto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, recibe la exposición “Una diosa para una diosa. La Doña”, que reúne 58 imágenes de gran formato, un recorrido a la vida, la trayectoria artística y el mito de María Félix, una de las figuras más reconocidas del cine mexicano del siglo XX.

Después de su paso por la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, la muestra –con curaduría de Héctor Orozco– revela desde la fuerza indomable de Doña Bárbara hasta la pasión de Enamorada, así como los vínculos de la actriz con grandes personalidades del arte y la cultura, entre ellas Agustín Lara, Jorge Negrete, Emilio “El Indio” Fernández y el cinefotógrafo Gabriel Figueroa.

El título de la exposición remite a la frase que pronunció, en 1989, Guillermo Vázquez Villalobos, presidente de Periodistas Cinematográficos de México (PECIME), al entregar a la actriz la Diosa de Plata por una trayectoria que abarcó 47 películas realizadas en España, Francia, Italia y México. La exposición, que se muestra en los pasillos que conectan las salas de la Cineteca Nacional Chapultepec y que cuenta con apoyo de Fundación Televisa, invita a redescubrir a La Doña como un símbolo de la mujer que construye su propio mito y que inspira a nuevas generaciones.

Asimismo, como parte del homenaje, la Cineteca Nacional presenta un ciclo dedicado a la obra de la artista, considerada una de las mayores estrellas internacionales de la Época de Oro del cine mexicano, se integra por Enamorada (Emilio Fernández, 1946). 31 de octubre al 6 de noviembre; Río escondido (Emilio Fernández, 1948). 7 al 13 de noviembre; La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, 1949). 14 al 20 de noviembre.

Un vals sin fin por el planeta. Teatro

Un vals sin fin por el planeta narra la historia de una familia gobernada por Víctor, un patriarca tirano, a cuyo hogar llegan dos misteriosos hermanos: Consuelo y Gabriel. Sometidas y sostenidas por él están sus hermanas menores, Rocío y Aminta, así como su segunda esposa, Guillermina, quienes, carentes de fuerza para enfrentarse a Víctor o para vivir sin él, van acumulando frustraciones que salen a la luz con la llegada de la joven desconocida.

En el centro está Carlos, un adolescente dividido entre repetir la vida de su padre o construir la suya. Su vínculo con el chivo Ramsés y la llegada de los forasteros lo confrontan con una pregunta esencial: ¿quién quiere ser?

“La obra se mueve como un vals: circular, suave y a la vez impulsado por fuerzas invisibles que transforman. Lo que parece un retrato realista de una familia veracruzana en los cuarenta se deshoja para revelar capas de ternura, frustración y deseo. Carballido no habla de un amor romántico idealizado, sino de un amor vital, físico, inasible: un impulso que libera y desestructura. Ese amor es detonante de una metamorfosis que ni el patriarcado ni la costumbre pueden contener”, comparte la directora Maritza Medina.

“En última instancia, esta obra nos pregunta: ¿cuántas llaves hemos podido tirar?, ¿cuánta libertad hemos anhelado?, ¿cuántas veces el amor nos ha desbordado? Como la vida misma, el vals nunca se detiene.”

Con las actuaciones de Ana Rojas, Alejandro Rojas, Sarahí Cornejo, Valeria Ibarra, Paola Vargas, Andrea Lara, Tavané Martínez, Erick Fontes, Diego Estrello y Aurora Gonzvel, Un vals sin fin por el planeta ofrecerá temporada hasta 16 de noviembre: viernes, 17 horas; sábados, 19 horas; y domingos, 18 horas, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendada para mayores de 14 años. El costo de entrada es de 150 pesos.

