Violencia en Michoacán provoca incertidumbre en actividad cultural

Orquesta de la Cámara de Berlín, durante un ensayo en Morelia

La violencia en Michoacán y el reciente asesinato del alcalde municipal de Uruapan, Carlos Manzo, han generado incertidumbre en la actividad cultural en el estado. El Festival Internacional de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez recientemente se enfrentó a la cancelación de dos recitales de la Orquesta de Cámara de Berlín en Sahuayo y Zamora, por decisión del Gobierno alemán; y el Festival Internacional de Cine Fantástico, Feratum, si bien se realizó sin percances, antes de iniciar recibió múltiples preguntas del talento, sobre si era seguro viajar al estado; tuvo lugar del 6 al 9 de noviembre.

“El Gobierno alemán sí les comentó y les dio la instrucción a los músicos de la Orquesta de Cámara de Berlín que no viajaran al interior del estado de Michoacán, porque prefieren que no haya ningún percance”, dijo a La Razón Verónica Bernal, directora del Festival Internacional de Música Miguel Bernal Jiménez, quien en su sede principal, Morelia, ha confirmado la participación de todos los artistas y espera a 100 mil asistentes.

El Dato: El festival trabaja con infancias y juventudes en Jesús del Monte, Tiripetío, Industrial y Prados Verdes, beneficiando a 900 familias.

Aunque hablaron con las autoridades de Alemania para explicarles que no había riesgo en Zamora y Sahuayo, la decisión fue irrevocable.

“Tuve varias reuniones con ellos, diciéndoles que Zamora y Sahuayo es otra región diferente a donde está Uruapan. Aun así, nos dijeron que en Morelia no hay ningún problema, pero al interior del estado no iban. Lamentablemente se tuvieron que cancelar esas dos extensiones. Respetamos la decisión del gobierno alemán, y las instrucciones que le dio a su orquesta”, comentó Verónica Bernal.

Esta situación también provocó que en Zamora se cancelaran dos conciertos más que se tenían programados como parte de la programación del festival.

100 Coros se crearán como parte del plan por la paz en Michoacán

Por su parte, Miguel Ángel Marín, director de Feratum, contó a este diario que el festival se pudo realizar sin percances, pero sí hubo dudas sobre la seguridad en Michoacán.

“Todos fueron (actores y cineastas); algunas personas sí nos preguntaron antes de viajar si era seguro. Nosotros respondimos por nuestra sede, Pátzcuaro, que estaba en absoluta seguridad y control sobre el evento.

“Lo único que reforzó el ayuntamiento fue más atención en las calles; querían estar más al pendiente. El festival se llevó a cabo como estaba planeado”, aseguró.

Ambos entrevistados consideraron necesario que se tomen en cuenta en el Michoacán por la Paz y la Justicia, los proyectos culturales que ya han probado su efectividad en el estado.

Como parte de dicho plan, se anunció que se impulsará a las agrupaciones comunitarias de música, mediante la ampliación de 100 coros; apoyar a más de 10 mil artistas y circuitos locales, así como a creadores comunitarios.

“En un post que hizo la secretaria de cultura federal (Claudia Curiel de Icaza), le puse ‘aquí estamos’, porque cuando habló de la creación de 100 coros comunitarios. El festival lleva 12 años con este proyecto social de coros comunitarios. Ya tenemos el diagnóstico de lo que sí y no funciona. Le pediríamos a la federación que tome en cuenta los proyectos que han tenido éxito”, dijo Verónica Bernal.

La directora indicó que estas estrategias deben ir acompañadas de tratamiento nutricional y psicológico para las infancias y juventudes. Además de atender la deserción escolar y la migración.

Dijo que el plan presentado le parece adecuado sólo si se ve a largo plazo.