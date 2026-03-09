Irregularidades en aseguramiento de galería en Neza

CASA ÉTER, una vecindad convertida en una galería de arte en Ciudad Nezahualcóyotl hace cinco años, fue asegurada de manera irregular y autoridades mantienen retenidas más de mil obras de creadores como Carlos Amorales, Ana Gallardo, Gabriel Marín, Cristian Becerra y Carlos Aguirre, acusó en entrevista con La Razón el artista visual y fundador de este espacio, Luis Valverde.

“En 2019 adquirí la casa, pero con la señora hice un contrato entre particulares. La antigua propietaria murió en abril en la pandemia y a raíz de su fallecimiento unas personas llegan a reclamarla tres años después de esto. Metieron una denuncia y el 17 de octubre de 2025 llegó la Fiscalía del Estado de México para hacer un operativo; llegó la Marina, el Ejército, policías municipales y policía del Edomex. En ningún momento me entregaron un documento.

El Tip: EN NOVIEMBRE pasado, artistas como Deborah Castillo, Mal de Ojo y David Azael, donaron obras para recaudar fondos.

“Me pidieron que abandonara la casa, porque iban a asegurarla, no me dieron explicaciones, puede salir con dos perritos, una mochila y unas computadoras”, narró Luis Valverde, el también fundador de Galería Tianguis Neza.

De acuerdo con el testimonio del artista visual, sin entregarle ninguna documentación, le pidieron acudir al Ministerio Público días después. Se presentó con abogados y las autoridades a cargo del Ministerio Público, José Eduardo Flores Ocampo, lo han amedrentado y no han acatado las resoluciones que se han dado del caso, ya que el artista ha interpuesto amparos y recursos para recuperar la vivienda y las obras que hay dentro.

“Está actuando de manera arbitraria e ilegal, porque no me entregaron ningún documento para defenderme. Me ha intimidado al decir que, en caso de que acuda con abogados, me iba a pedir hasta la última factura de lo que tengo en la casa.

“No tengo cómo comprobar la producción que tengo, porque han sido donaciones, colaboraciones de artistas que han participado en Galería Tianguis Neza. El peligro está en que no pueda acreditar y se queden con todo eso”, expresó.

Debido al aseguramiento del inmueble que ahora reclaman, los sobrinos de la antigua propietaria, Casa ÉTER interrumpió varios proyectos que estaban en curso.

“Toda la herramienta está ahí, mis archivos, cosas que me permiten vivir de esto, afectaron dos residencias artísticas, una de Samantha Canchola, otra de Alberto Lescay; y una exposición del fotógrafo Bob Schalkwijk sobre un archivo que realizó en los años 60 en Ciudad Nezahualcóyotl”, compartió.

Recientemente, el juez ordenó permitir al artista ingresar al inmueble el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 12:00 horas, únicamente para retirar documentos y pertenencias personales. Por lo que Valverde pide apoyo de la comunidad cultural y artística para que lo acompañen ese día en Exconvento de Churubusco 37, Metropolitana 2.a Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México.