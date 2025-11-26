Exigen a diputados locales defender el Dolores Olmedo

Miembros del colectivo y diputados del PAN, ayer, en el Congreso de la Ciudad de México.

Integrantes del Colectivo Ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo realizaron ayer un mitin afuera del Congreso de la Ciudad de México para exigir a los legisladores que intervengan en la defensa del recinto ubicado en La Noria que tiene casi seis años cerrado. Además, anunciaron nuevas acciones, entre ellas, la clausura simbólica del Parque Aztlán, el próximo 4 de diciembre.

Reiteraron sus demandas de cancelar de manera definitiva el proyecto para trasladar parte del valioso acervo al museo que se proyecta en el Parque Aztlán, que se reabra el recinto de Xochimilco con su colección completa —incluida la obra de Diego Rivera y Frida Kahlo— y que se respete la voluntad de Dolores Olmedo.

El Dato: Este año, en un documento sin firma se informó que el Museo Dolores Olmedo se encuentra cerrado por restauraciones.

“Después de varios meses, no hemos tenido ninguna respuesta oficial a nuestras peticiones y demandas por parte de la Jefatura de Gobierno, la alcaldía de Xochimilco ni del Comité Técnico del Fideicomiso del museo. Por tal razón, siendo además de la competencia de las Comisiones de Derechos Culturales y de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas del Congreso de la ciudad, hemos solicitado formalmente seamos atendidos por las mismas el día de hoy”, externaron en una conferencia previa al mitin.

A pesar de su exigencia, no fueron recibidos, pero sí serán escuchados en una reunión el próximo jueves por las presidentas de ambas comisiones, informó a La Razón Juan González Romero, integrante del colectivo.

“Estamos pidiendo la intervención de las comisiones, que los diputados nos escuchen primero, que conozcan la problemática, porque desgraciadamente no ha habido interés”, expresó.

Dijo que hace unas semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación por la queja colectiva que presentaron.

“Se va a citar a todas las autoridades competentes para atender nuestra queja”, dijo el vecino de Xochimilco.