Explora los enigmas y terrores que hay en lo cotidiano

El narrador y músico Roberto Abad (Cuernavaca, 1988) publica Umbral (UAM, 2024): cuaderno conformado por trece relatos en el cual explora espacios cotidianos imbuidos en enigmas a través de un discurso narrativo de tensiones recurrentes donde las circunstancias reales se bifurcan para mostrar índices insólitos y siniestros. Presencia de franjas contrastantes que conducen al lector por parajes circundados por personajes que dialogan con la extrañeza.

“Los cuentos de Umbral se escribieron bajo la premisa de que existen, a nuestro alrededor, múltiples realidades, no sólo la que conocemos y aceptamos, sino otras que se revelan como provocaciones a nuestra cotidianidad. Objetos, palabras, recuerdos, sueños y entidades deciden cruzar hacia nuestro lado. En esa búsqueda estaban ya los temas que me persiguen: los cuerpos amorfos, los dobles, las infancias al límite, los fanatismos o la relación entre padres e hijos”, expresó en entrevista con La Razón, Roberto Abad.

¿Exploración por los derroteros del terror? La idea del terror como mecanismo sólo para paralizarnos me incomoda. Estoy convencido de que es más que eso, pienso que es un medio para profundizar en hechos que impactan y de los cuales sólo recibimos atisbos. Al final, este género siempre nos habla de otra cosa; lo vemos en autores como Stephen King, Horacio Quiroga o Mariana Enríquez. El cuento de terror está marcado por lo inquietante: me interesa llenar la realidad de nuevos significados.

¿Apelación de los patrones tradicionales del género? En algunas de estas historias, el terror aparece de una manera más evidente, con elementos clásicos de la tradición; y en otras, lo extraño descoloca a los personajes. No en todo el libro se hace tangible lo alarmante. Quise conformar un espectro diverso que pudiera recorrer el género.

¿Presencia de tramas discordantes? Me apasionan los mundos que ofrecen contrastes. Pretendo que los lectores experimenten la extrañeza de los personajes. Pienso que eso no sólo debe ser una consecuencia de lo que sucede en las historias, sino también de la construcción del lenguaje. Mis autores predilectos hacen que su imaginario perturbe la manera en que escriben.

¿Autores de influjos determinantes en su escritura? Le debo mucho a la tradición latinoamericana del siglo XX. Hay autores que me acompañan cuando escribo, y a los que vuelvo: Felisberto Hernández me ha enseñado cómo hacer que los objetos muestren su visión del mundo; Esther Seligson suele dirigir al lector a una especie de limbo narrativo, donde el tiempo deja de suceder gracias al lenguaje. Mario Levrero, Adela Fernández, Lorrie Moore, Kjell Askildsen, Antonio Porchia y Slawomir Mrozek han sido concluyentes en mi manera de escribir.

¿Cómo recibe usted el Premio Colima? Me conmueve mucho recibirlo, galardón importante otorgado a algunos de mis héroes de la literatura mexicana (José Agustín, Elena Garro...). Está muy bien que le pase esto a un libro de cuentos fantásticos, publicado por una editorial universitaria (UAM).

Ficha

Umbral

Autor: Roberto Abad

Género: Cuento

Editorial: UAM, 2024

Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada 2025