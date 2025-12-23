Director de El Helénico reclama que no se le pregunte de “sus logros”

Durante una entrevista con La Razón, Antonio Zúñiga, director general del Centro Cultural Helénico, reclamó que no se le había hecho ninguna pregunta sobre sus logros al frente de la institución en 2025. Durante la conversación telefónica reiteró constantemente que quería hablar de las acciones que realizó durante este año, hasta el punto de decir: “Yo no he escuchado ninguna pregunta de los logros”.

El Dato: La Dirección General de Circuitos y Festivales, de la que ahora depende el Centro Cultural Helénico, quedó fuera del PEF 2026.

La Razón (LR): De la programación de 2026, ¿cuáles serán los ejes y qué puestas en escena verá el público?

Antonio Zúñiga (AZ): Pensé que me iban a preguntar de lo que hicimos.

LR: Sí, también. Y de lo que se ha hecho en estos más de seis años.

AZ: Este año tuvimos más de 600 funciones en nuestros tres teatros del Centro Cultural Helénico y pudimos recibir a un número muy destacado de compañías que se presentan. El Centro Cultural Helénico es un puente para que las compañías independientes se presenten en nuestros escenarios y puedan buscar durante todo el año, temporadas firmes y consecutivas de lo mejor del teatro nacional.

LR: ¿Cuáles son algunos montajes que verá el público?

AZ: Mire, me va a hacer leer como si fuera yo perico. —Acto seguido, leyó un extenso texto de las propuestas escénicas; entre éstas, Mr. Gwyn, Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo y Moby Dick (fomento a la lectura).

LR: Para el próximo año, ¿cuál va a ser el presupuesto?

AZ: Como no me ha hecho preguntas de las que me parece importante que podamos contestar, le voy a decir: uno de los logros más importantes de este año es que la Secretaría de Cultura reestructuró el Reglamento Interior de Cultura. El Centro Cultural Helénico queda bajo la Dirección General de Circuitos y Festivales… Le está dando al Helénico las posibilidades y facultades de poderse vincular con cada vez más estados… Me parece muy importante que se pueda dar más ampliamente en este año 2026. Sí, con el presupuesto suficiente para poder vincularnos con todos los estados. El presupuesto con el que vamos a contar tiene como base el del año pasado (2025).

LR: ¿Cuál fue el presupuesto?

AZ: Ahí échele un ojo, búsquelo.

LR: Lo busco, aunque usted es funcionario público y tendría que brindar esa información.

AZ: Tiene que hacer su trabajo. Esa información es pública y, si usted es periodista, se mete a Google, le pregunta a Google y le va a decir cuánto fue el presupuesto que tuvimos el año pasado. Le estoy dando la información concreta.

LR: Si usted es funcionario público, tendría que tener esa cifra.

AZ: Estoy haciendo mi trabajo perfectamente bien. Le estoy diciendo que esa información es pública, que usted puede hacer su trabajo, investigarla, sin necesidad de darle el dato que obligadamente me quiere hacer decir.

LR: No se le está obligando.

AZ: ¿La entrevista es para que usted me regañe?

LR: La entrevista es para tener información, pero si usted de inicio me comenta que pensaba que yo le iba a preguntar otras cosas, entonces hay un problema.

AZ: No hay ningún problema. A mí me dijeron que íbamos a tener una entrevista para hablar de los logros del Centro Cultural Helénico y yo no he escuchado ninguna pregunta de los logros.

LR: La entrevista era sobre el trabajo de 2025 y lo que preparan para el siguiente año.