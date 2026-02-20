Un Pinocho gamer entra a escena

UN PINOCHO gamer y rapero y un Geppetto migrante llegan al teatro con la puesta en escena Pinocho 21, de Antoine Chalard, para abordar los problemas que aquejan en la actualidad a las juventudes: la adicción a las pantallas, la pérdida del diálogo entre generaciones o el rechazo al trabajo.

Se trata de una reinterpretación de la clásica historia de Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho, para traer a la época actual lo que enfrentan las juventudes, al tiempo que se modifican los diversos escenarios que plasmó el autor en el siglo XIX.

“Hay muchas modificaciones, es un Pinocho del siglo XXI. Geppetto no es un carpintero, es un migrante; se habla de la pobreza; el país de los juguetes no es así, porque abordamos la adicción a las pantallas; los malos de la historia son unos chicos de barrio que le dirán al títere que es más fácil ganarse dinero haciendo nada que trabajando”, compartió en entrevista con La Razón Antoine Chalard, quien con la compañía francesa MIDI presenta este montaje hasta el 1 de marzo, a las 13:00 horas todos los sábados y domingos en el Teatro Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El director de teatro señaló que quiso representar lo que ahora se está perdiendo entre las generaciones más jóvenes. “Hay cosas importantes que estamos perdiendo, por ejemplo, el diálogo entre generaciones; cuando cenas con tu hijo, él está con su pantalla abierta. Estamos perdiendo valores importantes, como la importancia del trabajo, del saber”, alertó.

Antoine Chalard también introduce la migración a través del personaje de Geppetto, debido a la xenofobia que se vive en diversos países del mundo.

“En Francia, si eres de un país extranjero, no tienes derecho a nada; por eso quería poner a ese hombre en el escenario. Constatamos que en México y otros países, maltratamos a los migrantes.

“Quiero mostrar que Geppetto es un hombre increíble, un gran artista, que hace cosas maravillosas”, concluyó.

Pinocho 21

Cuándo: hasta el 1 de marzo

Dónde: Teatro Benito Juárez (Villalongín 15, Cuauhtémoc, CDMX)