¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 2 al 4 de enero?

Entérate de los mejores eventos en la Ciudad de México del 2 al 4 de enero.

Primer fin de semana del año 2026. Preámbulo de las festividades del Día de Reyes. Presentamos aquí un breve listado de algunos eventos culturales en la Ciudad de México, sobre todo en las artes plásticas con exposiciones en museos durante las vacaciones.

Prosigue la Verbena en el Zócalo hasta el domingo 4 de enero. Asimismo, la Cineteca Nacional (sedes de Xoco, Chapultepec y Las Artes) presenta una atractiva programación en estos días festivos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX?

1. Joyas artísticas del Periodo Virreinal sobre la Adoración de los Reyes Magos en el MUNAL

El Museo Nacional de Arte (MUNAL), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), resguarda una colección en la que se puede observar el desarrollo artístico de México, diez de sus salas están dedicadas al periodo virreinal, donde el público encontrará importantes dinastías de artistas y grandes maestros.

Al invitar al público a visitar el MUNAL, Ramón Avendaño, curador de arte novohispano, explicó que dentro del acervo hay verdaderas joyas que abordan la adoración de los Reyes Magos: “Este tema está inspirado en los textos de San Mateo y en los evangelios apócrifos, donde ya vienen los nombres de los Reyes Magos, quienes fueron guiados por una estrella, y le van a ofrecer tres presentes a Jesús: el oro, como reflejo de realeza; el incienso, de la divinidad, y la mirra, por su condición de hombre”.

La epifanía (ca. 1655), de José Juárez “es una pieza de gran riqueza visual, donde el primer plano lo comparten la Virgen, que lleva al niño Jesús en su regazo, y los reyes Melchor y Gaspar. Este último está de figura completa y mira al espectador, interpelándolo. Otro detalle es que, en el copón de Melchor, el cual se encuentra en el piso, está la firma del autor”.

La adoración de los reyes, de Baltasar Echave Orio, quien fue uno de los miembros de la dinastía de los Echave, pertenece a los inicios del siglo XVII: “Aparece el niño Jesús, sus padres, los Reyes Magos y un pequeño cortejo que acompaña a estos últimos, pero destaca Melchor, quien es el más anciano y, como un gesto de humildad, está hincado, besándole los pies al niño Jesús. En el pesebre se pueden ver las insignias de realeza: una corona, un cetro y unas espadas, y la estrella tiene mucha relevancia, porque desprende un haz que se dirige hacia el portal, que está, además, erigido entre ruinas clásicas”.

El MUNAL se ubica en Tacuba No. 8, Centro Histórico de la Ciudad de México y abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

2. Cinco Siglos de Arte en torno a las Representaciones de las Mujeres Indígenas

Desde imágenes del siglo XVI, con las que comenzó a documentarse la vestimenta tradicional, pasando por pinturas y grabados novohispanos, hasta obras del siglo pasado y del presente —entre ellas, trabajos de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Lola Cueto y Nahui Olin—, se presentan en la exposición Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas, con la que el Museo Nacional de Arte (MUNAL) propone una revisión sobre cómo se ha construido la manera en que imaginamos y pensamos a las mujeres indígenas.

A través de 148 obras, el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) examina los aspectos contradictorios en estas representaciones. Por ejemplo, se muestran imágenes en las que se evoca la identidad nacional, donde la mujer indígena simboliza a la madre patria y se destaca su papel como dadora de vida, frente a estereotipos que las invisibilizan y que son puestos en cuestión.

Reconquistar la imagen ofrece un repaso por las representaciones de las mujeres indígenas en distintos medios, desde revistas hasta el cine, con imágenes que las idealizaron y que se alejaban de sus realidades, preocupaciones y deseos. Destacan fotografías de Luis Márquez Romay, como Tehuana sentada en una silla de ruedas de American Express (s/f), Grupo de cuatro mujeres posando con indumentaria regional con el auto Buick (1938), así como carteles de José Chávez Morado para publicitar marcas de refresco.

Este núcleo también exhibe obras como Retrato de Rosa Rolanda (ca. 1926), de Roberto Montenegro, donde se observa a la artista con un traje de tehuana, así como el Retrato de Dolores del Río (ca. 1938), en el que la actriz aparece vestida con traje tradicional de charra. Asimismo, se muestran imágenes que las presentan encarnando ideales nacionalistas.

La exposición Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas permanecerá abierta hasta el sábado 25 de julio de 2026 en el Museo Nacional de Arte, ubicado en Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México. Puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Pieza de de la exposición Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas en el MUNAL. ı Foto: inba.gob.mx

3. Visitas guiadas en el Museo del Palacio de Bellas Artes

Durante el periodo vacacional decembrino, el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ofrece una serie de visitas guiadas a sus colecciones permanentes y exposiciones temporales, con el objetivo de que el público disfrute del arte plástico y conozca el trabajo de artistas de destacadas trayectorias a partir de diversos elementos técnicos, interpretativos y materiales.

Como parte de estas actividades, de martes a domingo, a las 12:00 y 16:00 horas, se realizan visitas guiadas para conocer la historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes, considerado el inmueble más importante de la vida artística y cultural de nuestro país, cuya arquitectura conjuga diversos estilos, con predominio del art nouveau y el art déco.

Dentro de su colección permanente, a las 12:30 y 16:30 horas, se llevan a cabo visitas guiadas a los murales que alberga el MPBA. Se trata de un conjunto de 17 obras creadas por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Rufino Tamayo, ubicadas en los segundo y tercer pisos del recinto de mármol. Estas piezas son muestra de la identidad nacional del México posrevolucionario y entre ellas destacan El hombre controlador del universo, Katharsis, Nueva democracia y La piedad del desierto.

El muralismo fue un movimiento artístico que surgió en México en la década de los años veinte del siglo pasado y permitió a las y los artistas plasmar su visión de la identidad nacional, así como retratar la situación cultural, social y política del país. Su objetivo era difundir de manera masiva la cultura y el arte mexicanos, por lo que se eligieron diversos edificios públicos para su realización, entre ellos el Palacio de Bellas Artes.

El mural “Apoteosis de Cuauhtémoc”, de David Alfaro Siqueiros, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ı Foto: IG, @mbellasartes

Por otro lado, el MPBA organiza visitas guiadas a sus exposiciones temporales. Lilia Carrillo. Todo es sugerente ofrece recorridos de martes a sábado, a las 11:00 y 15:00 horas. La muestra presenta una revisión profunda de la trayectoria de la pintora, a través de obras provenientes de colecciones públicas y privadas, así como de su acervo personal, lo que permite apreciar el alcance de su legado desde sus primeros trabajos hasta algunas de las últimas piezas que realizó antes de su fallecimiento en 1974.

Asimismo, Geles Cabrera. Partituras corporales cuenta con visitas guiadas de martes a sábado, a las 11:30 y 16:00 horas. Estos recorridos, dirigidos a todo público, abordan la trayectoria artística de Geles Cabrera y destacan aspectos relevantes de su biografía, así como elementos técnicos, formales y materiales de su obra. La exposición reconoce a una de las primeras escultoras profesionales de México, quien se apartó de los cánones clasicistas y nacionalistas de su tiempo para desarrollar una práctica innovadora.

El MPBA se localiza en avenida Juárez s/n, esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Su horario habitual es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita los domingos para estudiantes, profesores, personas con credencial INAPAM .

4. Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia. Exposición

Las facetas artísticas, algunas poco conocidas, de los hermanos Revueltas se presentan en la exposición Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia, que permanece en exhibición en el Museo de Arte Moderno, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La muestra, realizada en colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (CENIDIM) , destaca las exploraciones artísticas y los cruces interdisciplinarios de los integrantes de la familia Revueltas: Silvestre, Fermín, Consuelo, Rosaura y José, quienes incursionaron y destacaron en la composición musical, la pintura, la danza, la actuación y la escritura.

La exposición se articula a partir de tres hilos conductores: Albores de modernidad, Innovaciones y contrapuntos y Redes, que permiten observar cómo cada integrante adoptó una disciplina artística, la perfiló y la afinó a partir de una educación fomentada desde la infancia por su entorno familiar. Asimismo, se presentan proyectos multidisciplinarios en los que se entrelazan diversos procesos creativos.

La muestra devela fotografías, partituras, programas de conciertos y piezas poco conocidas e inéditas de Silvestre Revueltas, entre ellas composiciones juveniles para piano y una obra en homenaje a Federico García Lorca, dividida en tres partes: Baile, Duelo y Son, escrita en 1936 e interpretada ese mismo año en el Palacio de Bellas Artes, tres meses después del asesinato del poeta español.

La muestra también incluye imágenes y documentos testimoniales sobre la participación de Rosaura Revueltas en películas como El rebozo de Soledad, por la que obtuvo el premio Ariel a la mejor actriz de cuadro en 1953.

Estéticas Revueltas, exposición sobre la familia Revueltas en el Museo de Arte Moderno. ı Foto: timeoutmexico.mx

Destaca además un óleo de Consuelo Revueltas titulado La banda de Tucuchamona, así como diversas obras de Fermín Revueltas, entre ellas Paisaje de Tepoztlán, Paisaje de Sonora, Bañistas y Danzantes de Yautepec. Se exhibe igualmente el diseño del logotipo y las 27 portadas de la publicación Crisol. Revista de Crítica del Bloque de Obreros Intelectuales (BOI), caracterizadas por el uso expresivo del color desarrollado por Fermín Revueltas. Se presentan apuntes autobiográficos, diarios, correspondencia y otros escritos, como Los Revueltas. Biografía de una familia, de Rosaura Revueltas (Grijalbo, 1980), así como una composición de carteles de diversas películas en las que José Revueltas participó como guionista, entre ellas El Apando y Zona Rosa.

Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia estará abierta al público hasta el 15 de febrero de 2026, en la sala C del Museo de Arte Moderno, de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. El recinto se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

5. Horizonte interrumpido: gestos humanos. Exposición

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presenta Horizonte interrumpido: gestos humanos en colaboración con la Escuela de Arte de la Universidad Texas Tech, una exposición curada por Ghi Fremaux, Klinton Burgio-Ericson y Gilberto Corona que reúne obras recientes de estudiantes de artes visuales de la Texas Tech University (TTU).

La muestra propone una reflexión sobre el horizonte como símbolo de posibilidad y límite : el lugar donde la tierra y el cielo se encuentran y donde la imaginación se despliega, pero también donde las creaciones humanas interrumpen esa continuidad. Las obras seleccionadas indagan en las formas en que el horizonte revela tanto nuestro impulso de imaginar como las fronteras que definen la experiencia humana.

Los horizontes en esta muestra son tanto conceptuales como literales: horizontes de la identidad, del conocimiento y de la representación. La obra de arte puede alterar estos marcos conceptuales y desafiarnos a pensar sobre sobre las topografías aparentemente estables de nuestra mente. La exposición se articula en torno a cuatro operaciones o interrupciones activas que atraviesan las obras de los artistas participantes.

Muestra Horizonte interrumpido: gestos humanos, en el Centro Nacional de las Artes. ı Foto: Especial

Destacados artistas plásticos participantes: Ash Leigh Adams, Lara Sofía Bravo, Zoe Caskey, Jane Charpentier, Claire Duncan, Faith Eleby, Zoe Glover, Madelyn Hopper, Izabella Johnson, Samantha Jurney, Courtney Juen, Katrina E. Macías, Hunter Marze, Daniel Mensah, Joshua Mokry, Megan Redekopp, Anahita Salarian, Louis Sánchez Sauceda, Grace Skinner, Rylee Tucker, Kahsandra Williams y Kirstyn Wright. Horizonte interrumpido fue concebida y diseñada específicamente para la Galería Central del Cenart y constituye el primer esfuerzo de la Escuela de Artes de la Texas Tech University por comisariar y presentar una muestra de trabajo estudiantil en un recinto internacional.

La muestra Horizonte interrumpido: gestos humanos se exhibe en la Galería Central del Cenart hasta el 15 de febrero de 2026, de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:30 horas. La entrada es libre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.