Estos son los eventos del 17 al 19 de abril en CDMX

Abril entra a sus jornadas finales en un preámbulo de la fiesta anual de las infancias el próximo 30 de abril.

Presentamos aquí un catálogo de algunas actividades culturales y artísticas que se presentan en distintos recintos de la Ciudad de México en este colofón semanal para disfrutar con familiares y amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 17 al 19 de abril?

1. Andrea Bocelli en el Zócalo

Este sábado, el reconocido tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito, que contará con invitados de la talla de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana.

Cuándo: 18 de abril

Dónde: Zócalo de la CDMX Horario: 19:00 horas

Andrea Bocelli se presentará en el Zócalo ı Foto: Especial

2. New York Jazz All Stars. Concierto de Sarah Hanahan Quartet

El cuarteto integrado por Sarah Hanahan (saxofón alto), Caelan Cardello (piano), Matt Dwonszyk (contrabajo) y Samuel Bolduc (batería) reúne a cuatro destacadas figuras de la nueva generación del jazz contemporáneo, combinando profundidad artística, virtuosismo técnico y una fuerte conexión con la tradición.

Con base en la escena neoyorquina, el grupo construye un sonido que dialoga entre el legado del bebop y el hard bop y una visión moderna del jazz. La expresividad y el carácter lírico del saxofón de Hanahan se entrelazan con la sofisticación armónica y el impulso creativo del piano de Cardello, mientras que Dwonszyk aporta un contrabajo sólido y resonante que sostiene y expande el lenguaje del ensamble. Por su parte, Bolduc imprime energía, dinamismo y una interacción refinada que potencia el diálogo colectivo.

El resultado es una propuesta vibrante y elegante, donde la comunicación espontánea y la sensibilidad musical ocupan un lugar central. Cada integrante aporta una voz artística definida, pero es en la interacción grupal donde el cuarteto alcanza su máxima expresión: una experiencia sonora intensa, contemporánea y profundamente arraigada en la tradición del jazz.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles Centro Histórico Ciudad de México.

Cuándo: sábado 18 de abril, 2026

Horario: Clase Magistral gratuita: 16:00 horas; Concierto: 19:30 horas

Boletos: de 740 a 1 480 pesos

New York Jazz All Stars. Concierto de Sarah Hanahan Quartet ı Foto: Especial

3. Recordando a Sara Minter. Cine

A diez años de su partida, es importante recordar a Sarah Minter (1953-2016), que fue una de las figuras más importantes del cine experimental y el videoarte en México. Su obra, desarrollada entre los años 80 y los 2000, explora la relación entre ciudad, juventud, marginalidad y experimentación audiovisual. Su cine surge de la necesidad de registrar cuerpos, estéticas marginales y comunidades que reinventan la ciudad desde sus bordes.

A lo largo de su filmografía, Minter construyó una mirada personal que desdibujó las fronteras entre documental, ficción, videoarte y ensayo audiovisual. Desde sus primeros trabajos, su cámara se instala en los espacios donde la juventud experimenta con la identidad, el deseo y la pertenencia.

En películas como Alma punk (1991) la directora se sumerge en la subcultura juvenil, mostrando el punk como resistencia, como forma de construir comunidad y habitar una ciudad que constantemente margina y expulsa. En Nadie es inocente (1987) y Nadie es inocente 20 años después (2010), Minter introduce una dimensión temporal: el paso de los años transforma a sus personajes y reconfigura el sentido de sus rebeldías juveniles.

Verano en utopía (2012) registra la vida cotidiana de la comunidad de Christiania, Dinamarca, revelando las contradicciones y las resistencias de una comunidad anarquista frente a los procesos de normalización del gobierno danés. Háblame de amor (2009) aborda conversaciones íntimas sobre amor, sexo y afectividad durante una serie de cenas entre amigos, donde las experiencias personales sustituyen el discurso abstracto.

Su trabajo dialoga con el lenguaje del video experimental: montajes fragmentados, superposiciones, manipulación de la imagen y el sonido electrónico, y una sensibilidad cercana a la cultura visual y musical urbana. La obra de Sarah Minter constituye un archivo sensible de la contracultura mexicana y, al mismo tiempo, una exploración radical de las posibilidades del lenguaje audiovisual. Su cine no busca fijar la realidad, sino abrirla: fragmentarla para que identidad, deseo y ciudad puedan reinventarse continuamente.

Dónde: Cineteca Nacional de México. Sede Xoco

Cuando: hasta el domingo 19 de abril, 2026

Recordando a Sara Minter. Cine ı Foto: Especial

4. El fantasma de las novelas. Presentación editorial

El fantasma de las novelas y otros métodos instantáneos de análisis literario (2026) es un libro del escritor y ensayista mexicano Martín Solares, publicado por Ediciones Era. La obra ofrece métodos creativos para analizar la ficción, abordando temas como el tiempo verbal, la construcción de personajes y la estructura narrativa desde ángulos inesperados. Explora cómo mejorar la escritura creativa, el impacto de los detalles en los personajes (como su sombrero) y busca ancestros literarios.

Se considera una continuación temática de su obra anterior, Cómo dibujar una novela. Incluye “dieciséis métodos para pensar la ficción”, incluyendo la primera y última frase de las novelas. El libro es una herramienta para escritores y lectores interesados en entender la anatomía de la ficción moderna.

Presentación a cargo de Eduardo Antonio Parra y el autor

Dónde: Casa Editorial Era. Mérida 4. Colonia Roma Norte. CDMX

Cuando: viernes 17 de abril, 2026

Horario: 19:00 horas

El fantasma de las novelas. Presentación editorial ı Foto: Especial

5. Rock Sinfónico. Concierto

La grandeza del rock clásico, ese lenguaje musical que durante décadas ha acompañado la vida emocional de millones de personas, encontrará una nueva dimensión sonora el próximo viernes 17 de Abril de 2026 a partir de las nueve de la noche; cuando el concepto Rock Sinfónico llegue al Centro de Espectáculos La Maraka de la Ciudad de México, en una velada concebida para reencontrarse con algunas de las canciones más emblemáticas de la historia del género bajo una perspectiva orquestal que promete estremecer a la audiencia.

Con más de 30 músicos en escena, acompañados por una orquesta sinfónica en vivo, el espectáculo propone una reinterpretación poderosa y elegante de los repertorios de Queen, Toto y Journey, tres agrupaciones que no sólo marcaron la historia del rock internacional, sino que también se incrustaron en la memoria sentimental de varias generaciones. A través de arreglos especialmente concebidos para formato sinfónico, piezas que durante años han sido himnos colectivos volverán a cobrar vida con una amplitud sonora distinta, capaz de resaltar matices que muchas veces permanecen ocultos en las versiones originales.

La propuesta se sustenta en una premisa sencilla pero profundamente significativa: revivir canciones que forman parte de la biografía emocional del público, piezas que acompañaron momentos de juventud, celebraciones, pérdidas y reencuentros. Bajo el impulso de los violines, metales y percusiones de la orquesta, melodías inmortales como las de Queen, Toto y Journey se expandirán hacia una dimensión casi cinematográfica, generando un puente entre la potencia del rock y la majestuosidad de la música sinfónica.

Sí, Rock Sinfónico se perfila como una celebración del legado del rock clásico y de su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Una noche donde las canciones que marcaron épocas volverán a resonar, esta vez envueltas en la riqueza sonora de una orquesta completa, recordando que la música, cuando es verdaderamente grande, siempre encuentra nuevas formas de seguir emocionando.

El show se llevará a cabo el viernes 17 de abril de 2026 a partir de las nueve de la noche en el Centro de Espectáculos La Maraka de la Ciudad de México. Quemada y Eugenia. Narvarte. CDMX.

Rock Sinfónico. Concierto ı Foto: Especial

6. Manuel de Falla: a 150 años de su natalicio

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO), rendirán homenaje al compositor español Manuel de Falla (España, 1876–Argentina, 1946), en el marco del 150 aniversario de su nacimiento, con un concierto el próximo domingo 19 de abril a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Manuel de Falla: a 150 años de su natalicio es el título del concierto en el que participarán destacados músicos de las diferentes agrupaciones del INBAL: la maestra Lidia Guerberof, en piano y clavecín; la soprano Alicia Cascante, cantante solista de Bellas Artes; y José Luis González, pianista concertista de Bellas Artes. Se suman los músicos Vladimir Tokarev (OCBA), en el violín; Fabiola Flores (OCBA), en el violonchelo; Horacio Puchet (OSN), en la flauta; Vladimir Escala, en el oboe, y Arnaldo Mendoza, en el clarinete.

El programa está integrado por Siete canciones populares españolas (El paño moruno, Seguidilla murciana, asturiana, Jota, Nana, Canción y Polo), a cargo de la soprano Alicia Cascante y la pianista Lidia Guerberof, así como por Cuatro piezas españolas (Aragonesa, Cubana, Montañesa y Andaluza), interpretadas por José Luis González al piano. Tras el intermedio se interpretará el Concierto para clavecín, obra en la que participarán, en formato de orquesta de cámara, la clavecinista Lidia Guerberof, el violinista Vladimir Tokarev, la chelista Fabiola Flores, el flautista Horacio Puchet, el oboísta Vladimir Escala y el clarinetista Arnaldo Mendoza.

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente.

Manuel de Falla: a 150 años de su natalicio ı Foto: Especial

7. Concierto Morir por tu amor

La Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invita al público al concierto Morir por tu amor, que se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 12 horas, en el Patio del Alcázar del Castillo de Chapultepec. En este emblemático espacio de la Ciudad de México, donde la historia dialoga con el paisaje, la mezzosoprano Encarnación Vázquez, el tenor José Luis Ordóñez y el pianista Józef Olechowski ofrecerán un programa en el que la voz y el piano se entrelazan y, más allá de su belleza melódica, revelan una profunda carga emocional y cultural.

Programa con obras de los compositores Manuel M. Ponce, Miguel Lerdo de Tejada, Alfredo Carrasco y Mario Talavera, entre otros, cuyas piezas han marcado la historia de la música en México. Las canciones Adiós, Perjura, Soñó mi mente loca, Cerca de mí, Gratia plena y Ojos tapatíos forman parte de un programa que destaca por su riqueza musical y su capacidad de conectar con el público desde lo íntimo.

Cada obra es un pequeño universo donde el amor, la nostalgia y la pérdida encuentran una forma de expresión refinada y profundamente humana. Morir por tu amor remite a una tradición lírica donde el amor se vive con intensidad absoluta. La pieza homónima de Belisario de Jesús García condensa esa idea: la entrega total, la pasión que trasciende incluso la vida misma.

Morir por tu amor, que se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 12 horas, en el Patio del Alcázar del Castillo de Chapultepec. El acceso al concierto está incluido en el boleto de entrada al recinto, ubicado en Av. Heroico Colegio Militar 172, Bosque de Chapultepec, I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Concierto Morir por tu amor ı Foto: Especial

8. La cartonería como método de expresión desde el siglo XX

Entre capas de papel, engrudo y pintura, una de las tradiciones más emblemáticas del arte popular mexicano cobra vida como un espacio de reflexión contemporánea. El Museo Nacional de Arte (MUNAL), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), abrirá sus puertas al taller La cartonería como método de expresión desde el siglo XX, que se realizará los sábados 18 y 25 de abril y 2 de mayo.

Al frente del taller estará Mario Iván Martínez Cristóbal, especialista en cartonería monumental y decorativa, cuya trayectoria se distingue por su dominio técnico y su compromiso con la difusión de esta tradición. Dirigido a jóvenes y adultos, el curso propone un acercamiento práctico y conceptual a la cartonería, con énfasis en los judas de cartón: figuras que, más allá de su origen religioso, se han convertido en símbolos de denuncia social y creatividad colectiva.

El taller se desarrollará en tres módulos que abarcan desde la introducción histórica hasta la realización de una pieza propia. Las y los asistentes elaborarán un judas de cartón, al tiempo que reflexionarán sobre su significado y vigencia: ¿qué representa su figura?, ¿qué problemáticas aborda?, ¿qué papel juega la cartonería en la sociedad actual? En ese intercambio, la tradición se resignifica, dejando de ser una práctica heredada para convertirse en una herramienta crítica y contemporánea.

El taller La cartonería como método de expresión desde el siglo XX se llevará a cabo los sábados 18 y 25 de abril y 2 de mayo, de 11 a 13 horas

Donativo: 700 pesos por las tres sesiones. Informes e inscripciones al correo: laboratoriodearte@munal.inba.gob.mx

Museo Nacional de Arte (MUNAL). Sábados 18 y 25 de abril y 2 de mayo, 2026

La cartonería como método de expresión desde el siglo XX ı Foto: Especial

9. Músicas en movimiento. Un pódcast sobre migración, expresiones sonoras y personas

El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM), de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará la primera temporada de Músicas en movimiento. Un podcast sobre migración, expresiones sonoras y personas, cuya emisión inaugural se llevará a cabo el 17 de abril a las 13 horas.

La serie dará voz a diez investigadoras e investigadores quienes, en conversación con el etnomusicólogo e historiador del arte Gabriel Macías Osorno, abordarán las convergencias entre música y migración. En cada capítulo se reflexionará sobre el carácter consustancial de las migraciones en el ámbito musical, al concebirlas como un factor decisivo e innegable en el devenir sonoro de las sociedades. Este programa propone, a través de diálogos con la comunidad experta, que la música no se compone de sonoridades inocuas, sino que se interrelaciona con su contexto y con los diversos procesos sociales que la atraviesan, adaptan y transforman; al tiempo que contribuye a la conformación de las fisonomías específicas de las sociedades con las que se articula.

En el pódcast participarán especialistas como Yael Bitrán Goren, integrante del CENIDIM y de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Christian Eugenio López-Negrete Miranda, del CENIDIM; Jimena Palacios Uribe, investigadora independiente; y Gabriel Macías Osorno, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello. La moderación estará a cargo de Paulina Isabel Molina Díaz, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Músicas en movimiento. Un podcast sobre migración, expresiones sonoras y personas ı Foto: Especial

10. Segunda Feria de las Artes

La Segunda Feria de las Artes se llevará a cabo en Galerías Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México, la entrada será gratuita para público en general. El evento contará con presentaciones de libros, danza, música, shows en vivo de cosplay, exposiciones fotográficas y otras actividades. El objetivo es acercar a los capitalinos a diversas expresiones literarias, musicales y de las artes plásticas. Se instalará una mesa de donación y trueque de títulos, los asistentes podrán llevar algún libro que quieran intercambiar o donar.

Fecha: 18 y 19 de abril de 2026

Horario: De 11:00 am a 6:00pm. Entrada libre

Dirección: Galerías Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México

Segunda Feria de las Artes ı Foto: Especial

11. Música UNAM

Música comentada

José Mauricio Miranda, piano; Rodolfo Jiménez, violonchelo

Comentarios iniciales: José María Álvarez

Piezas fantásticas, Op. 73 de Schumann y Sonata para violonchelo y piano 1, Op. 38 de Brahms

Sala Carlos Chávez: sábado 18 de abril, 6:00 pm

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 19 de abril, 12:00 horas

Programa Universitario de Música Actual (PUMA)

Sexteto Místico

Obras de David Martín, Arturo Martínez Zanabria, Armando Montiel Olvera, Luis Solís e Iris Liu Wing Sum

Auditorio del MUAC: domingo 19 de abril, 12:00 horas

Musica UNAM ı Foto: Especial

12. Hilos como historias (Programa Hecho en Casa). Danza

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC), presentan Hilos como historias (Programa Hecho en Casa). Bajo la dirección artística de Cecilia Lugo, el programa reúne el trabajo de jóvenes bailarines y coreógrafos del CEPRODAC, quienes, a través de procesos de investigación, laboratorio y experimentación, construyen un espacio de creación colectiva que se traduce en una función compartida abierta al público.

Con una duración aproximada de 50 minutos y dirigido a público mayor de 6 años, Hilos como historias articula diversas miradas sobre la danza contemporánea, explorando temas como la identidad, el cuerpo, la memoria, las relaciones humanas y la percepción sensorial. El programa está conformado por cinco piezas coreográficas que evidencian la diversidad de lenguajes y búsquedas estéticas de las nuevas generaciones de creadores. Fractal, de Marijóse Muriedas, es una obra unipersonal que parte de la imagen de una mujer frente al espejo para reflexionar sobre los estándares de belleza y el empoderamiento femenino. A través de un lenguaje que fusiona danza y teatro, construye un recorrido introspectivo que cuestiona la identidad y la autoimagen.

Por su parte, L.E.D.: Luminosidad en disyunción, de Karen Vidals y Tomás Reyes, investiga la relación entre el cuerpo y la luz como elemento escénico activo. La pieza plantea preguntas sobre la percepción —qué vemos y qué significa realmente mirar—, generando una experiencia en la que la iluminación transforma el espacio y las sensaciones del movimiento. En Verte Olivo, Aralia D’flon y Diego Rangel abordan las huellas emocionales que persisten en las relaciones humanas. A través de un lenguaje corporal cercano, la obra construye una atmósfera donde la memoria afectiva se manifiesta como presencia, aun en la ausencia.

La pieza 6 llamados de atención, de Enrique Ramírez, propone una reflexión sobre el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. A partir de seis intérpretes que funcionan como mensajeras, plantea una advertencia sobre las consecuencias de las acciones humanas en un contexto marcado por la urgencia del cambio. El programa se completa con Boom, de Alex Hensa, una coreografía que explora las tensiones internas vinculadas al deseo y la necesidad de llenar vacíos emocionales mediante experiencias intensas.

Las funciones se llevarán a cabo el viernes 17 de abril a las 19 horas, el sábado 18 de abril a las 18 horas y el domingo 19 de abril a las 17 horas, en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico. Entrada libre, con cupo limitado.

Hilos como historias (Programa Hecho en Casa). Danza ı Foto: Especial

13. Fragmentos de Kontakthof (1978). Coreografía original de Pina Bausch

Se presentan fragmentos de Kontakthof (1978), coreografía original de Pina Bausch. Las funciones serán de entrada libre los días 16 y 17 de abril en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, bajo la dirección del maestro alemán Franko Schmidt, miembro permanente del Tanztheater Wuppertal.

El montaje es resultado de un intenso proceso pedagógico y artístico impulsado por el Pina Bausch Lab. La obra, ambientada en un salón de baile, constituye un estudio profundo sobre las relaciones humanas, los roles de género y las dinámicas de poder, articulado mediante el lenguaje del Tanztheater (teatro-danza). El proyecto destaca por su relevancia educativa, ya que permite a nuevas generaciones de bailarines mexicanos acceder de manera directa a la metodología y estética de Bausch. Esta versión cuenta con la participación de un elenco integrado por estudiantes y docentes, lo que refuerza la visión intergeneracional que la coreógrafa promovió a lo largo de su trayectoria.

Con una duración de 50 minutos, esta presentación no solo celebra la técnica y la interpretación, sino también los 50 años de historia de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, consolidando su posición como un referente en la formación artística y la difusión cultural en México. Kontakthof (1978) es una de las piezas más emblemáticas del repertorio de Bausch. Este montaje académico busca difundir y estudiar una obra clave de la danza contemporánea mundial, permitiendo que la comunidad artística y el público general dialoguen con uno de los legados más influyentes de la escena internacional.

La entrada es gratuita. Debido a que el cupo es limitado, se recomienda al público llegar con anticipación al recinto, Teatro de la Danza Guillermina Bravo, ubicado en el Centro Cultural del Bosque.

Fragmentos de Kontakthof (1978). Coreografía original de Pina Bausch ı Foto: Especial

14. XXXII Encuentro Internacional–XXVIII Iberoamericano de Mujeres en el Arte

El programa integra piezas de compositoras de México, Cuba y Estados Unidos, en el marco del XXXII Encuentro Internacional–XXVIII Iberoamericano de Mujeres en el Arte.

Reúne obras de compositoras de diversas generaciones, así como el estreno mundial de una pieza realizada gracias a la beca concedida por el Consejo de las Artes de Longueuil, Canadá. El programa abrirá con Miniaturas rítmicas cubanas, de María Matilde Alea (Cuba, 1918-2006), un conjunto de piezas breves que incorporan ritmos populares de su país, como Bolero 4, Mamparas, Pregón, En la vieja casa, Canción de cuna, Sonatina, Danzón y Son. Estreno mundial de Tito nonotza, para clarinete y piano, de Alejandra Odgers (México, 1970), obra representativa de su catálogo contemporáneo.

El concierto continuará con 4.6, de Diana Syrse (México, 1964), que aborda la violencia y la muerte que sufren las mujeres en el mundo cada 4.6 horas; así como con Gaudete justum in Domino, Canto a la vida y La piñata, de Lilia Vázquez (México, 1955). También se interpretarán Ángeles alados, Om, Los demonios del edén y Aristegui, de Leticia Armijo (México, 1961), piezas que abordan diversas problemáticas sociales, entre ellas la labor de las mujeres periodistas en México. El programa finalizará con la obra coral ¡Bronces, bronces!, de Carla Lucero (Estados Unidos, 1964). La transcripción, los arreglos, la dirección y la producción musical están a cargo de Leticia Armijo.

El concierto se llevará a cabo el sábado 18 de abril, a las 12 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente

Boleto: 75 pesos