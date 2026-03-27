Celebran con funciones gratis en El Helénico

UNO DE LOS ACTORES durante una función de Los Hardings, en el Foro La Gruta.

PARA CONMEMORAR el Día Mundial del Teatro, hoy el Centro Cultural Helénico, en la Ciudad de México, celebra una jornada con funciones gratuitas abiertas al público.

En el Foro La Gruta, a las 20:00 horas, los asistentes podrán apreciar Los Hardings, de Alexia Bürger, dirigida por Sandra Félix, un montaje que “explora la responsabilidad individual frente a las tragedias colectivas”, detalló la institución.

La historia se inspira en un hecho real, el descarrilamiento de un tren en Lac-Megántic, en Quebec, Canadá, que transportaba vagones cargados con petróleo, ocasionando una gran explosión que provocó 47 muertes.

A partir de este hecho, la dramaturga explora cómo, a partir de una catástrofe, una cadena de decisiones humanas pudo evitarla.

Mientras que en ese mismo horario, pero en el Teatro Helénico, se presentará El manipulador de mentes. Una noche de ilusión trágica, dirigida por Hannah Sharkey y como director residente Jerónimo Best, obra que conjuga mucha comedia con caos y mentalismo.

El espectáculo sigue la historia de un personaje surgido del universo creativo de Mischief, compañía de los montajes La obra que sale mal y Peter Pan que sale mal.

Los actos de clarividencia prometen sorprender al público hasta que todo se descontrola.

Y el Foro Alternativo, a las 18:00 horas, el público podrá ver Aprender a nadar, unipersonal interpretado por Ana Banderas, con dramaturgia y dirección de Aarón Zamora.

La propuesta aborda la depresión desde una mirada íntima. Es un viaje personal en el que el silencio y la pausa tienen el mismo peso que las palabras.

Los festejos se extenderán más allá de El Helénico con obras que llegarán a la Biblioteca Vasconcelos y al Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México.

En el primero habrá una función a las 13:00 horas de Vendedora de voces, de Huaches Teatro, “que retoma la tradición de la narración oral para reflexionar sobre la memoria colectiva”.

Mientras que en el segundo espacio, a las 17:00 horas, estará Por temor a que cantemos libres, del Teatro de los Sótanos, una puesta unipersonal sobre las mujeres que desafiaron las normativas sociales.