Rehabilitan Sala Neza rumbo a festejos por 50 aniversario

Músicos de la Ofunam, durante un recital el mes de octubre.

Con el fin de renovar la iluminación escénica, el sistema eléctrico y de protección civil, se realizan obras de rehabilitación en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó ayer en un comunicado la coordinación de Difusión Cultural. Esto, rumbo a su aniversario número 50, el próximo 30 de diciembre de 2026.

Los trabajos comenzaron hace unos días y demorarán hasta el próximo año. De abril a las vacaciones de verano 2025 estará cerrada. En estas fechas, generalmente, tiene su temporada de Verano la Orquesta Sinfónica de Minería.

El Tip: La Sala Nezahualcóyotl es la sede de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata.

“Se actualizarán las instalaciones de este recinto y del edificio de orquestas en función de las necesidades actuales... Respetando en todo momento el diseño original de la sala”, se detalló. Como parte de las labores, se renovarán los camerinos, los sanitarios y el sistema de drenaje. Además, se acondicionará para tener espacios que permitan el adecuado manejo de partituras e instrumentos musicales.

“Se crearán sitios de almacenamiento y servicio con acceso directo al desahogo del escenario. La rehabilitación, que dio inicio con las obras en el drenaje, así como en la sala de ensayos del edificio de orquestas, coincide con el 50 aniversario del recinto inaugurado en diciembre de 1976”, se explicó.

Se optimizarán los camerinos, la ubicación de lugares de descanso y salas de ensayo con tratamiento acústico especial.

En las labores de rehabilitación colaboran la Dirección General de Patrimonio Universitario, la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM y la Dirección General de Música.