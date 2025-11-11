Con la presencia de la Premio Cervantes, Elena Poniatowska, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y el Premio Princesa de Asturias, Eduardo Matos Moctezuma, entre otras figuras culturales: ayer, en conferencia de prensa, Gerardo Valenzuela —presidente de la Feria Internacional del Libro de Coyoacan (FILCO)— dio a conocer una serie de proyectos orientados a fortalecer la cultura viva de México a través de acciones artísticas, científicas y literarias.

Presentación del Manifiesto Cultura Continua en Movimiento que tiene como propósito vigorizar la vida cultural de México desde la sociedad civil con la participación de más de cincuenta personalidades del ámbito artístico, académico, periodístico, empresarial y comunitario en una suma de voluntades que propician el fortalecimiento de la identidad, la memoria y el tejido social de la nación.

Feria del Libro de Coyoacán va por acciones de impulso a la cultura ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, se anunció el nuevo proyecto cultural Arquitectura Viva en la FILCO, concebido por el arquitecto José Retana Contreras, el cual busca integrar de manera orgánica las expresiones arquitectónicas con las bellas artes y la literatura desde la creación y diseño de pabellones como complementos de los escenarios y espacios de la FILCO.

Se notificó el Homenaje al Periodismo Cultural, que reconoce la labor de quienes desde el periodismo cultural ponen de manifiesto la creación artística a través de crónicas, notas, reportajes y entrevistas. La FILCO crea esta Distinción inspirada en la obra y mirada humanística de Elena Poniatowska. Reconocimiento a la trayectoria y la responsabilidad del oficio de informar en el ámbito cultural. Se entregará un estimulo de 20 mil pesos mexicanos y una escultura original de Pedro Ponzanelli que recrea la imagen de la autora de La noche de Tlatelolco.

Se dio a conocer la apertura de la convocatoria del III Premio Nacional SOPHIA-FILCO de Literatura Joven 2026 Voces del Futuro, certamen que tiene como objetivo estimular el talento y darles voz a las nuevas generaciones de escritores en México en las categorías de Poesía y Relato Breve. Podrán participar autores entre 18 y 29 años de edad, de nacionalidad mexicana con una obra inédita en español o lengua originaria (traducción incluida). Se otorgará un premio único de 10 mil pesos mexicanos y la publicación de la obra.

“La fiesta de las letras coyoacanense siempre ha sido un espacio donde la palabra se celebra, se comparte y se defiende. Estos nuevos proyectos con Coyoacán como punto de partida de un movimiento artístico y literario, buscan consolidar las acciones que hemos estado llevando a cabo durante estos años en una fiesta literaria que convoca a destacados autores, editoriales, periodistas culturales y a miles de lectores”, concluyó Gerardo Valenzuela.

Ficha

FILCO 2026

Donde: Jardín Hidalgo, Corazón de Coyoacán

Cuando: del 6 al 15 de marzo, 2026

Entrada libre