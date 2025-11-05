Dejan a cultura sin cambios; en vilo, 2 mmdp prometidos

DIPUTADOS, en la discusión de Presupuesto de Egresos de la Federación, ayer.

Sin cambios los recursos que se propusieron para cultura en 2026

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dejó sin cambios los recursos que se propusieron para el sector cultura en 2026, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. No consideró los dos mil millones de pesos que prometió añadir la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

7 Mil Millones de pesos es el presupuesto que requiere el INAH, dijo su director

En el dictamen que se aprobó ayer en lo general en la Cámara baja, el presupuesto que se propone para el ramo 48, Cultura, es de 13 mil 97 millones de pesos, 16 por ciento menos que lo recibido en 2025, cuando se asignaron 15 mil 81 millones.

El pasado 24 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “a Cultura se le regresan como dos mil millones de pesos” para su presupuesto de 2026. Recursos reorientados de lo que “salga del Poder Judicial y de algunos otros organismos autónomos”.

Hoy la discusión en lo particular iniciará a las 9:00 horas para desahogar dos mil reservas. Se espera que se agreguen los dos mil millones de pesos prometidos.

Cuando se dio a conocer la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, hubo una ola de críticas por parte de la comunidad artística y cultural del país, que pidió más recursos para el sector y cero recortes.

En una carta publicada en la plataforma change.org expresaron: “Usted (Presidenta Claudia Sheinbaum) prometió en campaña fortalecer a los creadores, garantizar el acceso a la cultura y reconocer que el arte es un derecho de todos los mexicanos. Un recorte a la cultura es un ataque a México”.