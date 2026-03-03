Descubren un nuevo Rembrandt luego de 65 años

La visión de Zacarías en el templo, la obra que se presentó ayer

EL RIJKSMUSEUM,, uno de los más importantes del mundo y ubicado en Ámsterdam, atribuyó ayer a Rembrandt el cuadro La visión de Zacarías en el templo (1633), el cual no fue considerado de su autoría desde 1960; sin embargo, se llegó a esta nueva conclusión tras una exhaustiva investigación que duró dos años.

El óleo estaba en manos de un coleccionista privado desde hace seis décadas, pero ahora se exhibirá a partir de mañana debido a un préstamo acordado a largo plazo.

La pieza fue analizada con técnicas similares a las que se utilizaron en el proyecto de estudio y restauración del lienzo de Rembrandt, Ronda de la noche. Además, los especialistas del recinto tuvieron como indicio que la escena representa el momento en el que el sumo sacerdote Zacarías recibe en el templo el anuncio del arcángel Gabriel de que, a pesar de su avanzada edad y la de su esposa, tendrá un hijo.

El Dato: LA OBRA se expuso en 1898 en el museo Stedelijk, de Ámsterdam, pero en 1960 se descartó como auténtico. Luego un particular la compró.

Según el investigador del Rijks-museum, Jonathan Bikker, Rembrandt fue el primer artista neerlandés en pintar este tema, reportó la agencia EFE.

La indagación comenzó con un análisis detallado y el examen con microscopio estereoscópico. Luego se aplicó dendrocronología, que permitió a los especialistas fechar los .paneles de madera.

Finalmente, se realizó un estudio con el que se supo que el soporte pudo haberse utilizado entre 1625 y 1644, fechas compatibles con la que estaba inscrita en la pintura, 1633.

Cuando se examinaron los pigmentos, el resultado arrojó que “todos los materiales encajan con lo que sabemos de su práctica en ese periodo”, detalló Bikker.

Asimismo, el lienzo se comparó con otra versión de la misma composición que se conserva en Berlín, Alemania, debido a que durante décadas se señaló que ambas obras eran copias de un original perdido.

A través de los estudios realizados, los especialistas comprobaron que el tratamiento del rostro de Zacarías se asemeja a otras obras tempranas del artista, como Daniel y el rey Ciro ante el ídoo Bel (1633) o Jeremías lamentando la destrucción de Jerusalén (1630).

La visión de Zacarías en el templo ahora amplía el conocimiento que se tiene de la obra temprana de Rembrandt, pues la pintó cuando tenía 27 años. Además, aporta el interés que tuvo por las visiones y revelaciones, que están presentes en otros lienzos y grabados.