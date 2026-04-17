Sofía Cruz, pintura como espacio de resonancia

Obra de Sofía Cruz Rocha que se exhibe en la Galería Enrique Guerrero

LA JOVEN ARTISTA mexicana Sofía Cruz Rocha concibe la pintura “como un espacio de resonancia” que activa “en el espectador estados internos esenciales: la belleza, la libertad, la soberanía, la fuerza y el poder interior”.

“Entiendo la pintura como un medio para acceder a estos estados, no como ideas abstractas, sino como experiencias sensibles. Cada obra está orientada a despertar una cualidad específica —paz, claridad, brillo, incluso una sensación de lo luminoso o lo áureo— que pueda ser percibida de manera directa”, explicó a La Razón Sofía Cruz Rocha, quien ayer inauguró la muestra La arquitectura del deseo, en la Galería Enrique Guerrero, ubicada en la Ciudad de México.

En exhibición, a través de 18 obras sobre papel y una instalación, reflexiona acerca de cómo se conforma el deseo.

“Para mí, no nace únicamente de una carencia o de una pulsión psicológica, sino de una arquitectura sutil en la que convergen conciencia, energía, intención y experiencia interna”, compartió la artista.

Lo místico, el pensamiento alquímico y el color se expresan en cada una de las piezas que expone. “Lo místico está muy presente en mi obra porque forma parte de mi práctica diaria, pero no me interesa traducirlo de una manera literal ni convertir la pintura en una ilustración de símbolos espirituales reconocibles de forma inmediata. Me interesa una presencia mucho más sutil. Esa dimensión se percibe más bien en la vibración que emanan las piezas, en su atmósfera, en la manera en que construyen una experiencia de elevación o de contemplación”, explicó.

Para Sofía Cruz Rocha, la exhibición representa el desarrollo de los últimos siete años de su práctica artística.

La arquitectura del deseo

Cuándo: desde ayer

Dónde: Galería Enrique Guerrero, General Juan Cano 103, San Miguel Chapultepec