El ritual sonoro de María Leonora

La cantautora mexicana presenta A través de todo el fuego, concierto inmersivo que mezcla géneros y emociones; del 28 al 30 de noviembre en el Teatro Sergio Magaña de la Ciudad de México.

María Leonora vuelve a los escenarios con una propuesta que rompe la pasividad del público y convierte la música en ceremonia. Su espectáculo A través de todo el fuego —que se presentará del 28 al 30 de noviembre en el Teatro Sergio Magaña— explora emociones profundas por medio del hip hop, electrónica, trip hop y ritmos latinoamericanos. “Es un concierto ecléctico donde utilizamos la música para transmitir y contar una historia”, explica en entrevista a La Razón.

La artista, multiinstrumentista y docente, detalla que el montaje está estructurado en ocho capítulos que combinan performance, interacción y narrativa emocional. “Las personas que van viven un viaje de introspección… es atravesar los lugares más oscuros de la emoción humana para renacer de nuevo de las cenizas”, afirma. Parte de esa experiencia incluye códigos QR, dispositivos digitales y dinámicas con el público: “Es importante que no se queden como espectadores pasivos; queremos que sean parte del concierto”.

Acompañada por una banda completa —batería, bajo, teclados, tornamesas, guitarra y coristas—, la cantante subraya que detrás del espectáculo existe un amplio equipo creativo, desde videoproyecciones hasta diseño multimedia.

Sobre su disco, agrega:“Este material habla de salud mental, de amor propio, de transitar la oscuridad para poder renacer”. Su estilo, dice, es “una propuesta urbana que expresa lo que significa crecer en la Ciudad de México con un montón de influencias: cumbias, sones, rock, punk, salsa”.

A través de todo el fuego:

Dónde: Teatro Sergio Magaña

Cuándo: Hoy a las 20:00 h

Sábado, 19:00 h

Domingo, 18:00 h

Precio: General 204 pesos.