Curiel defiende nuevas leyes que protegen al cine mexicano

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, aseguró que las nuevas leyes que se aprobaron en el Congreso de la Unión en materia cinematográfica permitirán que haya una mayor presencia de “cine real mexicano”, y que además se blindará a las y los artistas ante los avances de la tecnología, para evitar que su talento sea suplido por las nuevas herramientas.

Esta semana, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum, para fomentar la producción, promoción, exhibición y comercialización de obras de origen mexicano que recibirán estímulos fiscales y otros beneficios.

10 por ciento de exhibición nacional es obligatorio

Durante la conferencia de prensa, comentó que el cine enfrenta diversas complejidades, en el sentido de las múltiples plataformas y cadenas de producción bajo las que se difunden. La secretaria afirmó que, con las modificaciones, se abre la puerta a que las comunidades se involucren para ampliar la pluralidad de visiones en el cine, de manera que descentralicen las historias que se cuentan en la pantalla.

Curiel subrayó que esto permitirá ampliar la diversidad de los contenidos que se consumen en México, en los que se refleje una visión propia de la vida y no sólo lo que contextos internacionales reflejan en sus producciones.

“La importancia del cine como una herramienta también de soberanía nacional, que significa que nosotros tengamos narrativas propias que hablen de nuestros contextos culturales y que no necesitemos o que tengamos la disponibilidad nada más de narrativas de las producciones internacionales, donde quizá hay muchas muy interesantes, pero que no necesariamente apelan ni hablan de nuestro contexto cultural. Eso es muy importante. Esto sirve justamente para garantizar la presencia del cine real mexicano en mejores condiciones de circulación”, resaltó.

La funcionaria aseguró que con las nuevas disposiciones se consolida un patrimonio que quedará bajo un acervo de la Cineteca Nacional.

Destacó que las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor protegen la labor humana frente a la incursión de la inteligencia artificial, a manera de que ésta no suplante la labor de artistas. Esto se conseguirá, expuso, con los cambios legales para que se reconozca la voz y la imagen como elementos protegidos del trabajo artístico, que definen la identidad del artista; se prohíbe su uso o clonación.

También se exigen condiciones contractuales claras para usos tecnológicos de la voz y la imagen, además de que distingue entre suplantación indebida y los usos legítimos para parodia o sátira.