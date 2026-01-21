El legado de Leonardo da Vinci iluminará los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Representación artística de los calderos olímpicos diseñados por Marco Balich para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Dos calderos olímpicos para los Juegos Milán-Cortina rendirán homenaje a Leonardo da Vinci.

“Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dos calderos (en Milán y Cortina d’Ampezzo) serán encendidos y extinguidos simultáneamente en dos lugares diferentes”, dijeron los organizadores en un comunicado.

El diseño ha sido revelado y es una estructura similar al sol inspirada en los intrincados patrones de nudos de Leonardo. Leonardo da Vinci pasó casi 25 años de su vida en Milán y muchas de sus obras más famosas son de su estancia en la ciudad.

Los calderos han sido diseñados por Marco Balich para abrirse y cerrarse —con un diámetro que se extiende de 3,1 metros a 4,5 metros— y contendrán la llama olímpica en su núcleo, encerrada en un recipiente de cristal y metal.

El caldero de Milán estará en el Arco della Pace de la ciudad, mientras que estará en la Piazza Dibona en Cortina.

Se encenderán simultáneamente durante la amplia ceremonia de apertura el 6 de febrero y se apagarán el 22 de febrero. Arden con la llama paralímpica del 6 al 15 de marzo.

También habrá un espectáculo especial de tres a cinco minutos, cada hora, en el Caldero de Milán por las noches durante los Juegos Olímpicos.