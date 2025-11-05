¿Cuándo será la gran final del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025?

La diversidad creativa ha marcado las eliminatorias del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025, en el que se elegirá a la mejor propuesta coreográfica. La gran final será el próximo sábado a las 19:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Desde el pasado 3 de noviembre, los preseleccionados han presentado sus propuestas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo en las categorías Trayectoria Consolidada, Trayectoria en consolidación y Trayectoria Emergente.

La competencia inició con las obras ICE de Funky Maya, ANTISOCIALES de Geo Aburto, GASA de Wilber Mendoza, LIVE de José Ortiz, El Rancho de Gabriela Medina y DOCE PASOS de Frankie Aviña, todas de la Ciudad de México, junto con Últimas palabras de Diálogo, Emma y Alambique, una colaboración entre Puebla y la capital.

Mañana jueves se espera la presentación de Danza Tumbada, de Dani Rodríguez, una propuesta que “reflexiona sobre la juventud sinaloense, marcada por estigmas e intentos de invisibilización”, de acuerdo con el coreógrafo. Los intérpretes serán Gabriela León, Naima Toledo y Kevin Rivera.

“Se ha hablado mucho de la importancia del Premio Nacional de Danza. Para mí, representa un espacio seguro donde puedo alzar la voz por mis alumnos: jóvenes que viven la violencia que azota Sinaloa y que, desde su resistencia, buscan ser escuchados. Danza tumbada es precisamente eso: mis alumnos del rancho gritando su derecho a ser oídos en un paisaje necropolítico que sigue marcando nuestra tierra”, dijo el coreógrafo Dani Rodríguez.

Además hoy se presentarán Somos, de Diana Bayardo y Paula Rencores; El ruido de las cosas al romperse, de Daniel Luis; Ojo cráneo, de Isaac Chau; Cronología antes del silencio, de Pamela Macías e Ilse Meza, y ¡Quién se robó mi premio!…, de Jorgito Córdoba.

Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025 ı Foto: Especial

En total se presentarán 27 coreografías provenientes de 13 estados de la República: Baja California, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Para la gran final del próximo sábado competirán hasta seis coreografías seleccionadas. Los boletos para asistir el 8 de noviembre se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes.

Quienes resulten ganadores recibirán un reconocimiento y un premio económico de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para la Categoría A: Trayectoria Consolidada. La ganadora de la Categoría B: Trayectoria en Consolidación recibirá $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), mientras que la de la Categoría C: Trayectoria Emergente obtendrá $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, se otorgará un reconocimiento y un premio de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) a cada una de las dos personas galardonadas por Mejor Interpretación, y se reconocerá con $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) a la propuesta con Mejor Iluminación y a la de Mejor Música Original.