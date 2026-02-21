Billy, un monstruo que ayuda a vencer el miedo

UN NIÑO llamado Leo le tiene miedo a la oscuridad, por lo que con ayuda de su hermano descubre una manera fantástica de vencer este temor y con ello habitar un mundo en el que hay una Monalisa monstruosa o en el que puede cocinar, hacer experimentos o admirar las estrellas. Ésta es la historia de Billy, el monstruo comecalcetines (Alfaguara, 2025), de Arely Oliva, que se presenta el domingo en la Feria Internacional del Libro de Minería a las 14:00 horas en el Salón de la Academia de Ingeniería.

Una historia que enseñará a las infancias el poder de la valentía y cómo la hermandad en la familia puede ayudar a vencer cualquier miedo.

El Tip: Arely Oliva es una escritora originaria de Hidalgo. Es autora de 101 ideas para escribir y 101 ideas para dibujar.

“Ése es el mensaje, trabajar en el valor de la valentía, pero otro es mostrarles a los niños que hay otros caminos, otras estrategias en las que ellos puedan transformar sus miedos, convertirlos en sus amigos o, con todo el miedo que haya, tomarlo de la mano y caminar hacia adelante, atreverse a atravesarlo”, compartió en entrevista con La Razón la autora Arely Oliva.

De paso, agregó la escritora, busca que este mensaje también llegue a los adultos, pues el miedo forma parte de toda nuestra vida.

“También es para ese niño interior de los adultos, porque los miedos nunca desaparecen. Es importante cómo aprendemos a enfrentarlos en la niñez, porque será así como lo haremos de grandes. Es ofrecer a los docentes y papás herramientas para que les muestren a los niños cómo enfrentar los miedos de manera diferente”, externó.

Billy, el monstruo comecalcetines también refleja el cambio de la niñez a la adolescencia, cuando Leo deja de ver a ese ser que le ha ayudado a vencer sus miedos.

“Leo, el niño que tiene miedo a la oscuridad, comienza a pasar noches divertidas con Billy, el monstruo; juega con él, cocina, viajan a otros planetas. Llega un momento en el que el niño crece y el monstruo comecalcetines desaparece. La inocencia queda atrás, la parte de la imaginación cambia”, comentó Arely Oliva a este diario.

En Billy, el monstruo comecalcetines, las infancias no sólo podrán disfrutar de esta historia ilustrada, sino que también realizarán diversas actividades que vienen en la parte final del libro.

Presentación del libro

Cuándo: 22 de febrero

Dónde: Salón de la Academia de Ingeniería del Palacio de Minería