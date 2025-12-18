Prevén presentar nueva Ley de Cine en febrero

EN FEBRERO de 2026, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal presentará una nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal de Cine que tendrá como centro el fomento del cine mexicano, aseguró ayer en conferencia de prensa Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal.

“En febrero la presentamos. El próximo año sin falta ya está la ley que lleva esperando el sector. Está garantizado el fomento al cine, que era una de las preocupaciones, y el presupuesto progresivo; era la preocupación central”, dijo la titular de la dependencia sin aclarar si esta nueva iniciativa incluirá una propuesta en temas de exhibición, rubro que ha atorado otras propuestas de reforma que han quedado estancadas en el Congreso.

Por su parte, Daniela Alatorre Benard, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), explicó que es necesario que dicha iniciativa de reforma a la Ley de Cine tenga “plasmado un vehículo de fomento al cine”.

El Tip: Mediante el FOCINE incrementó el monto disponible en seis de sus 12 modalidades y se ajustaron los lineamientos.

Al preguntar sobre si será una iniciativa preferente de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura respondió: “Es una ley prioritaria que tiene que salir. Lo hemos conversado con la Presidenta, se ha cabildeado y se integra ya directamente por la Consejería. Ya hablamos con todos los legisladores, ya saben de qué va y vamos a salir en febrero con esa ley”. Sin embargo, Daniela Alatorre fue más moderada: “La Presidenta en su momento decidirá qué tipo de iniciativa se presenta ante el Congreso”.

También se presentó un balance cinematográfico de este año con el subsector. Se destacó que aumentaron los montos del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión para la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), al pasar de 20 a 25 millones de pesos para producción y de dos a tres millones para distribución.

Los Estudios Churubusco anunciaron una importante inversión por parte de Netflix que ya se está cerrando y se destacó que “la relación con las plataformas es inevitable”, porque “es un músculo poderosísimo de la distribución y producción cinematográfica”, dijo su director, Cristián Calónico.

“Se han convertido en nuestros principales clientes. Todavía no se ha concretado la inversión de Netflix, que va a ser de dos millones de dólares. En enero o febrero estaremos firmando ese convenio con ellos y a partir de ahí empezará”, agregó.