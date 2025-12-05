Enrico Chapela mantiene su vena rockera en estreno

El compositor mexicano Enrico Chapela vuelve a su época de rock progresivo, tipo Pink Floyd, en Antiphaser, concierto para violín eléctrico y orquesta en el que también retoma uno de sus grandes temas de interés, el cosmos, pero esta vez para evocar a las fases de la Luna.

“Ahora quise ser más progresivo, más Pink Floyd, Metallica y Jimi Hendrix, entonces utilicé los pedales Phaser y Delay, que sacan una onda, de una copia de la onda, y la desfasan. Lo hice para ilustrar lo que ocurre con las fases de la Luna desde el punto de vista de la Tierra”, explicó en entrevista con La Razón Enrico Chapela, quien estrenará hoy Antiphaser a las 19:00 horas en el Museo Kaluz, como parte de la sexta edición del Festival Urtext.

La pieza será interpretada por la renombrada violinista Dirén Checa, quien tendrá diversos desafíos. “Se trata de que los conciertos sean virtuosos, que muestren las habilidades de los instrumentistas solistas. Y por otro lado, otro de los retos es el uso de los efectos que hay, como el wah-wah, que es un pedal que existe desde la época de Jimi Hendrix, de Bob Marley y Metallica, que lo que hace es un barrido de frecuencias. Eso se opera con el pie mientras uno toca. Soy guitarrista de eléctrica, puedo constatar que no es fácil coordinar lo que está uno tocando con las manos y al mismo tiempo estar metiendo otra cosa con el pie”, compartió el compositor.

Enrico Chapela adelantó que Antiphaser será incluida en un próximo álbum que está por trabajar. “Voy a grabar un disco que contenga mis conciertos rockeros, pues ya tengo uno que es Concierto para batería y sinfónica; queremos más el año que viene y culminar con mi concierto para chelo eléctrico que se llama Magnetar. Para mí, volver al rock es muy entusiasmante por el uso de los efectos. Eso me prende y, por otro lado, la orquesta, que es su majestad, como yo le digo, es una belleza de ensamble. Es potenciar las posibilidades electrónicas con las acústicas de la orquesta; es un verdadero agasajo”, comentó el artista, quien prevé que el álbum lo pueda lanzar en 2027.

Estreno de Antiphaser

Cuándo: 5 de diciembre

Dónde: Museo Kaluz (avenida Hidalgo 85, Centro Histórico)

Horario: 19:00 horas