El artista conceptual mexicano Stefan Brüggemann (Ciudad de México, 1975) presenta, a partir de este martes 3 de febrero, en la Galería de Arte Mexicano (GAM), la exhibición Extreme Words, Works on Paper, una selección de 117 dibujos sobre papel que han surgido como “desahogo” después de pasar horas pintando sobre óleo.

“Son dibujos que siempre hago después de pintar, cuando siento que todavía hay algo más que desahogar”, comenta en entrevista con La Razón el artista que trabaja en diferentes medios como pintura, instalación, video y escultura.

Stefan Brüggemann, artista ı Foto: GAM

Por primera vez, Brüggemann, quien produce sus obras entre sus estudios de Londres, Ibiza y Ciudad de México, reúne sus dibujos realizados entre 2024 y 2025. No se trata de bocetos, sino de una suerte de conclusión de sus pinturas, según él mismo: “Son muy libres, espontáneas, muy inmediatas e íntimas”.

El Dato: Extreme Words, Works on Paper abre el 3 de febrero, a las 18 h, en la GAM, ubicada en Gobernador Rafael Rebollar #43, CDMX.

Stefan Brüggemann explora el lenguaje como abstracción ı Foto: GAM

La muestra, que abre en el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México, ofrece un acercamiento a su proceso de trabajo, al mismo tiempo que plantea una reflexión sobre el lenguaje, en una época donde el acto de escribir a mano se encuentra en retroceso frente a la automatización, la escritura digital y el uso de comandos de voz.

Stefan Brüggemann explora el lenguaje como abstracción ı Foto: GAM

“Mi investigación tiene que ver con cómo ciertas palabras y el lenguaje cada vez van perdiendo su significado y se vuelven abstractos. Esta obra es un reflejo de cómo el lenguaje se vuelve abstracción”, comenta.

“El mensaje de estas piezas puede ser una observación existencial del momento histórico que estamos viviendo, donde el elemento de la inmediatez es muy importante y cómo eso ha hecho que también los mensajes y el significado de las palabras se vuelve inestable, van perdiendo su significado y van encontrando otro”, añade.

Creados en hojas tamaño carta (A4), estos dibujos abstractos están hechos con grafito, carbón, óleo en barra, crayones y marcadores permanentes. Visualmente pueden evocar el grafiti o el arte urbano, pero Brüggemann prefiere hablar de escritura inmediata, visceral. “No lo veo como grafiti; es más un logotipo ilegal en la calle. Me interesa más pensar en la escritura en spray, como cuando en las manifestaciones dejan alguna sentencia. Es reflejar, con el spray y con los materiales que uso, la rapidez con la cual puedes expresar un concepto”.