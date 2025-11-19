Adiós a Federico Castro, pionero de la danza contemporánea en México

La danza contemporánea mexicana está de luto: falleció a los 92 años Federico Castro, pionero de este arte en nuestro país. Su legado no sólo está en las más de 40 piezas que creó para el Ballet Nacional, sino en las generaciones de bailarines a las que les compartió sus conocimientos durante décadas, pese a la falta de apoyos gubernamentales.

EL TIP: FEDERICO CASTRO formó parte del Ballet Nacional desde finales de 1952 hasta 2003. Además, fue uno de los pioneros en introducir la técnica Graham en México.

“Tenía una mirada como maestro, coreógrafo y bailarín. Como coreógrafo tenía una poética personal; trabajaba mucho con telas y con objetos. Siempre estaba muy obsesionado por todo lo que tenía que ver con la teatralidad en la danza; tenía una manera de teatralizar el espacio escénico a partir de otros elementos.

“Trabajó con muchos instrumentistas de música contemporánea, también fue muy importante en su quehacer y fue alguien que colaboró con otros creadores”, destacó en entrevista con La Razón, Claudia Lavista, directora de Danza UNAM, quien tras ser rechazada de una escuela de danza, a los 14 años llegó al estudio del maestro Federico Castro, quien la hizo enamorarse de este arte y de la metodología que impartía.

En siete décadas, Federico Castro creó más de 40 coreografías para la histórica compañía Ballet Nacional. Claudia Lavista destacó en particular tres: Metamorfosis (1984), Acuariamántima (1975) y La Vida Genera Danzao Los Constructores (1989).

También en su amplio repertorio está El tronco de la danza, en la que rindió homenaje a Guillermina Bravo, además de los solos Añoranza y El alebrije.

Federico Castro, de quien ayer el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó de su deceso, siempre estuvo interesado en enseñar a los jóvenes bailarines y lo hizo a través del grupo que dirigió en Puebla llamado Los Constructores Danza Contemporánea. Además, anualmente solía impartir clases en Cuba, donde también fue ampliamente reconocido por sus aportaciones en la creación de obras y como docente.

“Toda su vida le interesó apoyar a gente joven. Los Constructores era un grupo que a mí me conmovía mucho, porque lo hacía sin un centavo. No tenía presupuesto para nada y, sin embargo, él iba todos los fines de semana a Puebla, les daba clase a las chicas y los chicos; montaba obras, impulsaba que montaran piezas”, resaltó la también coreógrafa y bailarina, para quien Federico Castro fue su “papá de la danza” y él la reconoció como “muchas de sus hijas de la danza”.

Claudia Lavista espera que con el fallecimiento del coreógrafo dicho grupo que fundó permanezca.

“A él sí le hubiera gustado tener un presupuesto por parte del gobierno de Puebla para Los Constructores; quiero creer que este grupo va a continuar, porque sería una tristeza que se cerrara. Espero que continúe, porque es un trabajo que al maestro Federico Castro le fascinaba”, dijo la directora de la institución de la máxima casa de estudios que este año distinguió al coreógrafo y bailarín con el Reconocimiento de Danza UNAM.

La titular también indicó que espera que en su momento, la familia de Federico Castro pueda abrir el valioso archivo del maestro para compartirlo con la comunidad de la danza mexicana. “Tenemos que recuperar su archivo, resguardarlo y mantener vivo su legado”, concluyó Claudia Lavista.