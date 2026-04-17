Buscan casa propia para archivo de Elena Poniatowska

Una de las fotos que se muestran en el primer núcleo

La Fundación Elena Poniatowska reanudó las conversaciones con el Gobierno federal a fin de tener una casa propia y adecuada para resguardar el importante archivo de la escritora, pues éste se sigue nutriendo y la sede actual ya es insuficiente, dijo ayer en conferencia de prensa Felipe Haro, director de la institución e hijo de la autora de Las soldaderas.

“Ya tenemos pláticas con la secretaria de Cultura (Claudia Curiel de Icaza); con la señora Presidenta (Claudia Sheinbaum) lo hablamos hace muchos años, ella ha estado muy preocupada por los archivos. La casa (actual sede de la fundación) nos la dan en el sexenio de Peña Nieto, gracias a Rafael Tovar y de Teresa, quien fue el precursor de todo esto. Tenemos esta casita, siempre la promesa fue ‘les damos esta casa’, pero no podemos usufructuar con ésta para tener una librería o una cafetería. Primero, porque no cabe, y porque está en comodato. Estamos buscando tener todas las condiciones para crear un centro muy digno”, dijo durante la presentación de la exposición Elena Poniatowska Amor. Archivo personal en el Museo del Estanquillo, que se inaugura mañana.

La escritora, al entrevistar a Mario Orozco Rivera. ı Foto: Especial

Contó que la fundación ya tiene algunos sitios en la mira. “Acabamos de entregar unas propuestas, despachos muy cerca de donde estamos, pero (queremos) que sí lo podamos usufructuar nosotros. Estamos proponiendo eso y que la casa siempre esté al servicio de la fundación, que ésta y el archivo estén ahí”, compartió Felipe Haro sobre el proyecto.

Dijo que con esta colaboración no buscan ceder el acervo de la autora, por lo que lo harían bajo la figura de comodato.

Carta que le envío el artista Pedro Friedeberg ı Foto: Especial

“El archivo es de la familia, se da en comodato vitalicio a la fundación. El archivo no se puede dividir por petición de Elena. Hay parte del acervo, como el de fotografías, de moneros, que es patrimonio de la fundación. No quiere decir que nosotros vamos a ceder todo al Gobierno, por una simple razón, porque los gobiernos son como aspirinas y los gobernantes igual. Se quitan y tienen una fecha de caducidad. Los guardianes son los periodistas”, dijo el director.

Junto a Julio Cortázar, referente del boom. ı Foto: Especial

A pesar de que en el pasado tuvieron reuniones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y con la extitular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, sin que se concretara nada, Felipe Haro confió en que ahora sí será posible: “Tengo fe. Claudia (Sheinbaum) está muy preocupada por el archivo y por muchos más; es una preocupación genuina, por eso creo que sí se va a dar”.

Respecto a los recursos que requieren para la preservación del archivo y las actividades culturales que organiza la fundación, dijo que anualmente tienen un presupuesto de alrededor de cuatro millones de pesos, menos de 400 mil mensuales, pero requieren al año 10 millones. “Tendríamos que buscar otras cosas, pero es un presupuesto mucho menor al ideal, para hacer cultura sí se requiere dinero. Necesitaríamos como 10 millones de pesos anuales para tener un lugar digno”, dijo.

Sobre la importancia del acervo, Moisés Rosas, curador de la muestra, destacó que es “enormemente rico e inagotable, un patrimonio cultural invaluable para México”.

La autora conversando con la actriz María Félix. ı Foto: Especial

UN HOMENAJE A SU CARRERA. La exhibición Elena Poniatowska Amor. Archivo personal, que estará abierta del 18 de abril al 31 de agosto, es un primer acercamiento público al acervo de la escritora para recorrer sus más de 70 años de trayectoria, desde su árbol genealógico, a partir de fotos con su mamá, su padre, sus hijos, su esposo Guillermo Haro, pasando por imágenes de las entrevistas que hizo, los libros que ha publicado, el papel que han tenido las mujeres en su obra, cartas con figuras importantes de la vida cultural del país, hasta llegar a su labor detrás de la lente o como pintora.

En las fotografías aparecen junto a Elena Poniatowska escritores, pintores y actrices, como Salvador Novo, Juan Rulfo, Octavio Paz, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Jaime Torres Bodet, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, David Alfaro Siqueiros, Pedro Vargas y María Félix.

“Es enorme el acervo en cuanto a entrevistas, leerlas es revisar la historia contemporánea de México; hizo del periodismo un género literario”, destacó Moisés Rosas, quien curó la muestra junto con los historiadores Santiago Flores Chong y Saúl Daniel Jiménez Mancilla.

Resalta también una carta que le mandó el célebre escritor Fernando del Paso a Poniatowska en el año 2000. “No merezco tanta generosidad, pero qué le vamos a hacer”, es parte de la misiva.

También está una peculiar correspondencia que recibió del recién fallecido artista Pedro Friedeberg para felicitarla por haber ganado el Premio Cervantes. “Miguel de Cervantes ofreciéndole flores a Poniatowska. Felicidades y enhorabuena. Feliz Navidad y un interesante Año Nuevo”, le escribió al lado de un pájaro que dibujó con un atuendo característico del autor de Don Quijote de la Mancha.

En otra misiva, pero de 2020, el mensaje fue: “Elena, sólo una vez cada 17 años un hada me escribe algo tan bonito y que le da al clavo. Gracias”.

En la exhibición está desde el primer libro que publicó Lilus Kikus hasta El amante polaco, con el fin de mostrar su evolución. Además, se explora su interés con las causas sociales.

Elena Poniatowska Amor.

Archivo personal

Cuándo: del 18 de abril al 31 de agosto

Dónde: Museo del Estanquillo