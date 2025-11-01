Con fanfarria de faraones, se inaugura el Gran Museo Egipcio

Egipto inauguró este sábado el Gran Museo Egipcio, el museo más grande del mundo dedicado a una civilización antigua, un megaproyecto que también apunta a impulsar la industria turística y la economía del país.

Con dos décadas de trabajo, el museo ubicado cerca de las pirámides y la Esfinge de Giza exhibe más de 50 mil artefactos que detallan la vida en el antiguo Egipto. Exhibirá toda la colección de tesoros de la tumba del famoso rey Tutankamón por primera vez desde su descubrimiento en 1922.

Los líderes mundiales, incluidos monarcas, jefes de estado y gobiernos, asistirán a la gran ceremonia de inauguración en la capital egipcia, según la oficina del presidente, que promocionó el museo como “un evento excepcional en la historia de la cultura y la civilización humanas”.

El presidente Abdel-Fattah el-Sissi escribió en las redes sociales que el museo reunirá “el genio de los antiguos egipcios y la creatividad de los egipcios modernos, mejorando la cultura y el arte del mundo con un nuevo hito que atraerá a todos aquellos que aprecian la civilización y el conocimiento”.

Visitantes posan para una foto grupal bajo la estatua de Hatshepsut, en el Gran Museo Egipcio en Giza, Egipto, el viernes 23 de mayo de 2025. ı Foto: AP

Una ‘sinfonía de humanidad’

El museo, conocido como GEM, es uno de varios megaproyectos defendidos por el-Sissi desde que asumió el cargo en 2014, embarcándose en inversiones masivas en infraestructura con el objetivo de revivir una economía debilitada por décadas de estancamiento y golpeada por los disturbios que siguieron al levantamiento de la Primavera Árabe de 2011.

Se espera que el museo atraiga a 5 millones de visitantes al año, dijo el empresario egipcio Sir Mohamed Mansour, miembro de la junta directiva de GEM. Eso lo pondría en las filas de los museos más populares del mundo. En 2024, en comparación, el Louvre de París recaudó 8,7 millones, el Museo Británico 6,5 millones y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 5,7 millones.

“Va a tener un gran impacto” en la economía, dijo Mansour a The Associated Press.

El gobierno ha anunciado la gran inauguración con un estallido de faraón-manía. El viernes por la noche, cientos de drones crearon un espectáculo de luces en el cielo de la máscara y el carro del rey Tutankamón y otras de las piezas más famosas del museo. Los medios de comunicación han estado reproduciendo canciones pop egipcias con videos con estatuas faraónicas bailando.

El sábado se declaró un día festivo y se reforzó la seguridad en torno a El Cairo. Se construyó un escenario en el patio del museo donde una orquesta y músicos interpretarían más tarde lo que los medios egipcios describieron como una “sinfonía global de la humanidad”.

El museo, que ha estado parcialmente abierto desde el año pasado, estuvo cerrado durante las últimas dos semanas para los preparativos finales.

Los vehículos policiales están alerta mientras vigilan antes de la apertura del Gran Museo Egipcio en Giza, Egipto, el sábado 1 de noviembre de 2025. ı Foto: AP

Ramsés el Grande y el rey Tutankamón

La construcción del proyecto de mil millones de dólares se inició en 2005 bajo el entonces presidente Hosni Mubarak. Su objetivo era reemplazar el Museo Egipcio, un edificio de más de un siglo de antigüedad en el centro de El Cairo que se había vuelto abarrotado y desorganizado, incapaz de lidiar con la gran cantidad de antigüedades antiguas en Egipto.

Pero el trabajo en el museo fue interrumpido por la agitación en torno al levantamiento de 2011 que derrocó a Mubarak. Se produjeron más retrasos, y una gran inauguración planificada durante el verano tuvo que posponerse después de que estallara la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio.

El museo cuenta con una imponente fachada triangular de vidrio que imita las pirámides cercanas, con 24 mil metros cuadrados de espacio de exhibición permanente.

Se abre a un coloso de granito de Ramsés el Grande, uno de los faraones más poderosos del antiguo Egipto que reinó durante unos 60 años, desde 1279 a.C. hasta 1213 a.C., y se le atribuye la expansión del alcance del antiguo Egipto hasta la moderna Siria al este y el moderno Sudán al sur. La estatua saluda a los visitantes una vez que ingresan al atrio angular del museo.

Desde el atrio, una gran escalera de seis pisos bordeada de estatuas antiguas conduce a las galerías principales y a una vista de las pirámides. Un puente une el museo con las pirámides, lo que permite a los turistas moverse entre ellas a pie o en vehículos eléctricos, según funcionarios del museo.

Las 12 galerías principales del museo, que se inauguraron el año pasado, exhiben antigüedades que abarcan desde la prehistoria hasta la época romana, organizadas por época y por temas.