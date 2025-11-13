¿Cuáles son los mejores eventos de la CDMX del 14 al 16 de noviembre?

Oleadas de frío se presentan en algunas entidades del país y comienzan de manera paulatina los preparativos para las fiestas navideñas. Presentamos aquí un listado de eventos culturales y artísticos (baile, teatro, plástica, literatura, danzón, jazz, lucha libre, danza...) para disfrutar con la familia y amigos en diferentes sedes de la Ciudad de México en este colofón semanal.

Los mejores eventos de la CDMX del 14 al 16 de noviembre

1. Corona Capital

Con más de 90 artistas y bandas el Corona Capital tiene lugar este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una edición muy especial ya que el festival celebra 15 años de existencia. Se esperan los shows estelares de Foo Fighters, Linkin Park, Chappell Roan, Deftones, James, Aurora y Damiano David, entre otros.

Cuándo: del 14 al 16 de noviembre

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez

Corona Capital ı Foto: Especial

2. Concierto Bailable 34 Aniversario Mama Rumba

El legendario salón de baile MAMA RUMBA, considerado la más fiel extensión musical de Cuba en México arriba a los 34 años de su fundación en manifestación de TRADICIÓN, HISTORIA, COMUNIDAD, SIMPATÍA Y CULTURA.

TE RECOMENDAMOS: Muestra reúne 133 obras El Circo llega con arte y fascinación al MUNAL

Sitio donde no hay pausa para el sonido del son, la guaracha, el mambo, el chachachá, el guaguancó y, sobre todo, la timba. A Mama Rumba se va a BAILAR, imposible desdeñar las contagiosas cadencias de las modalidades de la música popular cubana e inhibirse y no mover el esqueleto.

Para celebrar este 34 Aniversario, han sido convocados instrumentistas fundadores del sitio y otros que durante años se subieron a la tarima nocturna del icónico lugar en la conformación de una ORQUESTA ALL STARS con Alberto Bermúdez (La Voz del Chachachá), Osmany Paredes (destacado pianista fundador), Yoska Sánchez (vocalista), Rolando Morejón (virtuoso violinista), Leysa Reyes (pianista), Eugenio Dinza, Hareld Leyra y Anet Ayra, acompañados por Charanga One y El Chino DJ.

Dónde: Mama Rumba. Querétaro esquina con Medellín. Colonia Roma. CDMX

Cuándo: domingo, 16 de noviembre, 2025

Horario: a partir de las 21:00 hora

Boletos: 250 pesos

Mama Rumba ı Foto: Especial

3. Monumental bailongo danzonero en el Zócalo

El próximo domingo 16 de noviembre a las 14 horas, cientos de admiradores del género danzonero cubano han sido convocados al Zócalo capitalino para participar en un monumental evento bailable donde se hará oficial la declaratoria del danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

La gala será amenizada por tres agrupaciones icónicas del género: desde Matanzas, Cuba, llega la Orquesta Failde; y por México estarán presentes Acerina y su danzonera, de la Ciudad de México, y Danzonera La Playa de Gonzalo Varela, originaria de Veracruz. Los adictos de esta manifestación danzaria preparan sus atuendos y practican con sus parejas las rutinas de los movimientos que seguirán guiados por los compases de dos por cuatro en la conformación de una coreografía de figuras grupales en el gozo del contoneo.

Dónde: Zócalo Capitalino

Cuando: Domingo, 16 de noviembre, 2025

Horario: 14:00 horas

Entrada libre

Monumental bailongo danzonero en el Zócalo ı Foto: Especial

4. Fortunato, El Diablo y La Muerte. Danza

Fortunato, un talentoso músico huapanguero, enfrenta la pérdida de su abuelo tras una trágica partida de cartas. Movido por un profundo deseo de justicia, recorre la Sierra Gorda queretana llevando su música a cada festividad, mientras se enfrenta a la Muerte y al Diablo en un intento por recuperar aquello que más amó en la vida. Una historia intensa que mezcla tradición, leyenda y emoción, y que promete cautivar al público con un recorrido musical lleno de pasión y misterio.

Autoría: María Dolores Zúñiga Sánchez y Héctor Selim Córdoba Rodríguez. Compañía Folklórica de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36. Centro Histórico. CDMX (cerca del Metro Allende)

Cuándo: domingo, 16 de noviembre, 2025

Horario: 17:45 horas

Boleto: 280 pesos

Fortunato, El Diablo y La Muerte. Danza ı Foto: Especial

5. Concierto Orquesta Nacional de Jazz de México

Para celebrar estos 10 años de trayectoria, la Orquesta Nacional de Jazz de México llevará a cabo un concierto de gala en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el sábado 15 de noviembre de 2025, a las 19 horas. En dicha presentación se contará con invitados especiales: músicos más destacados de la escena del jazz nacional.

En esta gala se interpretarán grandes clásicos de la música tradicional mexicana tales como “La Bruja”, “La Llorona”, “Mi Ciudad” y “Pinotepa”, entre otros, los cuales contarán con los arreglos magistrales de la Orquesta Nacional de Jazz de México. Estas piezas se incluirán en el próximo disco de la agrupación, producción que verá la luz a finales de este año 2025 y contará con afamados invitados internacionales.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36. Centro Histórico. CDMX (cerca del Metro Allende)

Cuándo: sábado, 15 de noviembre, 2025

Horario: 19:00 horas

Boleto: de 360 a 450 pesos

Concierto Orquesta Nacional de Jazz de México ı Foto: Especial

6. Eurojazz 2025

El Eurojazz 2025 presenta a 10 agrupaciones en el escenario principal con representantes de Irlanda, Austria, Finlandia, Suiza, España, Países Bajos, Polonia, Estados Unidos y México. Participan: Córas Trio de Belfast, Yvonne Moriel con los Sweetlife de Austria, Pekka Pylkkänen de Finlandia, Texas Tech Jazz Orchestra de México, No Square Jazz Quartet de Suiza, Gilipojazz de Madrid, 5º Elemento de México, Leonardo Prieto Ensemble de Países Bajos, España y Austria, Luca Velotti 4TET de Italia y Marcin Masecki Trio de Polonia.

En el escenario alterno Pabellón Circense se presentarán a las 15:00 y 18:30 horas otras 10 propuestas jazzísticas: Alberto García Quinteto, Da Sofi, Exprofeso, Amanda Tovalín, Eclips Cuarteto, Servando Rascón Quinteto, Telar, Vuelo de notas, Gallina Negra y Beaujean Project.

La Cineteca Nacional de las Artes se tendrá un ciclo de cine y jazz hasta el 27 de noviembre, a las 18:00 horas, se podrán disfrutar cintas como Bird, Young man with horn, Let´s get lost y Miles electric, las cuales estarán aderezadas con una charla a cargo del maestro pianista Alberto Zuckermann.

Sábado 15 de noviembre:

13:00: Pekka Pylkkänen Quartet (Finlandia)

17:00: Texas Tech jazz Orchestra (EE. UU.)

Domingo 16 de noviembre:

13:00: No Square Jazz Quartet (Suiza)

17:00: Gilipollazz (España)

Sábado 22 de noviembre:

13:00: 5° Elemento (México)

17:00: Leonardo Prieto Ensemble (Países Bajos)

Domingo 23 de noviembre:

13:00: Luca Veloti 4TET (Italia)

17:00: Marcin Masecki Trio (Polonia)

Dónde: Áreas Verdes del CENART. Avenida Río Churubusco no. 79, esquina Calzada de Tlalpan, Colonia Country Club. CDMX.

Entrada Libre

Eurojazz 2025 ı Foto: Especial

7. Música UNAM

Trío de Bellas Artes

El Trío de Bellas Artes integrado por Abraham J. Sáenz (flauta), Omar Pérez (viola) y Emmanuel Padilla (arpa), presenta composiciones de Théodore Dubois, Francisco Cortés-Álvarez, Blanca Estrella de Méscoli y Eduardo Angulo.

Sala Carlos Chávez: sábado 15 de noviembre, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM | Tercera temporada 2025

Conmemoración por los 150 años del natalicio de Julián Carrillo y Maurice Ravel con la OFUNAM bajo la dirección de Enrique Diemecke. Se escuchará la Sinfonía núm. 1 de Julián Carrillo, así como la Rapsodia española y Bolero de Ravel.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 15 de noviembre, 7:00 pm

Concierto | Sala Nezahualcóyotl: sábado 15 de noviembre, 8:00 pm; y domingo 16 de noviembre, 12:00 meridiano

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata | Tercera temporada 2025

La OJUEM bajo la batuta de Catherine Larsen-Maguire interpreta la Sinfonía núm. 40 de Mozart y la Sinfonía núm. 4 Romántica de Bruckner.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 16 de noviembre, 6:00 pm

La FaM en la Chávez

En colaboración con la Facultad de Música de la UNAM, el Trío Klang ofrece una selección de obras para piano, clarinete y viola de Brahms, Juon y Reinecke.

Sala Carlos Chávez: domingo 16 de noviembre, 6:00 pm

La FaM en la Chávez ı Foto: Especial

8. Recital de voz y piano. Memorias sonoras

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Mural Diego Rivera (MMDR) y de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentan el concierto Recital de voz y piano. Memorias sonoras, en conmemoración de los 40 años de los sismos de 1985 y en el marco de la exposición Tectónica de la memoria: 1985–2025.

Este recital invita a reflexionar, a través de la música clásica mexicana, sobre la memoria, la solidaridad y la esperanza que marcaron aquel suceso histórico. La soprano Belinda Ramírez y el pianista Héctor Cruz interpretarán un programa cuidadosamente seleccionado, que combina sensibilidad artística y profundidad emocional. Cada obra remite a la fuerza y la empatía que permitieron a la sociedad reconstruirse tras los escombros, encontrando en la cultura una fuente de esperanza.

El programa incluye el Ciclo de canciones: Nahuaxochmilli (Jardín nahua), del compositor Emmanuel Arias y Luna (1936), integrado por las piezas Calixtli (Pórtico), In Teocuitlatótotl (La calandria) e In Huitzitzilli (El colibrí). Asimismo, se interpretarán Ih Cuac Tlaneci (Cuando amanece) y To Huey Tlahtzin Cuauhtémoc (Nuestro gran padre Cuauhtémoc), de Salvador Moreno (1916–1999), así como la Polca Las bicicletas, para piano solo, de Salvador Morlet (1882–1948). El recital concluye con La pajarera, tema de dominio público; un popurrí de corridos revolucionarios y Mi ciudad, de Guadalupe Trigo (1941–1982) y Eduardo Salas (1947).

El concierto se llevará a cabo el viernes, 14 de noviembre, a las 19 horas, en el Museo Mural Diego Rivera. Alameda del Centro Histórico. CDMX.

Recital de voz y piano. Memorias sonoras ı Foto: Especial

9. Lucha por el agua

Espectáculo gratuito que une la lucha libre mexicana con acciones de conciencia ambiental para promover el uso responsable del agua organizado por la Embajada de Suiza en México. El evento se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre a las 11:30 am en el Monumento a la Revolución, con el apoyo del CMLL, la Secretaría de Turismo de la CDMX, COSUDE y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Habrá talleres, juegos y actividades familiares para fomentar el aprendizaje y la acción colectiva. La iniciativa busca sensibilizar sobre los desafíos hídricos actuales y reforzar la importancia de un consumo responsable, en línea con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua.

Dónde: Monumento a la Revolución.

Entrada Libre

Lucha por el agua ı Foto: Especial

10. La Bestia. Arte en resistencia

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Galería José María Velasco, en colaboración con Punto Magnolia. Espacio de Arte, Chicanxs sin fronteras y el V Encuentro de Cultura Chicana en la Ciudad de México, presentan La Bestia. Arte en resistencia, una plataforma artística itinerante que lleva el arte contemporáneo al espacio público y a los barrios de la ciudad, generando vínculos entre arte, territorio y comunidad.

Concebida por Punto Magnolia, esta iniciativa propone una mirada crítica y creativa frente a las dinámicas de la economía informal, inspirándose en las estrategias de organización y resistencia cultural presentes en zonas emblemáticas como Tepito y la colonia Guerrero. Su pieza central —una estructura móvil construida a partir de un contenedor marítimo adaptado— se transforma en un espacio vivo de encuentro y creación donde convergen talleres, acciones gráficas, poesía, proyecciones y exhibiciones que estimulan el diálogo entre el arte y las comunidades urbanas.

En su segunda activación dentro de la Galería José María Velasco, La Bestia formará parte del V Encuentro de Cultura Chicana, el sábado 15 de noviembre, de 12 a 15 horas, con la participación de artistas como Carlos Álvarez Montero, Chabela Diablas, Noé Vásquez, Alfonso Zárate, Grita Grieta, Isai Cabrera (La Pantera Loka), Benzoato de Sodio, Marco Osorio “Letronero Mexicano aka Ñero Letters”, Chicano Baby de Yoser y Gaby Does 13.

A través de la palabra, el arte, la música y la acción colectiva, estos creadores fortalecen los lazos culturales entre México y las expresiones contemporáneas de la cultura chicana.

Esta nueva edición de La Bestia reafirma el compromiso de la Galería José María Velasco con la activación del espacio público en el barrio de Tepito y la promoción de las artes entre los públicos locales, mediante una oferta que integra talleres, poesía, música y charlas. En su quinta edición, el Encuentro de Cultura Chicana se consolida como un puente de intercambio y colaboración entre las comunidades artísticas chicanas de Estados Unidos y México, celebrando el arte como una forma de identidad y comunidad. El encuentro se llevará a cabo hasta el domingo 16 de noviembre del 2025 en diversas sedes de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Galería José María Velasco ı Foto: Especial

11. El inspector llama a la puerta. Teatro

El inspector llama a la puerta, dirección de Otto Minera, ofrece una temporada en el Teatro Helénico. La adaptación de la obra, escrita por J. B. Priestley, sumerge al público en una historia de intriga, culpa y crítica social ambientada en la Inglaterra de inicios del siglo XX. Desde los primeros minutos, la tensión se instala en el escenario con la elegante familia Birling que celebraba una cena, misma que interrumpe un inspector decidido a esclarecer el suicidio de una joven trabajadora. Cada interrogatorio desnudo secretos y contradicciones, lo que mantiene al público al borde del asiento.

Las interpretaciones del elenco –Carlos Aragón, Pedro Mira, Lourdes Gazza, José Ramón Berganza, David Villegas, Leilani Ramírez y Helena Aparicio– atrapan la atención del público durante las dos horas de la función. La escenografía, diseñada por Edyta Rzewuska, y la iluminación de Patricia Gutiérrez, subrayan la atmósfera de misterio y tensión moral.

Con El inspector llama a la puerta, Otto Minera reafirma la vigencia de la dramaturgia de Priestley y su mirada crítica hacia la desigualdad, la hipocresía social y la falta de responsabilidad colectiva. Entre el suspenso y la reflexión, la obra logra que el público se cuestione sobre la moralidad, la culpa y la indiferencia.

La puesta en escena se presenta hasta el 14 de diciembre de 2025 en el Teatro Helénico, con funciones los viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Los boletos están disponibles en la taquilla del Teatro Helénico.

El inspector llama a la puerta. Teatro ı Foto: Especial

12. Entre nosotros todo va bien. Teatro

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con el Gobierno del Estado de Nuevo León y la Embajada de Polonia en México, inauguró el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo – DramaFest 2025 con la puesta en escena Entre nosotros todo va bien, escrita por la autora polaca Dorota Masłowska y dirigida por el mexicano Diego del Río.

DramaFest 2025 alza su telón en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, y marca un nuevo capítulo en la colaboración escénica entre Polonia y México, además que presenta, por primera vez en territorio nacional, una muestra representativa del nuevo teatro polaco contemporáneo.

Entre nosotros todo va bien retrata con humor negro y una profunda carga poética la vida de tres generaciones de mujeres que habitan un departamento en ruinas, en el que el pasado y el presente se entrelazan bajo el eco de la guerra. En dicho espacio claustrofóbico –a la vez refugio y prisión– conviven la abuela, su hija y la pequeña Chiquilla Metálica, inmersas en discusiones domésticas, recuerdos fragmentados y sueños frustrados que revelan las heridas de la historia y la precariedad de la vida moderna.

La pieza, escrita por una de las voces más relevantes de la literatura polaca contemporánea y ganadora del Premio Nike de Literatura, transita entre lo grotesco y lo lírico para exponer la fragilidad humana ante la violencia, la alienación mediática y la pérdida de sentido, que convierte lo cotidiano en un espejo del colapso social.

El elenco lo encabezan Paloma Woolrich, Pilar Flores del Valle, Anahí Allué, Mónica Jiménez, Nacho Tahhan, Astrid Mariel Romo, Aída del Río, Gerónimo Espeche y María Ibarra Paleta, con música en vivo de Nabani Aguilar e Itzel Conde; escenografía de Sergio López Vigueras; iluminación de Sara Alcántar; vestuario de Edyta Rzewuska; producción ejecutiva de Jennifer Soler y Samuel Sosa; producción general de Nicolás Alvarado; y dirección artística de Raquel Araujo, bajo la coordinación internacional de Ignacio García.

Puesta en escena que forma parte de la alianza binacional entre Polonia y México. La propuesta se presenta hasta el 4 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. Teatro El Galeón Abraham Oceransky.

Entre nosotros todo va bien ı Foto: Especial

13. El mar es un pixel. Teatro

El mar es un pixel parte de dos temas y ensaya combinarlos en el marco de una obra de teatro. Por un lado, el honor en el mundo contemporáneo; el fenómeno de revigorización que -durante la última década- el concepto ha tenido en occidente es uno de los propulsores de la historia. A partir de la súbita aparición de una lista en la puerta de la iglesia de una pequeña aldea, quienes la conforman experimentan cómo su honra crece o desaparece al ritmo del clamor popular.

Por el otro, la tecnología que -en su versión más seductora- es capaz de reconfigurar la vida en sociedad. A través de la novedad de un nuevo juguete que, casi como una travesura, va apareciendo en la puerta de cada casa, las relaciones que las personas entablan con el mismo -de la admiración, al odio, al erotismo, a la sumisión- van moldeando el horizonte aspiracional.

Inspirada en autores como Jean Genet, Samuel Beckett y Calderón de la Barca, la dramaturgia y puesta en escena de David Gaitán pretenden una especie de ciencia ficción anacrónica: la obra parece ocurrir en un tiempo anterior, con personajes que miran el mundo al compás del presente y con alertas constantes sobre lo que nuestro futuro inmediato podría deparar. En un montaje plagado de vértigo, aspiración ensayística, sentido del humor y lujos lingüísticos, cinco personas en escena trazan una parábola que -sostenida por la honra y la tecnología- activan dilemas contemporáneos mientras caminan sobre la frontera que divide al privilegio del veneno.

Dónde: Teatro juan Ruiz de Alarcón. Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario. Coyoacán, Ciudad de México.

Horarios: jueves y viernes 20:00 horas; sábados 19:00 horas; y domingos 18:00 horas.

Boletos: Entrada general 150 pesos. Descuentos del 50% para estudiantes, maestros, exalumnos de la UNAM e INAPAM con credencial vigente directo en taquilla.

El mar es un pixel. Teatro ı Foto: Especial

14. Marta Palau. Mis caminos son terrestres. Exposición

El Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, presenta a partir del 15 de noviembre una retrospectiva de la artista Marta Palau (Albesa, Lleida, 1934–Ciudad de México, 2022) bajo el título Mis caminos son terrestres, que incluye dibujo, pintura y algunas de sus grandes instalaciones textiles. Estas obras se acompañan de objetos y materiales de su archivo personal y del Fondo Marta Palau del Centro de Documentación Arkheia, los cuales no habían sido expuestos hasta ahora.

Luego de su presentación en el Museu Tàpies, esta exposición recorre dos ejes principales que cohabitan desde sus contrarios: la idea de la tierra vinculada al exilio y a la acogida, entendida como herida y cicatriz; y la idea del cuerpo, que representa el dolor del migrante y la pérdida, pero también la sanación y la posibilidad de generar vida.

Marta Palau. Mis caminos son terrestres, muestra curada por Imma Prieto, directora del Museu Tàpies, reúne tres cuestiones centrales en la obra de esta artista: la migración, la memoria y la tierra. La simbología de sus piezas, a través de la representación del ojo, la mano y el pie, nos lleva a pensar las cosmologías del cielo, la tierra y las raíces. La finitud del cuerpo físico deja un rastro que interpela a una memoria que lo traspasa para instalarse en la memoria de los imaginarios colectivos.

Esta exposición, organizada en colaboración entre el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC, UNAM) y el Museu Tàpies (MTà), Barcelona, con el apoyo del Centro Cultural de España en México, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Institut Ramon Llull en Barcelona, explora la obra de la artista con una perspectiva distinta al relato cronológico-biográfico que han definido sus publicaciones y muestras anteriores, al establecer temas y campos de interés como el trabajo textil, el cuerpo, y la magia, entre otros.

Marta Palau. Mis caminos son terrestres

Dónde: Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC

Cuándo: 15 noviembre 2025 – 3 mayo 2026