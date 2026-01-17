Adriana Murad mira el duelo desde el humor

La joven narradora, docente y traductora española Adriana Murad Konings (Madrid, 1997) se impuso como finalista en el Premio Herralde de Novela 2023 con Los idólatras y todos los que aman (Anagrama, 2025): turbadora y festiva novela sobre la vida de mascotas, visiones de fantasmas y personajes desamparados que necesitan compañía. Una historia que convierte lo falso en una lluvia de resentimientos, simpatías y afanes reservados. El humor inmerso en el duelo, el disimulo y las inestabilidades familiares.

“En realidad, esta novela es un simple divertimento. Resulta que un gato al parecer ha resucitado, pero todo es mentira, lo cual desencadena una suerte de conflicto familiar y, asimismo, la enajenación de dos mujeres asediadas por ambiciones fantasiosas. Narración desatinada en el mejor sentido del término, en una atmósfera discursiva lejana a la tradición de la narrativa española. Personajes aturdidos, ansiosos, divertidos y también piadosos asediados por equívocos y ensoñaciones”, expresó en entrevista con La Razón Adriana Murad Konings.

El Dato: La novela de la escritora española cuenta con 320 páginas y ya está disponible en México en formato físico, digital y audiolibro.

¿Cómo nace esta singular historia? La idea me vino de un hecho real: una amiga me contó que una mujer vecina se había encontrado a su gato desenterrado después de haberle dado sepultura, eso la dejó confundida, lo cual tomo como inicio de la novela. Pero yo quería escribir un relato sobre el duelo por una mascota, a partir de que un gato mío había desaparecido y nunca supe de su paradero.

¿Arranque cómico y trágico? Sí, el gato de la novela que ha sido enterrado en el jardín por la señora Elizabeth, al día siguiente lo encuentra libre de tierra y suciedad frente a la puerta de su casa. Esos sucesos oscilan entre lo trágico y lo cómico. Quise darle un poco de presteza al dolor a través de un malentendido y del humor.

¿Novela ‘anglosajona’ en el acento discursivo? La escribí mientras preparaba mi tesis de doctorado en la Universidad de York en Inglaterra, cuestión determinante en las derivaciones que tomó la trama. Reconozco que la ambientación está conformada por anglicismos y eso me gusta, me dio tranquilidad por la rareza que iba tomando el lenguaje interno de los sucesos. Alguien ha dicho que la novela parece que ha sido traducida del inglés. Ese ‘efectismo artificioso’, lejano a lo hispánico, no ha sido intencional: así fue saliendo todo.

¿Tiene relación con su labor como traductora? Tal vez, la traducción produce en mí una especie de revolución lingüística interna. He sido una de las traductoras de la Poesía reunida de Hilda Doolittle: la traducción conmina a encontrar una ‘lengua paralela’; el traductor es también escritor.

¿Personajes que son a su vez interpretación de otros personajes? Primero, son seres que mordisquean la ficción: viven en su engranaje. Criaturas enclavadas en un atisbo quijotesco. Es cierto, interpretan a personajes en una puesta en escena muy divertida y disparatada. Elizabeth es el remedo de una señora inglesa salida de una novela del siglo XIX; Rita realza su existencia, vive otra realidad.

¿Tributo a Henry James? Hay muchas ‘extravagancias’ de la sociedad británica y por supuesto los fantasmas —existentes e inexistentes, no sabemos— de Otra vuelta de tuerca de Henry James, a quien le debo la enseñanza del trabajo meticuloso que debe asumir un narrador. Pero, también se asoman por ahí influjos de las Hermanas Brontë, Nabokov, George Eliot, Chesterton, Iris Murdoch, Julian Barnes o Kazuo Ishiguro: escritores determinantes en mi cosmos literario.

Los idólatras y todos los que aman

Autora: Adriana Murad Konings

Género: Novela

Editorial: Anagrama, 2025