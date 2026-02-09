Zona Maco cierra su edición 2026 con 82 mil visitantes.

Durante cinco días, del 3 al 8 de febrero, Zona Maco recibió a más de 82 mil visitantes, entre galeristas, artistas, curadores, coleccionistas, directores de museos y público en general provenientes de distintas latitudes.

En su comunicado de cierre, Zona Maco informó que con esta edición “reafirma su liderazgo como la feria de arte más importante de Latinoamérica y como una plataforma que no solo exhibe obras, sino que genera pensamiento crítico, circulación cultural y vínculos a largo plazo”.

Según los organizadores, la feria también contó con la presencia de 70 grupos especializados de museos e instituciones culturales internacionales, propició espacios de encuentro y reflexión en torno al arte actual; además de que, en colaboración con empresas patrocinadoras, se entregaron distintos premios que impulsarán la carrera de los artistas ganadores.

Durante cinco días, del 3 al 8 de febrero, Zona Maco recibió a más de 82 mil visitantes. ı Foto: Cortesía Zona Maco.

La plataforma de arte, fundada por Zélika García, llegó a su cierre este 2026 “consolidándose como el eje que articula la Semana del Arte en la Ciudad de México”, ya que, distintas instituciones culturales y espacios independientes se sumaron a la programación propuesta por esta feria, activando museos, galerías, fundaciones y espacios experimentales en distintos puntos de la capital.

“Zona Maco continuará fortaleciendo el ecosistema artístico regional y ampliando su alcance internacional”, señalan los organizadores y anuncian que la edición 23 se celebrará del 3 al 7 de febrero de 2027.

Entre los premios otorgados en esta edición destacan el 3er Premio de Arte AXA México, que fue otorgado a la artista tzotzil Maruch Sántiz Gómez, exhibida en la Galería OMR. La obra ganadora será adquirida para integrarse a la colección de AXA México.

Los organizadores anunciaron que la edición 23 se celebrará del 3 al 7 de febrero de 2027. ı Foto: Cortesía Zona Maco.

El Premio Tequila 1800 Colección fue para la artista Cirse Irasema, presentada por Galería Proyectos Monclova; mientras que el segundo lugar de ese galardón fue para Naufus Ramírez-Figueroa, exhibida en Galería Nordenhake; y el tercer lugar fue para Milena Muzquiz, de la galería Travesía Cuatro. Con más de 18 años de historia, este premio reconoce el impulso a artistas emergentes en el contexto del mercado internacional.

Otro de los premios otorgados fue el de Fundación Casa Wabi – Premio de Residencia para Artistas Mujeres 2026. La artista ganadora fue Wynnie Mynerva, presentada por Galería Gathering, quien obtendrá una residencia en ese espacio para desarrollar un proyecto artístico a largo plazo.

