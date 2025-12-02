Xavier Velasco incursiona en la novela negra con Mala espina

El articulista, cronista y narrador Xavier Velasco (Ciudad de México, 1964) —Premio Alfaguara 2003 por Diablo Guardián— publica Mala espina (Alfaguara, 2025), su debut en los terrenos de la novela negra en episodios trepidantes que entrelazan códigos criminales y escenas de aventuras que derivan en imágenes crudas de una Ciudad de México envuelta en circunstancias contradictorias, pavorosas y funestas a través de rondas de hechiceros, fetichistas, policías corruptos, atracadores brutales, truhanes y deidades prehispánicas escamoteadas.

La novela aborda la historia de Iván Mauricio —alias Juan de la Luna—, quien derrochó la fortuna de una herencia, se adentró en los caminos del chamanismo, se rodeó de amistades aborrecibles y se lanzó al vacío desde un séptimo piso con los pies insólitamente anudados. Dunia Montoro, viuda del ‘suicida’, analista de investigación policial, pero sospechosa de asesinato y asediada por la culpa, no le queda otra opción que la de hablar con el ‘más allá’, con los muertos: los vivos no son confiables.

Xavier Velasco devela escenarios patentados por fracturas espirituales, obcecaciones y alevosías en que la pasión y el espiritualismo convergen con lo funesto. Fábula que explora con total crudeza y humor negro, en los recodos de ambiciones fanáticas de una urbe sincronizada con lo siniestro.

“Entrego una novela donde la Ciudad de México es un espacio atestado de mundos desiguales: escenas pavorosas que suceden en el Pedregal, Polanco, Tlalpan, Coyoacán, Coacalco, Del Valle. Sitios habitados por criaturas rotas, frágiles, deleznables, quienes tienen orígenes distintos, pero confluyen, desembocan en lo adverso, en lo espantoso. Una mezcla asombrosa de ánimos en que la corrupción, el peligro, la miseria, el humor y la traición dialogan entre sí. Mi imaginación exploró un cosmos interminable de deslumbramientos superpuestos”, dijo a La Razón Xavier Velasco, quien presenta el libro hoy en la FIL Guadalajara.

¿Debut en la novela negra con este libro? En parte sí, de manera total. Siempre, desde joven fui un lector asiduo del género, me llamaba la atención explorar en sus coordenadas. Pero no sabía por dónde entrarle; quizás crear un detective, a lo mejor esa era la ruta inicial. Revisé informaciones que poseía como la del personaje de Dunia Montoro, conocía a varios chamanes, conocía su entorno: me di cuenta que tenía las piezas necesarias para crear una atmósfera propia de novela negra. Sólo tenía que acondicionarlas.

¿Ya en Diablo Guardián se percibe la intención? En parte, en aquella novela de 2003 hay una atmósfera que hace guiño al género negro: el personaje Violetta vive de manera acelerada, consumiendo drogas y enganchando a hombres en los lobbies de hoteles lujosos.

¿Thriller de la Ciudad de México? Lo es en la presentación de una caterva asombrosa de personajes fragosos: un médium; un médico forense con una asistente seductora y malévola; un político torturador; un policía corrupto; la hija de un expresidiario, quien se siente culpable por la muerte de su esposo... Una urbe poblada por gárrulos, timadores y ambiciosos.

¿Escritores que han influido en la conformación de esta narración? Los clásicos: Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Desde muy joven leí a Agatha Christie. Descubrí hace unos años al estadounidense Donald E. Westlake, autor de una novela maravillosa: El hacha. No puedo dejar de mencionar El complot mongol de Rafael Bernal y Las muertas de Ibargüengoitia. Me atrae el estilo crudo de James Ellroy.

¿Ficción y experiencias personales? Algunos incidentes de esta novela surgieron de algunos episodios que viví: por ejemplo, mi padre fue encarcelado cuando yo tenía 16 años; conocí cárceles desde muy joven y las sigo visitando. Recurro a José Revueltas, quien decía que en las prisiones están los vicios y las pocas dignidades de la sociedad resumidos.

¿Y las deidades prehispánicas? No es ficción. Un amigo, heredero de una gran fortuna que desgraciadamente derrochó, las tenía en su casa, las vi de cerca.

El Dato: Otras novelas de Xavier Velasco son Éste que ves, La edad de la punzada, Los años sabandijas, El último en morir y Hombre al agua, entre otras.

¿Fue difícil imbuirse en un género nuevo? Tenía todo el material, pero estructurar la trama no fue fácil. El relato negro, noir, se rige por leyes matemáticas en la conformación del ritmo, sorpresa y sinuosidad, hay que ser muy cuidadoso: todo lo que aparezca en la trama tiene que estar justificado; me exigió un trabajo meticuloso. Mala espina es una novela negra; sin embargo, está escrita a mi manera, con mis prerrogativas estilísticas.

Mala espina

Mala espina ı Foto: Especial

Autor: Xavier Velasco

Género: Novela

Editorial: Alfaguara, 2025

Presentación de Mala espina

Cuándo: 2 de diciembre

Dónde: Salón de la Expo Guadalajara, FIL Guadalajara

Horario: 16:30 horas