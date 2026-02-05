Febrero va tomando cuerpo, se anuncia la jornada por el Día del Amor y la Amistad el próximo 14 de febrero. Se aproximan fines de semanas significativos en el ámbito artístico y cultural: se alista la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería del 20 de febrero al 1 de marzo.

Presentamos aquí un listado de eventos (danza, teatro, plástica, música, trova...) para celebrar con familiares y amigos en el transcurso de este colofón semanal en varios recintos de la capital del país.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 6 al 8 de febrero?

1. Temporada de Invierno 2026. Danza

Estudiantes del Centro de Investigación Coreográfica (CICO), perteneciente a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentarán la Temporada de Invierno 2026 como parte de los Proyectos de Creación II, el viernes 6 de febrero, a las 13 horas, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Entrada libre.

TE RECOMENDAMOS: Semana del arte 2026 Arte latinoamericano cuestiona el poder e intervencionismo en Zona Maco

Esta temporada forma parte del proceso formativo del CICO, en el que cada estudiante alcanza un nivel de madurez artística que se traduce en propuestas coreográficas con voz propia. La programación da cuenta de posturas individuales que reflejan la exploración del movimiento, la introspección y el compromiso creativo de la comunidad estudiantil.

Entre las obras presentadas, está la puesta en escena Sueño Jorogumo, de la coreógrafa Estefanía Gallegos, una pieza que explora la relación entre materialidad y cuerpo a partir de un bestiario arácnido. La propuesta se articula desde la afectación de la materia como generadora de lenguaje corporal, planteando una reflexión sobre el movimiento y su origen físico. Inspirada en la mitología japonesa, la obra propone una lectura de energías femeninas alejadas de la sumisión, caracterizadas por su fuerza y ambigüedad.

Por su parte, la coreógrafa Nely Rodríguez presenta Cima, una propuesta que aborda la resistencia de las comunidades cimarronas desde el cuerpo. La obra traduce la memoria histórica en movimiento, prescindiendo de estructuras coreográficas tradicionales y permitiendo que cada intérprete construya su propio lenguaje corporal a partir de la experiencia colectiva.

La programación se completa con piezas como Moléculas de agua, Anatomía del abrazo, Intertexere, Borde, El reflej, A(CON)PAÑAR, Memorias Territoriales: Tejidos Urbanos, Florecer desde los pies, Extraña, En el caminar de las llaves suena tu nombre, Mi árbol verde vida y KIZUNA, que transitan entre la observación de la naturaleza, los ciclos vitales y la complejidad de la identidad humana.

En conjunto, las obras configuran un recorrido que utiliza la danza como herramienta de análisis de la realidad y ejercicio de libertad creativa, fortaleciendo los procesos de investigación escénica que distinguen la formación del CICO.

Dónde: Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Reforma y Campo Marte s/n Chapultepec, Polanco. CDMX

Entrada libre

Temporada de Invierno 2026. Danza ı Foto: Especial

2. Programación de Escenarios IMSS-Cultura 2025 - 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), finalizan la programación de Escenarios IMSS–Cultura 2025–2026 en la Ciudad de México con las obras Claroscuro, de la compañía Luz y Sombra | Danza Teatro, y Ojos de nube, de Los Cantores del Confín.

Como parte de las propuestas que cierran la temporada en la Ciudad de México, Claroscuro, de autoría y dirección de María Fernanda Báez, es una obra coreográfica que reflexiona sobre la luz y la oscuridad, el duelo y la esperanza, el dolor y el placer. A través del poder del movimiento, la pieza invita al espectador a contemplar cómo los momentos de mayor oscuridad y luminosidad son los que nos permiten conocernos en profundidad.

La obra Claroscuro se presentará el viernes 6 de febrero a las 11 horas, así como el sábado 7 y domingo 8 a las 16 horas, en el Teatro Isabela Corona, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 445, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por su parte, Ojos de nube es una obra de teatro escrita y dirigida por Berta Hiriart que narra la historia de Yari, una niña albina que vive aislada junto a Muma y su conejo Félix, a causa del rechazo que enfrenta en la escuela. A varios niños les provoca miedo y risa convivir con alguien de apariencia distinta; sin embargo, esto no la ha apagado.

Yari vive feliz en su mundo de libros y plantas, nutrido por Muma, una bióloga que cultiva nuevos árboles con la esperanza de que algún día ayuden a contrarrestar la sequía. Yari decide emprender una campaña para plantar un millón de árboles, pero se enfrentará a los mismos compañeros que la han rechazado.

Las funciones se llevarán a cabo el viernes 6 de febrero a las 18 horas, el sábado 7 a las 19 horas y el domingo 8 a las 18 horas, en el Teatro Santa Fe, ubicado en Plaza de los Héroes s/n, U.H. Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Programación de Escenarios IMSS-Cultura 2025 - 2026 ı Foto: Especial

3. Encuentro Rotulismo

En la apertura del Encuentro Rotulismo. Tepito, en la Galería José María Velasco, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el rotulista Quetzalcóatl Molina, curador de la exposición Los rótulos no deben morir, ofreció al público un recorrido por la muestra y destacó que los rótulos son una de las manifestaciones artísticas que dan identidad a los barrios de la Ciudad de México, en particular a Tepito.

En el marco de la Semana del Arte, la Galería José María Velasco presenta el Encuentro Rotulismo. Tepito, una serie de intervenciones artísticas que reconocen y celebran al rotulismo como una expresión viva de la cultura urbana y popular de la Ciudad de México. Hasta el domingo, 8 de febrero, de las 14 a las 18 horas, se realizarán intervenciones en la fachada de la galería y en comercios cercanos, con la participación de Beatriz Gutiérrez, Isaías Salgado, José Mosqueira y Rodrigo Rayón.

El sábado 7 de febrero, a las 16 horas, se presentará el libro Some Mexican Rótulos y se llevará a cabo la charla Muchos Rótulos, con la participación de Aldo Solano, Bryan Yonki, Maiqo, Quetzalcóatl Molina y Sofía Riojas. Finalmente, el domingo 8 de febrero, de las 14 a las 18 horas, habrá una exposición y música con carteles del proyecto Gráfica Sonidera, con Mariana Delgado y un DJ set sorpresa.

La exposición Los rótulos no deben morir reúne cerca de 100 piezas de 30 artistas del pincel, que muestran expresiones visuales que constituyen una de las formas más representativas de promoción de los negocios del barrio, mediante el uso de un lenguaje coloquial que rompe con el diseño genérico de otros entornos.

Los rótulos no deben morir podrá visitarse hasta el 5 de abril en la Galería José María Velasco, ubicada en Peralvillo 55, colonia Morelos. El recinto abre de martes a domingo, de 10 a 18 horas.

Encuentro Rotulismo ı Foto: Especial

4. Exposición colectiva. Huellas 30 años

En el marco de la celebración por tres décadas de evolución constante en las artes plásticas, la pintora mexicana Raquel Miranda presenta la exposición colectiva Huellas 30 años. La muestra, que tendrá como sede la galería Luis Cardoza y Aragón del Centro Cultural Bella Época, del Fondo de Cultura Económica (FCE), se inaugurará formalmente el próximo sábado 07 de febrero a las 13:00 horas.

La exhibición, que permanecerá abierta al público hasta el 01 de marzo del 2026, se conforma por una curaduría de 30 obras en la que participan 15 artistas, integrando un diálogo diverso entre colegas y amigos que han acompañado la carrera de la pintora. Este evento marca el inicio de una ambiciosa gira nacional e internacional que recorrerá ciudades como Querétaro, Guadalajara y puntos clave de Europa, como Madrid.

Raquel Miranda, cuya obra ha trascendido fronteras con exposiciones en España, Italia, Estados Unidos, así como una destacada presencia nacional en Querétaro y la Ciudad de México, celebra con Huellas 30 años un hito en su carrera. Formada bajo la tutela de maestros como Luis Vázquez, Héctor Guerrero y José Zúñiga, y con estudios en Historia del Arte y Gestión Cultural por la UNAM, es una figura clave en el panorama artístico contemporáneo de México.

Exposición colectiva. Huellas 30 años ı Foto: Especial

5. Concierto del pianista Armando Merino

En conmemoración del natalicio y fallecimiento de seis grandes compositores europeos y uno mexicano, el pianista Armando Merino, concertista de Bellas Artes, ofrecerá el programa Jubileo, el cual integra una serie de obras festivas para rendir tributo a este grupo de creadores musicales. La actividad, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se llevará a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el sábado 7 de febrero a las 18 horas.

El programa iniciará con la Sonata RG 3, del compositor Baldassare Galuppi (Italia, 1706-1785); continúa con la Sonata en la mayor, KV 311, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); Venezia e Napoli (Gondoliera, Canzone y Tarantella), de Franz Liszt (Hungría, 1811-Alemania, 1886). Además, Valse Caressante, de Ottorino Respighi (Italia, 1876-1936); Cuatro piezas españolas, de Manuel de Falla (España, 1876-Argentina, 1946); y Vals Capricho, de José Rolón (México, 1876-1945), sobre temas del vals Sobre las olas, de Juventino Rosas.

Concierto del pianista Armando Merino ı Foto: Especial

6. Bestiarios. Exposición

Ciudad de México recibe a la artista costarricense Aimée Joaristi con su exposición Bestiarios, una mirada neoexpresionista sobre el poder. Gira internacional con la presentación de su libro de obra, que se realizará el 7 de febrero a las 17:30 horas, y que dará paso, ese mismo día, a la inauguración de su exposición individual Bestiarios a las 19:00 horas.

La muestra, comisariada por los curadores internacionales Frency Cheshire y David Mateo, reúne ocho retratos abstractos de corte político que exploran la relación entre imagen, poder y subjetividad desde una mirada contemporánea.

En Bestiarios, Joaristi propone una lectura crítica de las figuras políticas a través de rostros deformados y gestos intensos que aluden a lo oculto y lo no dicho del poder. El retrato abstracto funciona como una herramienta para cuestionar la percepción de la imagen en un contexto sociopolítico marcado por la tensión y la saturación visual, consolidando esta exposición como un punto clave dentro del recorrido internacional de la artista.

Dónde: Galería Byron53. Lord Byron 53, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo. CDMX

Presentación del libro: 7 de febrero, 17:30 horas

Inauguración de la exposición: 7 de febrero, 19:00 horas

Bestiarios estará abierta al público del 7 al 29 de febrero de 11:00 a 16:00 horas, excepto domingos. Entrada libre

Bestiarios. Exposición ı Foto: Especial

7. La Descarga de Lázara Ribadavia. Concierto

La canción, la trova y el bolero-filin llegan el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas a Los de Arriba, espacio ubicado en Maricopa 10, piso 10. Colonia Nápoles. CDMX (Cover 450 pesos).

En Cuba La descarga es un concepto musical. Nació en los años cuarenta en sesión de improvisaciones colectivas en clubes nocturnos, que se extendió al escenario, a celebraciones familiares, reuniones de amigos. Es un momento fraterno y lindo para desplegar los resortes del amor.

La cantante cubana Lázara Ribavadavia la heredó de sus padres, quienes la llevaron con tres meses de edad a su primera descarga. El bolero y el filin fueron sus canciones de cuna, la banda sonora de sus cumpleaños. La trova desboca la autenticidad de la cantautora, pero el origen es incuestionable.

La Descarga de Lázara Ribadavia. Concierto ı Foto: Especial

8. Tracing Happiness. Performance y pintura de acción

El performance y pintura de acción Tracing Happiness es la propuesta de la artista María Marshall, que se presentará el 7 de febrero, a las 14 horas, en Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en el marco de la Semana del Arte. A través de esta acción, la artista examina la energía kundalini del yoga tántrico mediante un proceso de dibujo con los ojos vendados.

Esta actividad acompaña la exposición Invisible. María Marshall, en la que la artista utiliza su cuerpo para trazar líneas a lo largo de un lienzo de 240 metros. Durante la ejecución de la pintura con los ojos vendados, Marshall explora y canaliza la energía kundalini, entendida como un estado de liberación energética según el hinduismo y el yoga tántrico.

María Marshall inicia una caminata guiada por la percusión de Manuel Rocha Iturbide, mientras se desplaza por el espacio. La obra, realizada con los ojos vendados, se estructura como una búsqueda de la felicidad, concebida no como un estado de ánimo ni como una narrativa, sino como un estado energético generado a través de la repetición, el ritmo y la entrega.

Realizada bajo la curaduría de Bárbara Perea, integra más de 30 piezas —entre videoinstalaciones, pinturas y esculturas— que dan cuenta de un trabajo en el que sobresalen fuerzas opuestas, las cuales articulan un lenguaje propio para abordar temas como la maternidad, la masculinidad tóxica, la sexualidad, el miedo y el trauma.

Entre las piezas expuestas se encuentran las pinturas y esculturas de la serie Blindfolded (Vendado/a), que reflejan la idea de perfección en la mente de la artista. Otra serie, titulada Stille (Silencio), se construye a partir de veladuras rectilíneas que escurren sobre el lienzo, a manera de puertas que conducen a otras realidades.

La artista también ha realizado videoinstalaciones con sus hijos como protagonistas, solos o acompañados por ella. En estas obras se presentan secuencias que evocan ansiedad y vigilancia, producidas con maquinaria cinematográfica, como en Cyclops e I Should Be Older Than All of You, que plantean una reflexión profunda sobre el inconsciente, los mecanismos de represión y deseo, así como los límites difusos entre realidad y ficción.

La exposición Invisible podrá visitarse hasta el 15 de febrero, de martes a domingo, de 10 a 18 horas, en Ex Teresa Arte Actual, ubicado en Licenciado Verdad 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Entrada libre.

Tracing Happiness. Performance y pintura de acción ı Foto: Especial