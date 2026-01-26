Estamos conectados de Ernesto Fundora se interna en la obra y vida del creador de performance actualmente preso en la Isla

Se estrena el próximo mes de febrero en Ciudad de México y Miami el documental Estamos conectados, realizado por el poeta y cineasta Ernesto Fundora, que aborda la vida y la obra del artista plástico y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara (La Habana, 1987), actualmente preso en Cuba por sus actuaciones públicas que critican abiertamente al gobierno cubano y sus políticas totalitarias.

Creador de performances de arrojada propuesta política en contra del régimen cubano, ​Otero Alcántara ha sido arrestado decenas de veces por actuaciones que infringen el polémico Decreto 349: código establecido por las autoridades culturales, el cual exige a los artistas a pedir autorización y permiso anticipado para exhibiciones y representaciones de su trabajo creativo en foros públicos y privados.

“Es necesario divulgar la vida y obra de este artista disidente cubano, quien ha sido arrestado por el gobierno de la Isla desde 2017 de manera consecutiva y arbitraria por su labor artística reconocida internacionalmente. Fundador junto con otros creadores de la Bienal #00 de La Habana, evento alternativo a la oficialista Bienal de La Habana. En el documental se aborda la situación de las limitaciones de libertad que tienen los creadores plásticos en la Cuba actual tomando como centro la figura de Luis Manuel Otero Alcántara”, explicó a La Razón Ernesto Fundora.

¿Por qué permanece en prisión este realizador de performances? Es una larga crónica de arrestos arbitrarios: en abril de 2019 fue detenido durante su participación en un evento alternativo de la Bienal de La Habana, acusado de portar una bandera cubana sobre sus hombros en desafío de una ley que regula cómo usar la bandera en actos públicos; asimismo, en marzo de 2020 es sometido a proceso por los cargos de profanar símbolos patrios y daños materiales, y así sucesivamente.

¿Protagonista clave del Movimiento San Isidro? En noviembre de 2020 participa en una huelga de hambre como parte del Movimiento San Isidro, que lo conduce a prisión junto con otros manifestantes. En diciembre de 2020 sale de la cárcel, pero volvió a ser privado de la libertad el mismo día cuando se unió a otra protesta.

Luis Manuel Otero Alcántara ı Foto: Especial

¿Varias huelgas de hambre que tuvieron repercusión mundial? Así es, en abril de 2021, inició otra huelga de hambre, lo cual llamó la atención generalizada y una cobertura mediática mundial. En el marco de las manifestaciones del 11 de julio, fue detenido e internado en un centro peninteciario de seguridad máxima donde inició una nueva huelga de hambre a la que puso fin en octubre. El 15 de septiembre de 2021 la revista Time lo incluyó en la lista de las cien personas más influyentes del mundo. Otero Alcántara continúa encarcelado hasta el presente.

¿Cómo aparece Otero Alcántara en el documental? Como un genuino artista visual que incomoda al régimen cubano, gestor de procesos de cambios y luchador incansable en contra de las injusticias sociales. Lo presento como un cimarrón digital, un Mambí moderno. Carismático realizador de performances, liberal en estado puro. Mulato de arrojada valentía, líder nato que ha enfrentado al régimen cubano con su arte.

Cartel del documental Estamos conectados ı Foto: Especial

¿Artista de espíritu libre y rebelde? Me conmueve su ánimo y perseverancia. Lleva 5 años en prisión desde el levantamiento popular del 11 de julio del 2021 y no ha flaqueado. Se le imputan cargos dudosos y acusaciones poco sustentables si se evalúan desde el prisma de la correcta aplicación de la ley. Él reconoce que su misión es salvar a Cuba del apocalipsis totalitario que ya cumple 67 años.

¿Cuáles son los principios que lo animan? Tiene una obsesiva creencia en la belleza, en la libertad y en el amor a Cuba.

¿Biografía cinematográfica de un disidente moderno? Sólo invito a que conozcan a un héroe de nuestros días dotado de una elocuente insurrección enmarcada en el delirio con aura de duende: anarquista predestinado que nos invita a hacernos cómplices de la búsqueda de la certidumbre en el futuro de su Cuba querida. Otero Alcántara subraya la divisa de Martí de que una buena idea, un noble corazón y un correcto obrar pude mover montañas.

Ficha

Luis Manuel Alcántara. Estamos conectados.

Guion y dirección: Ernesto Fundora

Género: Documental biográfico cinematográfico

Grabado en cuba entre 2016 - 2021

Protagonistas: Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelys Núñez

Música: Omar Sosa, Armando Gola, Rapero San Isidro

Productor: Ernesto Fundora /Vueltas Videos, 2025