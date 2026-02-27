Docentes del CCC exigen contratos y derechos laborales

MÁS DE 40 PROFESORES, de una plantilla de entre 50 y 60 por semestre, conformaron la Coalición Docentes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC)para exigir ya no ser contratados bajo el esquema de prestadores de servicios, pues no cuentan con derechos laborales ni se respeta su antigüedad en el lugar. Además, expresan su preocupación al abrirse una nueva sede de la institución en Chapultepec cuando, quienes preparan a los futuros cineastas, no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

“Platicamos entre los profesores de la necesidad de organizarnos, de conversar que nuestros contratos son como prestadores de servicios, por lo que quien te contrata no tiene ninguna obligación de pagar tus derechos laborales básicos.

“Tenemos docentes que llevan 40 años dando clases en la escuela y que nunca han tenido prima vacacional ni aguinaldo ni tienen aportes jubilatorios”, explicó a La Razón María Inés Roque, vocera de la coalición, maestra y documentalista.

Dijo que piden una reunión de diálogo institucional en un plazo máximo de 30 días. El llamado es para diversas autoridades, incluidas la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y Dinorath Ramírez González, directora del CCC.

María Inés Roque también externó su preocupación de que se abra una nueva sede del CCC en Chapultepec, que abrió ya su primera convocatoria académica.

“Consideramos delicado abrir una nueva sede del CCC si no está garantizada la forma de contratación de quienes ahí van a trabajar. No podemos ser descuidados con quienes son los responsables de los futuros cineastas”, expresó.

“Lo que queremos es que, conforme a la Ley del Trabajo, ser considerados trabajadores y tener contratos que respeten nuestros derechos laborales”, dijo.

Por su parte, en el Instituto Mexicano de Cinematografía, denunciaron que no se han formalizado las contrataciones que corresponden al periodo de enero a diciembre de 2026 y exigieron los pagos para quienes están laborando desde el 1 de enero sin contrato.