Golpe al Louvre: Obras y documentos quedan dañados por fuga de agua

El pasado 27 de noviembre, varias obras y documentos que se encontraban bajo el resguardo del Museo del Louvre quedaron dañadas por la avería de una tubería que generó una fuga de agua en la biblioteca de antigüedades egipcias.

Si bien esto ocurrió días atrás, la información fue revelada este domingo por La Tribune de l’Art, publicación especializada que fue confirmada por el canal BFMTV que pudo consultar una serie de fotografías del siniestro y un correo electrónico del Comité de higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT).

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Le Louvre prend L’EAU : une fuite de canalisation a INONDÉ la bibliothèque des antiquités égyptiennes, endommageant PLUS DE 400 livres rares.



Selon Le Canard Enchaîné, les agents du musée avaient alerté depuis longtemps sur l’état catastrophique des… pic.twitter.com/pZQDRjRcFf — Bastion (@BastionMediaFR) December 6, 2025

“Una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo de nuestros compañeros”, explicaban.

Se dice que la moqueta quedó dañada y los despachos inutilizables; los trabajadores nocturnos pidieron cortar la fuga antes de que afectara a una caja eléctrica en una planta inferior. Como consecuencia, se reporta que fueron alrededor de 400 obras las que resultaron dañadas, algunas de ellas en estado ‘irrecuperable’.

Se reportó que este incidente aunque lamentable, no fue sorprendente. Al parecer, desde hace años varios trabajadores del departamento habían solicitado fondos para proteger los libros de una ruptura de las canalizaciones.

Cabe mencionar que la biblioteca egipcia en el Louvre forma parte de un servicio de estudios y documentación a la que pueden acceder únicamente conservadores, historiadores, universitarios y personal del museo.

Esto ocurre después de que en octubre de este año, se reportara un robo en el museo, lo que planteó dudas sobre la seguridad que existe en el recinto que cuenta con algunas de las obras más importantes para la humanidad.

🔴 SCANDALE AU LOUVRE : une fuite d’eau INONDE la bibliothèque des antiquités égyptiennes !

Plus de 400 livres et papyrus rares endommagés, certains vieux de 4000 ans…

Les agents avaient ALERTÉ la direction depuis des mois. Rien n’a été fait.

Après le vol de la Couronne et les… pic.twitter.com/KK7MF99PKE — 🇮🇹 RADIOROMA (@RadioRomaX) December 7, 2025