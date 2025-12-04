Museo de las Culturas del Mundo busca impulsar el corredor moneda

A 60 años de su apertura, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo tiene entre sus desafíos recuperar el público que perdió durante la pandemia, exhibir cada vez más su valioso acervo y, de cara al Mundial, impulsar que el corredor Moneda, calle donde se encuentra el recinto, se convierta en un lugar cultural para presumir al mundo, así lo destaca en entrevista con La Razón su directora Alejandra Gómez Colorado.

“Entre semana tenemos un promedio de entre 300 y 350 visitantes, los sábados de mil 500 a dos mil personas y los domingos de dos mil a dos mil 500. Con la exposición de Seúl, los fines de semana llegamos a tener hasta tres mil 200 en un día.

El Dato: Con motivo del aniversario, se invirtieron más de tres millones de pesos para restaurar las fachadas del museo que desde 1974 no se rehabilitaban.

“Sin embargo, el problema son los cierres de las calles; como estamos aquí en el ojo del huracán, quedamos en una zona realmente complicada cuando deciden cerrar por seguridad de Palacio Nacional. Es muy poco lo que podemos hacer para que puedan ingresar los visitantes”, dice.

Por eso, de cara al Mundial de Futbol 2026, desde el museo se buscará que el público pueda transitar libremente por la calle Moneda. “Vamos a implementar mecanismos de señalización en la calle, porque es emblemática, es de instituciones fundacionales del país. Debe ser un corredor cultural de primer orden a nivel mundial. Vamos a tratar de implementar el corredor Moneda como eso, como la gran oferta que ofrece: la primera universidad, la primera imprenta y el primer museo de México. Eso lo tenemos que presumir”, detalla.

La directora reconoce que ha significado un problema que esta vía se encuentre cerrada constantemente.

“Es una contradicción, tenemos que sentarnos a trabajar rápidamente, más porque vamos a tener el FIFA Fan Fest aquí en el Zócalo. Tenemos que habilitar el corredor para que la gente pueda disfrutar de toda la oferta cultural de Moneda. No nos hemos sentado a hablar todavía con las autoridades correspondientes, pero sin duda se hará muy pronto”, asegura, y detalla que en el museo, que es uno de los 12 que recibirá una inversión especial rumbo al Mundial, se renovarán los sanitarios y se actualizarán los sistemas de seguridad.

Otro de sus principales desafíos es mostrar cada vez más las piezas que resguarda, pues hasta ahora, de las 17 mil, están en exhibición permanente dos mil.

“El reto es sacar nuestras colecciones. Que el museo se nutra en su mayor parte de piezas propias. Recibir acervos de fuera siempre es muy bueno, nos renueva, pero queremos que las colecciones del museo estén afuera”, menciona.

A diferencia de otros recintos en su tipo, este museo puede presumir que su colección no tiene piezas producto del saqueo, pues cuando se fundó se tenía “una visión muy diferente y particular: dialogar directamente con las comunidades, con los gobiernos. La gran riqueza es que no tiene una sola pieza producto del expolio. Todo lo que hay es producto del intercambio, de las donaciones que hasta la fecha siguen llegando por parte de las comunidades”, resalta Alejandra Gómez Colorado.

Muestra de lo anterior es el altar japonés que donó recientemente una mujer y un acervo que les envió una señora de 93 años, quien vivió en África y quiso entregar una colección de etnografía.

Entre sus objetivos está seguir creando puentes ante los discursos de odio y la xenofobia que hay en diversas naciones.

“Esta cercanía no ha servido para eliminar estos discursos de odio o el racismo. Este museo ayuda mucho a entender que la naturaleza de la humanidad es la diversidad. Tenemos una mirada descolonial, que ha hecho que países se acerquen, porque nos ven como una plataforma en la cual pueden difundir su cultura tradicional y contemporánea”, comparte.

Museo de las Culturas del Mundo busca impulsar el corredor Moneda ı Foto: Especial

